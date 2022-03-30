Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarihi duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Yıl içinde yükseliş trendi devam edecek ve bu görüşme trafiği, dış diplomasideki başarı herkes tarafından takip ediliyor ve içerde de dolar kurunda da düşüşlere neden oldu ve dolayısıyla hem döviz kurunda hem altın ve gümüş fiyatlarında düşüşleri hep beraber gördük. Petrol fiyatlarında da aynı şekilde.