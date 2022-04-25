Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Haftalar sonra altında görülmemiş olay! Altın fiyatları sert düştü! Peş peşe açıklamalar geliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Altın fiyatlarıyla şok eden olay. Altın fiyatları çok sert düştü. Haftaya büyük düşüş ile başlayan altın fiyatları yatırımcısına para kaybettirdi. Haftanın ilk işlem gününde de ons altında Fed etkisi sürüyor. Güne 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü. Bugün devam eden aşağı yönlü seyrin ardından ons altın fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Ons altın en son 6 Nisan tarihinde 1915 dolara inmişti. Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1.35 oranında düşüşle 915 liradan tamamladı. Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda geri çekilerek 909 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 906 lira, en yüksek ise 917 lira seviyeleri görüldü. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın alım fırsatı verir mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Geçtiğimiz hafta başında 1998 dolara çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sert düşmüştü.
Cuma günü 1926 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı yüzde 2.12 oranında kayıpla 1931 dolardan tamamladı.
ONS ALTINDA FED BASKISI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.
Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı. Powell’ın şahin söylemleri sonrası ons altında baskı arttı.
Haftanın ilk işlem gününde de ons altında Fed etkisi sürüyor. Güne 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü.
Bugün devam eden aşağı yönlü seyrin ardından ons altın fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Ons altın en son 6 Nisan tarihinde 1915 dolara inmişti.
GÜÇLENEN DOLARIN ETKİSİYLE ONS ALTIN GERİLİYOR
Doların önde gelen para birimleri karşısında neredeyse son 2 yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesi de altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.
ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Analistler 1900 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde spot altın fiyatının 1889 dolar/ons desteğini test etmesini bekliyor. Yukarı hareketlerde ilk direnç 1930 dolar/ons, buranın aşılması halinde 1945 dolar/ons seviyesi hedeflenebilir.
GRAM ALTIN 910 LİRANIN ALTINA SARKTI
Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1.35 oranında düşüşle 915 liradan tamamladı.
Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda geri çekilerek 909 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 906 lira, en yüksek ise 917 lira seviyeleri görüldü.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları üzerinde yaşanan satış baskısına değinerek, yatırımcıların en çok merak ettiği, `Altın düşecek mi yükselecek mi` sorusunu yanıtladı.
ONS ALTIN 4 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Ons altın fiyatı 1.912 dolar düzeyini görerek yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın en son Rusya Ukrayna Savaşı cephesinde ateşkes iyimserliğinin arttığı 29 Mart 2022`de bu seviyenin altında işlem görmüştü.
GRAM ALTIN BELLİ BİR BANTTA KONSOLİDE OLDU
Dolar/TL desteğini yitiren gram altın, son haftalaarda 905-935 TL bandında konsolide oldu. Gram altın fiyatları özellikle 940 TL üzerinde ve 900 TL altında kalıcı olamıyor.
Fed`in Mayıs ayında yapacağı toplantıda 50 baz puanlık bir artırıma gitmesinin neredeyse kesinleşmesi, 75 baz puan artırım olasılığının dillendirilmesi altın fiyatları için satış baskısını beraberinde getirdi.
ABD DOLARI EN ÖNEMLİ PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA 2 YILIN ZİRVESİNDE
Kur korumalı TL mevduat ürününün etkisiyle TL`de güçlü duruş sürerken, ABD Doları dünyanın önde gelen para birimleri karşısında neredeyse son 2 yılın en yüksek seviyesinde işlem gördü.
Dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatının gerilemesinde etkili olan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.
`ALTIN DAHA GÜÇLÜ SATIŞLARLA YENİ HAFTAYA GİRDİ`
Altın fiyatları için Fed Başkanı Jerome Powell`ın açıklamalarından sonra bir miktar satış baskısı görüldüğünü ifade eden Ergezen, "Yeni haftaya altın daha da fazla satış baskısı ile başladı.
`SATIŞ BASKISINDA FED FAİZ KARARI EN BÜYÜK ETMEN`
Altın fiyatları için yaşanan bu satışın en büyük nedeni faiz artırımlarının devam edeceği yani daha fazla artarak devam edeceği endişeleri yatıyor.
Burada faiz artırımları dolar endeksi ve tahvil faizlerinin artmasına neden oluyor. Sonrasında ise ekonomik büyümelerin yavaşlamasına yol açıyor. Bu anlamda altın tarafında satış baskının artmasını bekleyebiliriz.
`RUSYA UKRAYNA KRİZİNDE ATEŞKES BEKLENTİLERİ ARTTI`
Diğer taraftan Rusya-Ukrayna krizi tarafında savaşın sonlanacağına yönelik beklentilerin bir miktar kanıksanmış olması da jeopolitik risklerin azalmasına yol açtığından altın fiyatları üzerine baskı oluşturan bir diğer etmen olarak dikkat çekiyor.
`KÜRESEL ENFLASYON ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR`
Tüm bunların yanında çok ciddi bir küresel enflasyon problemi var. Bu durum altında düşüşü sınırlayan bir etmen olarak göze çarpıyor.
Normalde genel konjoktör içerisinde artan dolar endeksi ve tahvil faizleri, ekonomik büyümenin yavaşlaması emtia fiyatlarında düşüşü beraberinde getirir. Zaten bu bağlamda bütün emtia fiyatlarında düşüş bekliyoruz.
Burada tek avantajlı olabilecek emtialar arasında kıymetli metaller var. Ama buradaki tek kriter emtialarda tek bir senaryoya göre işlem yapılmaz. Dikkat edeceğimz şey "Küresel enflasyon ve enflasyon endişelerinin kontrolden çıkar mı" sorusu.
Enflasyonun kontrolden çıkabileceği beklentisi piyasalarda hissediliyor. Çünkü son gelen veriler beklentilerin neredeyse iki katıydı. Tahminlerde ve gerçekleşen verilerde ciddi farklılıklar var.
Bunun sonucunda enflasyondan korunmak için, nakit tutmak veya riskli varlıklara yatırım yapmak yerine kıymetli metaller öne çıkıyor. Bu durum Fed baskısı yiyen altın fiyatları için düşüşü sınırlıyor. Altın buradan güç alıyor.
`ONS ALTIN İÇİN 1.868 DOLAR BANDI KRİTİK"
Fed`in faiz artırımlarının güçlenmesi spot altın fiyatları için takip edeceğimiz seviyeler 1.912 dolar ve 1.868 dolar düzeyleri. Eğer beklentilerden daha şahin bir Fed görürsek 1.832 dolar seviyesine çekilen bir altın görebiliriz.
Benim en çok dikkat ettiğim iki seviye burada 1.832 ve 1.868 dolar bandı. Altın buraların üzerinde kaldığı sürece genel yükseliş trendinin değiştiğini söyleyemem.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? BU 4 MADDEYE DİKKAT!
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor.
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya`ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın `Enflasyondan korunma aracı` olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD`de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed`den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor
Faiz artırımı, sıkı para politikası ve `Şahin` açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021`de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi.
Devlet güvencesi altındaki KKM`ye katılım 730 milyar TL`yi aştı. Dolar/TL`de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve gram altın için baskı oluşturuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.453,851.485,95
YARIM ALTIN FİYATI
2.898,082.971,63