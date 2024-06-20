Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Ons altın öncülüğünde altın fiyatları yükselişi hızlandı. Ons altın 2350 dolar seviyesine dayandı. Bu taraftan aldığı destekle artış gösteren gram altın 2450 TL bandını aştı. Piyasalarda gözler ise İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Veri öncesi altın cephesindeki yukarı yönlü hareketlerle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları kayıplarını toparlayarak hızla yükselişe geçti. Bugün İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik veriler ise yatırımcıların odağında olacak. Veri öncesi ons altın 2350 dolara yaklaşırken gram altın 2450 TL'yi aşmış durumda. İşte altın fiyatları için rotayı tayin edecek gelişmeler...