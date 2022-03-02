Anıl Berk Baki, Ogeday Girişken'i uyardı: Kendi Survivor'ına bak!

Mete Gazoz'un Olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığı ok atma oyunu ünlüler ve gönüllüler arasında büyük çekişmeye neden oldu. Oyunun kazananı en iyilerin mücadele ettiği final bölümünde belli oldu. Gizem, Nagihan ve Mert’in galibiyetleriyle ünlüler takımı ödülü kazandı.



Haftalardır ödül oyunu kazanamayan gönüllüler ise bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.