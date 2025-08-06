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Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

06.08.2025 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Amasya'da Nergiz Mahallesi'nde yastık ve yorgan yünleri kadınların imece usulü iş birliğiyle havalandırılıyor.

1Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Şehrin en eski mahallelerinden olan 40 haneli mahallede sağlıklı yorgan ve yastıklar için yapılan uygulamayı mahallenin kadın muhtarı başlattı.

2Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Sokağa serilen yünler geleneksel olarak değnek darbeleriyle havalandırılıp ayrıştırılıyor.

3Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Evlerde yastık ve yorganını yıkayanlar sonrasında durumu komşularına bildiriyor. Kuruması için sokağa serilen yünler komşuların da katılımıyla bir dizi işlemden geçiyor.

4Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Değnek darbeleriyle havalandırılan yünler titizlikle ayrıştırıldıktan sonra yeniden toplanıyor.

5Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Koyun yününün uzun yıllar kullanıldığı bu geleneğe önem verdiklerini belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Yatak, yorgan, yastık yünlerini bu şekilde havalandırıyoruz. Kadınlarımız ‘Altın kızlar'. İmece usulü kısa sürede bu işlerin üstesinden geliyorlar. Çoğu yerde elyafa geçilse de bizim mahallemizde yün yatak geleneği devam ediyor" dedi.

6Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

Kış öncesi sıcak günlerde yatak, yorgan ve yastık yünlerini döküp havalandırdıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Ümmühan Bodur, "Biz hala yün yataklarda yatıyoruz. Çünkü rahat oluyor. Elyaf olanlarda yatamıyoruz. Yün daha serin tutuyor. Ama şimdilerde unutulmaya yüz tuttu" diye konuştu.