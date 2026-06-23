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Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

23.06.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AMASYA (İHA)

Amasya’da bul yıl dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte üretilen kirazların yüzde 30’u Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

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Besmele çekerek hasada başladılar

Kiraz hasadı yapılan köylerden Yıkılgan köyünde üreticiler geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle ürün alamadıkları ağaçlarından sarkan meyveleri Besmele çekerek topladı.

2Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Özenle toplanıp kutulara dizilen kirazların dünya pazarlarına yolculuğu başladı.

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3Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Kiraz ihracatı Rusya, Almanya ve Irak üzerinde yoğunlaşıyor

Hasat programına katılarak üreticilerle kiraz toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu yıl 28 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton rekolte bekliyoruz.

4Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Üretilen kirazların yüzde 30’u yurtdışına gönderiliyor. İhracatımız Rusya, Almanya, Irak üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.

5Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli

Geçen yıl bahçeleri vuran zirai son afeti nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin umutla beklediği hasat vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da,

6Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

"Amasya kirazı lezzetiyle, kalitesiyle, ihracata olan katkısıyla şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiyor" diye konuştu.

7Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

8Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

 

 

 

 

9Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

 

 

 

 

10Amasya kirazı lezzetli ve kaliteli, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

 

 

 

 