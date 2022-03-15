Alzheimer riskini azaltıyor, kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor! Günde 2 bardak yetiyor, koklamanın da faydası var...

ALZHEİMERA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

Biberiyenin sağlık açısından bazı diğer faydalarına dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde biberiye tüketiminin hafızayı güçlendirmenin yanı sıra konsantrasyonu yüzde 45 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damarların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sinir sistemini gevşetir ve yatıştırır” ifadelerini kullandı.