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    SağlıkAlzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili! Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili! Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...
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    Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili! Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Kansere karşı daha fazla koruyucu, kalp sağlığını koruyor, beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyor ve bu sayede hafıza bozuklukları semptomlarını azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri koruyor, diyabet semptomlarını iyileştiriyor, kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltıyor. Tansiyonu düzenlemeye yardım ediyor, yaşlanmayı geciktiriyor. Doğal mide koruyucu, saç ve cilt sağlığını koruyor. Kolesterolü düşüren bir madde içeriyor, 2 kat daha fazla antioksidan içeriyor, kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkili. Korkulduğu gibi ağız kokusuna neden olmuyor. Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler olan bu besin, Mısır piramitlerinin sırrı olarak biliniyor. İşte mucize besinin saymakla bitmeyen faydaları...

    • 01 Mayıs 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
    • 01 Mayıs 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
    1Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. Özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir.

    2SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

    SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

    Siyah sarımsak kansere karşı daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır.

    3Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.

    4Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Siyah sarımsak normal sarımsağın içerdiğinden daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenler içerir. Bu sayede bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha etkilidir.

    5Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Siyah sarımsak normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içerir.Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir.

    6Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Sarımsağın tadına dayanamıyorsanız siyah sarımsağa bayılacaksınız. Siyah sarımsak kurutulmuş meyve tadına sahiptir. Daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.

    7Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Öte yandan Türkiye’nin tanınmış eczacılarından Mehmet Müderrisoğlu, siyah sarımsağın kanserden kalp sağlığına, bağışıklığın güçlendirilmesinden cilt sağlığına kadar birçok konuda yararları olduğunu belirterek, “Siyah sarımsak, enerji, vitamin, protein, mineral kaynağı olmanın yanında sağlığımız açısından yararlı 200’den fazla bileşik içeriyor” dedi. Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, sarımsak ve siyah sarımsak ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

    8Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, mutfakların vazgeçilmezi, lezzet, şifa ve sağlık kaynağı sarımsağın bilinenden daha fazla faydası olan bir besin kaynağı ve baharat olduğunu söyledi. Sarımsağın çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanıldığını ifade eden Ecz. Müderrisoğlu, “Mısır piramitlerinin bir sırrı da sarımsaktır. Bugün, piramit işçilerinin güçlenmek, hastalıklardan korunmak ve yaralarını iyileştirmek için sarımsak kullandığını biliyoruz” dedi.

    9200’DEN FAZLA YARARLI BİLEŞİK İÇERİYOR

    200’DEN FAZLA YARARLI BİLEŞİK İÇERİYOR

    Birçok kişinin kokusundan dolayı sarımsağın faydalarından kendini mahrum bıraktığını belirten Ecz. Müderrisoğlu, “Sarımsağın fermente edilmesiyle elde edilen siyah sarımsak normal sarımsak gibi kokmuyor.Fermantasyon sırasında bu sarımsağın besin değeri artarken tadındaki acılık da kaybolmaktadır. Siyah sarımsak, enerji, vitamin, protein ve mineral kaynağı olmanın yanında sağlığımız açısından yararlı 200’den fazla bileşik içeriyor. Siyah sarımsak yüksek oranda antioksidan özelliklere de sahiptir” dedi.

    10NORMAL SARIMSAKTAN DAHA GÜÇLÜ

    NORMAL SARIMSAKTAN DAHA GÜÇLÜ

    Ecz. Müderrisoğlu, siyah sarımsağın beyaz sarımsağa göre bakteri, virüs ve mantar kaynaklı hastalıklara karşı daha etkili olduğunu kaydederek, siyah sarımsağın normal sarımsağa avantajlarından bahsetti.

    11Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Mide ve diğer sindirim sistemi hastalığı olanların çiğ sarımsak tüketmemesini tavsiye eden Ecz. Müderrisoğlu, sarımsağı fazla tüketmenin mide rahatsızlığı, gaz ve alerji gibi sorunlara neden olabileceğini söyledi.Ecz. Müderrisoğlu, “Siyah Sarımsak kullanımı ise mide asit dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir, antialerjik özelliktedir” dedi ve ekledi: “Siyah Sarımsak klinik semptomları etkili olarak iyileştirebilen doğal bir mide koruyucudur.’’

    12SİYAH SARIMSAĞIN DİĞER FAYDALARI

    SİYAH SARIMSAĞIN DİĞER FAYDALARI

    Kansere karşı koruyucudur

    Kalp sağlığını korur

    Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur

    Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır

    13Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Bağışıklık sistemini destekler

    Karaciğeri korur

    Diyabet semptomlarını iyileştirir

    Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır

    14Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Sindirim ve dolaşımı arttırır

    Tansiyonu düzenlemeye yardım eder

    Doğal mide koruyucudur

    Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır

    15Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı, beyazından 2 kat daha fazla etkili Mısır piramitlerinin sırrı olarak da biliniyor...

    Yaşlanmayı geciktirir

    Antialerjiktir

    Saç ve cilt sağlığını korur

    Yorgunluğu önler (Milliyet)

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