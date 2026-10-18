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GündemAmasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı
HaberlerGündem Haberleri Amasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı

Amasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı

18.10.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye ulaştı.

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1Amasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Amasra’da, Büyük Liman’da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

2Amasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp, limana demirledi.

3Amasra'da korkutan manzara: Dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler Karadeniz’e açılamadı

Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezip vatandaşları uyarırken, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

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