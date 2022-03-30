Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişme. Peş peşe flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Rusya arasındaki müzakerelerindeki olumlu tablo altın piyasasını da etkiledi. Ons altında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarında da kendisini gösterdi. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 'rekor gelebilir' açıklaması yapıldı. Uzmanlar, altın alım ve satımı için kritik öneride bulunuyor. Öte yandan altın ile ilgili flaş karar verildi. Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; Darphane, Cumhuriyet altını sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları ile madeni hatıra paraları satabilecek.Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler ve gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...
Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sinyallerin gelmesi sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi. . Pekialtın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu? İşte altında son durum ve uzmanlarından flaş altın tahminleri..
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinin kapsamı genişletildi.
Yapılan düzenleme uyarınca Darphane, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları ile madeni hatıra paraları artık satabilecek.
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Darphane daha önce sadece basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını, basımını ve dağıtımını yaptığı madeni hatıra paraların bundan böyle satışını da yapabilecek.
150 MİLYON TL TAHSİS EDİLDİ
Kararname ile Darphane’ye 150 milyon lira döner sermaye tahsis edildi. Cumhurbaşkanı, gerektiği takdirde bu tutarı 5 katına kadar artırabilecek.
Öte yandan Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakeresindeydi. Kritik gelişme sonrası önemli açıklamalarda bulunan heyetler bazı konutlarda uzlaşma kaydederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.
ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Müzakereden olumlu sonuç çıkmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon düştü. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hız kazandı.
Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.
Bugüne 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.
TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine ulaşmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açarken ons altın üzerinde baskı oluşturuyordu.
Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş'ten altınla ilgili bomba tahmin geldi. Memiş, yaşanan düşüşün bir alım fırsatı verdiğine dikkat çekerek "Orta ve uzun vade için satış için acele etmemeli." dedi. İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları:
Yıl içinde yükseliş trendi devam edecek ve bu görüşme trafiği, dış diplomasideki başarı herkes tarafından takip ediliyor ve içerde de dolar kurunda da düşüşlere neden oldu ve dolayısıyla hem döviz kurunda hem altın ve gümüş fiyatlarında düşüşleri hep beraber gördük. Petrol fiyatlarında da aynı şekilde.
Sürece baktığımız zaman önümüzde görüşme trafiğiyle alakalı bir süreç daha var. Yani önce dışişleri bakanları bir araya gelecek, sonrada liderler bir araya gelecek. Ve bu iki görüşme trafiğinin sonunda da muhtemelen tekrar bir final tarzında bir fırsat daha doğabilir ama bu net değil, garanti değil.
Net ve garanti olan bir şey vardı dünkü alım fırsatlarıydı, dün ucuz fiyattan alım yapanların da iyi bir fırsat yakaladığını hep beraber görmüş olduk. Dolayısıyla dün alım yapanlar veya bundan önceki alım yapan yatırımcısının da orta ve uzun vadeli pozisyonlarını mutlaka korumalı. Ben döviz tarafında altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş fiyatları zaman zaman gelebilir. Ama orta ve uzun vadede mümkün olmayacağını tahmin ediyorum.
Yıl içinde 1450 lira altında, gümüşün gram fiyatı 20 lira beklemeye devam edeceğim ve dolayısıyla enflasyon artmaya devam ediyor, farklı jeopolitik risklerde artmaya devam eder. O yüzden kısa süreli al- sattan mümkün olduğunca uzak durmalı.
Kripto paralarda yaşanan bu yükselişlerden sonra muhtemelen satış dalgası düzeltme hareketi gelebilir. Yatırımcılar kripto paraya da dikkat etmeli. Kısa vade için 43.500 / 44.000 bin dolar seviyeleri ama orta ve uzun vadede muhtemelen yaz aylarında 70.000 bin dolar seviyesi üzerinde bir rakam görebiliriz.
Petrol fiyatlarında gerilemede kalıcı olmayabilir. Özellikle brent petrolün varil fiyatında tekrar 150/ 200 dolar aralığında bir fiyatlama yıl içinde mümkün olma ihtimalinin çok kuvvetli görüyorum. O yüzden petrol fiyatlarındaki gerilmede yatırımcısı için zaman zaman alım fırsatı doğurabilir.
"REKOR BİZİ BEKLİYOR"
Dediğim gibi son kez böyle bir görüşme trafiğiyle alakalı bir final olabilir ama çok beklentiyi, çıtayı yükseltmemek gerekiyor. Fırsatlar şimşek gibi geliyor ve gidiyor, her zaman kalıcı olmuyor. Dünkü fırsatta bu şekildeydi, çok güzel bir fırsat verdi. Yakalayabilen değerlendirebilen iyi yaptı ama satış içinde çok heyecanlı olmamak gerekiyor. Yaz aylarında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 5.917,00 SATIŞ: 5.976,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.963,00 SATIŞ: 2.999,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın fiyatları kaydedilen verilere göre 1.482,00 lira alış ve 1499,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın fiyatları güncel verilere göre 911,66 lira alış ve 911,80 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.