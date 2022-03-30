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    EkonomiAltın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişme. Peş peşe flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Rusya arasındaki müzakerelerindeki olumlu tablo altın piyasasını da etkiledi. Ons altında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarında da kendisini gösterdi. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 'rekor gelebilir' açıklaması yapıldı. Uzmanlar, altın alım ve satımı için kritik öneride bulunuyor. Öte yandan altın ile ilgili flaş karar verildi. Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; Darphane, Cumhuriyet altını sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları ile madeni hatıra paraları satabilecek.Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler ve gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

    • 30 Mart 2022 - 19:44 • Son Güncelleme:
    • 30 Mart 2022 - 19:44 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sinyallerin gelmesi sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi. . Pekialtın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu? İşte altında son durum ve uzmanlarından flaş altın tahminleri..

    2Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinin kapsamı genişletildi.

    3Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Yapılan düzenleme uyarınca Darphane, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları ile madeni hatıra paraları artık satabilecek.

    4Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Darphane daha önce sadece basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını, basımını ve dağıtımını yaptığı madeni hatıra paraların bundan böyle satışını da yapabilecek.

    5150 MİLYON TL TAHSİS EDİLDİ

    150 MİLYON TL TAHSİS EDİLDİ

    Kararname ile Darphane’ye 150 milyon lira döner sermaye tahsis edildi. Cumhurbaşkanı, gerektiği takdirde bu tutarı 5 katına kadar artırabilecek.

    6Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Öte yandan Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakeresindeydi. Kritik gelişme sonrası önemli açıklamalarda bulunan heyetler bazı konutlarda uzlaşma kaydederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.

    7ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    Müzakereden olumlu sonuç çıkmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon düştü. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hız kazandı.

    8Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

    9Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bugüne 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.

    10TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

    TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

    Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine ulaşmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açarken ons altın üzerinde baskı oluşturuyordu.

    11Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş'ten altınla ilgili bomba tahmin geldi. Memiş, yaşanan düşüşün bir alım fırsatı verdiğine dikkat çekerek "Orta ve uzun vade için satış için acele etmemeli." dedi. İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları:

    12Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Yıl içinde yükseliş trendi devam edecek ve bu görüşme trafiği, dış diplomasideki başarı herkes tarafından takip ediliyor ve içerde de dolar kurunda da düşüşlere neden oldu ve dolayısıyla hem döviz kurunda hem altın ve gümüş fiyatlarında düşüşleri hep beraber gördük. Petrol fiyatlarında da aynı şekilde.

    13Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Sürece baktığımız zaman önümüzde görüşme trafiğiyle alakalı bir süreç daha var. Yani önce dışişleri bakanları bir araya gelecek, sonrada liderler bir araya gelecek. Ve bu iki görüşme trafiğinin sonunda da muhtemelen tekrar bir final tarzında bir fırsat daha doğabilir ama bu net değil, garanti değil.

    14Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Net ve garanti olan bir şey vardı dünkü alım fırsatlarıydı, dün ucuz fiyattan alım yapanların da iyi bir fırsat yakaladığını hep beraber görmüş olduk. Dolayısıyla dün alım yapanlar veya bundan önceki alım yapan yatırımcısının da orta ve uzun vadeli pozisyonlarını mutlaka korumalı. Ben döviz tarafında altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş fiyatları zaman zaman gelebilir. Ama orta ve uzun vadede mümkün olmayacağını tahmin ediyorum.

    15Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Yıl içinde 1450 lira altında, gümüşün gram fiyatı 20 lira beklemeye devam edeceğim ve dolayısıyla enflasyon artmaya devam ediyor, farklı jeopolitik risklerde artmaya devam eder. O yüzden kısa süreli al- sattan mümkün olduğunca uzak durmalı.

    16Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Kripto paralarda yaşanan bu yükselişlerden sonra muhtemelen satış dalgası düzeltme hareketi gelebilir. Yatırımcılar kripto paraya da dikkat etmeli. Kısa vade için 43.500 / 44.000 bin dolar seviyeleri ama orta ve uzun vadede muhtemelen yaz aylarında 70.000 bin dolar seviyesi üzerinde bir rakam görebiliriz.

    17Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Petrol fiyatlarında gerilemede kalıcı olmayabilir. Özellikle brent petrolün varil fiyatında tekrar 150/ 200 dolar aralığında bir fiyatlama yıl içinde mümkün olma ihtimalinin çok kuvvetli görüyorum. O yüzden petrol fiyatlarındaki gerilmede yatırımcısı için zaman zaman alım fırsatı doğurabilir.

    18REKOR BİZİ BEKLİYOR

    "REKOR BİZİ BEKLİYOR"

    Dediğim gibi son kez böyle bir görüşme trafiğiyle alakalı bir final olabilir ama çok beklentiyi, çıtayı yükseltmemek gerekiyor. Fırsatlar şimşek gibi geliyor ve gidiyor, her zaman kalıcı olmuyor. Dünkü fırsatta bu şekildeydi, çok güzel bir fırsat verdi. Yakalayabilen değerlendirebilen iyi yaptı ama satış içinde çok heyecanlı olmamak gerekiyor. Yaz aylarında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak.

    19CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    ALIŞ: 5.917,00 SATIŞ: 5.976,00

    20YARIM ALTIN

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.963,00 SATIŞ: 2.999,00

    21ÇEYREK ALTIN FİYATI

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın fiyatları kaydedilen verilere göre 1.482,00 lira alış ve 1499,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    22GRAM ALTIN FİYATI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın fiyatları güncel verilere göre 911,66 lira alış ve 911,80 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    23Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

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