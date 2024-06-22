Anız yangınında ölü sayısı 12 oldu! Mardin'de 5 noktada yangın çıktı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin’de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5’i de Diyarbakır’da tedavi gören hastalarımızdan 3’ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Mardin'in Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada anız yangını çıktı. Yangınlara 11 araç ve 52 personelle müdahale ediliyor.
• 22 Haziran 2024 - 01:49 • Son Güncelleme:
• 22 Haziran 2024 - 01:49 • Son Güncelleme: