Anadolu aslanı olarak biliniyor: İri cüsselerinin yanında merhametiyle de hayran bırakıyor!

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Kangalların kendilerinde küçük köpeklere saldırdığı iddialarının ülkenin marka değerini zedelediğini belirten Yıldız," Kangallar; insanlara karşı hiçbir şekilde saldırı eğilimi gerçekleştirmez ancak sahibine karşı bir başka insandan tehdit algıladıysa saldırma eğilimine geçerler. Bu durum da onun koruma içgüdüsünden dolayı kaynaklanır. Kangallar insanların dışında kendinden küçük, zayıf, masum hayvanlara ada hiçbir şekilde zarar vermez. Kangallar bizim ülkemizin marka değeridir. Kangala benzeyen her köpeğin başka bir köpeğe saldırmasını, ona zarar vermesini kangal yaptı olarak adlandırmamamlayız. Ben bir Sivaslı olarak ve bu işin içinde olan birisi olarak sesleniyorum bu hayvanların Kangal olup olmadığı hakkında ve kangalların özellikleri hakkında bizden gelip bilgi alın. Böylesi söylentiler tamamen yanlış bilgiler. Bu söylentilerle birlikte Kangalların adı kirletiliyor. Kangallar dünyaya adlarını altın harfler ile yazdırmış bir marka. Bütün dünyanın kangallara önemli vermesindeki en büyük etken de zaten kangalların kendilerinden küçük zararsız bir canlıya saldırmamasından dolayı" şeklinde konuştu.