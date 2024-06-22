Anız yangınında ölü sayısı 12 oldu! Mardin'de 5 noktada yangın çıktı

YARALILAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Burada açıklamalarda bulunan Karaloğlu, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin dumandan etkilendiğini, 6 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Bildiğiniz gibi son 1 haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla, hem orman yangınlarıyla, hem anızdan kaynaklı veya örtü yangını dediğimiz zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelemiz var. Sadece dün Çanakkale ilimizde 6 büyük yangın meydana geldi. Şükürler olsun hepsi de söndürülmüş oldu. Dün 20 Haziran 2024 saat 22.22’de, üzerinde bulunduğumuz bölgede, Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan, Yazçiçeği, Bağacık, Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler Mahallesi’nde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldık. Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış örtü yangını olarak tabir edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır valimiz ve Mardin valimizin liderliğinde, bölgede jandarmamız, AFAD’ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğü’müzün ekipleri, Sağlık Bakanlığı’mızın hem UMKE ekipleri hem de 112 Acil Müdahale Ekipleri bölgeye sevk edildi ve müdahale başladı.