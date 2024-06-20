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Gündem Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek
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Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Altın fiyatları bir ileri bir geri dalgalı bir seyirde hareket etmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde de etkili oluyor. Piyasalar hem ABD’de hem de Türkiye’de tatil arasına girerken uzmanlardan dikkat çeken bir yorum geldi. Sonbaharda ise faiz beklentileri ve ABD seçimlerinin de devreye girmesiyle birlikte ons altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir.

• 20 Haziran 2024 - 13:34 • Son Güncelleme:
• 20 Haziran 2024 - 13:34 • Son Güncelleme:
1 Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Ons altın öncülüğünde altın fiyatları yükselişi hızlandı. Ons altın 2350 dolar seviyesine dayandı. Bu taraftan aldığı destekle artış gösteren gram altın 2450 TL bandını aştı. Piyasalarda gözler ise İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Veri öncesi altın cephesindeki yukarı yönlü hareketlerle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları kayıplarını toparlayarak hızla yükselişe geçti. Bugün İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik veriler ise yatırımcıların odağında olacak. Veri öncesi ons altın 2350 dolara yaklaşırken gram altın 2450 TL'yi aşmış durumda. İşte altın fiyatları için rotayı tayin edecek gelişmeler...

2 Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildi. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'de 1 çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, mayıs ayı konut başlangıçları verileri açıklanacak. Bu veriler Fed'in faiz kararı için etkili olacak unsurlar olacağından dolayı altın fiyatları yönü için de belirleyici olacak.

3 ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANDI

ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANDI!

Kritik veriler öncesi ons öncülüğünde gram altın yükselişe geçti. Ons altın hızla yükselerek 2350 dolara yaklaştı. Buradan esen rüzgarla yönünü bulan gram altın fiyatı yükselişini güçlendirdi.

4 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.453,19

SATIŞ(TL) 2.453,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.953,00

SATIŞ(TL) 4.029,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.738,00

SATIŞ(TL) 16.050,00

5 Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Altın fiyatları dün, ABD Hazine bonosu getirilerindeki ılımlı düşüş nedeniyle düşüşünü tersine çevirmişti. Ve ABD Perakende Satışları verilerinin açıklanmasının ardından iyi bir dönüş gerçekleştirdi.

6 Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte cansız kaldığını gösteren veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirim beklentilerini yeniden canlandırdı ve bu da hem hazine bonusunu hem de ABD Doları’nı sarstı. Piyasalar dün yüzde 61 olan Fed’in Eylül’de faiz indirim olasılığını bugün yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

7 ONS ALTINA TATİL ARASI

ONS ALTINA TATİL ARASI

Altın yükseliş denemeleri yapsa da ABD piyasalarının kapalı olduğu bugünkü ABD federal tatili nedeniyle zayıflayan ticaret ortamında yeni yükselişten yoksun kaldı. Ons altın fiyatı bu sabah 2.327 dolar seviyelerinde bulunuyor.

8 SONBAHARA DİKKAT

SONBAHARA DİKKAT

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan analistler, “Fiyatlarda bu yatay görünümün ve FED baskısının kısa-orta devam etmesi daha yakın bir ihtimal olarak değerlendirilmeli” ifadesini kullanırken sonbahat aylarına dikkat çekiyorlar.

9 Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Analistler, “Sonbaharda ise faiz beklentileri ve ABD seçimlerinin de devreye girmesiyle birlikte ons altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir” görüşünü dile getiriyor” diyerek altın fiyatları hakkındaki görüşlerini ortaya koyuyor.