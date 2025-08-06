Amasya'da mahallenin muhtarı başlattı: Yünleri iş birliğiyle havalandırıyorlar

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Kış öncesi sıcak günlerde yatak, yorgan ve yastık yünlerini döküp havalandırdıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Ümmühan Bodur, "Biz hala yün yataklarda yatıyoruz. Çünkü rahat oluyor. Elyaf olanlarda yatamıyoruz. Yün daha serin tutuyor. Ama şimdilerde unutulmaya yüz tuttu" diye konuştu.