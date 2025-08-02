Antalya'da dağlık alanda alarm: AFAD harekete geçti

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Bir noktada ateş yakıldığını belirleyen ekipler aramaları dağın diğer yamacına doğru kaydırdı. Bu kısımda yapılan aramalarda ise zaman zaman ısı izlerine rastlayan ekipler yapılan detaylı incelemede yaban hayvanları bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucunda bölgede insan izine rastlanmayınca ekipler normale döndü.