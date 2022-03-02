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MagazinAnıl Berk Baki, Ogeday Girişken'i uyardı: Kendi Survivor'ına bak!
HaberlerMagazin Haberleri Anıl Berk Baki, Ogeday Girişken'i uyardı: Kendi Survivor'ına bak!
• 02 Mart 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:

Anıl Berk Baki, Ogeday Girişken'i uyardı: Kendi Survivor'ına bak!

Survivor 2022’de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödülü için mücadele verdi.. Ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Ardından iki takım Anlat Bakalım oyununda performans sergiledi. Anıl Berk Baki ve Ogeday Girişken arasındaki tartışma dikkat çekti. İşte Survivor'da yaşananlar...

• 02 Mart 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
1Anıl Berk Baki, Ogeday Girişkeni uyardı: Kendi Survivorına bak
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Dün akşam Survivor'da ünlüler ve gönüllüler pizza ödülü için mücadele etti. Bu yıl Survivor'a yeni eklenen Olimpiyat Oyunları, okçuluk branşı iki takımı karşı karşıya getirdi.

2Anıl Berk Baki, Ogeday Girişkeni uyardı: Kendi Survivorına bak

Mete Gazoz'un Olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığı ok atma oyunu ünlüler ve gönüllüler arasında büyük çekişmeye neden oldu. Oyunun kazananı en iyilerin mücadele ettiği final bölümünde belli oldu. Gizem, Nagihan ve Mert’in galibiyetleriyle ünlüler takımı ödülü kazandı.

Haftalardır ödül oyunu kazanamayan gönüllüler ise bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

3ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler ve ünlüler takımı, Survivor'ın en eğlenceli ve kazandıran oyunu Anlat Bakalım'da hünerlerini sergiledi. Oyunun bu haftaki ödülü ise cipsti. Anlat Bakalım oyununu da kazanan ünlüler oldu.

4YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İlk etapta Anıl ve Ogeday’ın tartışması dikkat çekiyor. Birbirlerini suçlayan ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

5Anıl Berk Baki, Ogeday Girişkeni uyardı: Kendi Survivorına bak

Öte yandan ünlüler ve gönüllüler bu akşam iletişim oyunu için mücadele edecek. Haftalardır sevdiklerinden uzak olan yarışmacılar aldıkları haber sonrası gözyaşlarına boğuluyor.

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