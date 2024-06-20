Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek
Altın fiyatları bir ileri bir geri dalgalı bir seyirde hareket etmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde de etkili oluyor. Piyasalar hem ABD’de hem de Türkiye’de tatil arasına girerken uzmanlardan dikkat çeken bir yorum geldi. Sonbaharda ise faiz beklentileri ve ABD seçimlerinin de devreye girmesiyle birlikte ons altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir.
• 20 Haziran 2024 - 13:34 • Son Güncelleme:
• 20 Haziran 2024 - 13:34 • Son Güncelleme: