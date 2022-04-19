Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 hafta sonra ilk kez oldu! Rekor tahmin geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatları 5 haftanın zirvesini gördü. 940 lira civarına yaklaşan altında satışların gelmesiyle birlikte bir miktar düşüş gerçekleşti. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamanın ardından ons altın fiyatı 5 haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi. Bugüne 1979 dolardan başlayan ons altın geri çekilerek 1974 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyeleri görüldü. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 928 liradan başlayan gram altın 941 liraya çıktıktan sonra 931 liradan kapandı. Bugüne 931 liradan başlayan gram altın 933 liradan işlem görüyor. Gram altında dün gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 935 lira seviyeleri görüldü. Çeyrek altın ise 15.31 liradan işlem görüyor. Öte yandan piyasa uzmanları gram altın fiyatıyla ilgili rekor bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları daha düşecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Altında rekor seviye neresi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor. En değerli madenler arasında ilk sıralarda yer alan ve vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayı başında toplanacak olan FED faiz kararının 50 baz puanlık bir artışa gidilmesi yönünde olması Rusya-Ukrayna savaşından olumlu bir haberin gelmiyor olması altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden oluyor.
Fed’in politika faizini 75 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamanın ardından ons altın fiyatı 5 haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.
Bugüne 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1974 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyeleri görüldü.
Gram altın da geriliyor
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 928 liradan başlayan gram altın 941 liraya çıktıktan sonra 931 liradan kapandı.
Bugüne 931 liradan başlayan gram altın 933 liradan işlem görüyor. Gram altında dün gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 935 lira seviyeleri görüldü. Çeyrek altın ise 15.31 liradan işlem görüyor.
ABD’de enflasyonun yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetmesi sonrasında değerli metal piyasalarında başlayan yukarı yönlü hareket güçleniyor. Altın kritik 1.990 dolar/ons seviyesini aşarken, gümüş fiyatları da 6 haftanın en yüksek seviyesi olan 26 doları test etti. Enflasyonun küresel ölçekte yüksek seyrini koruması değerli metallerin lehine bir zemin yaratıyor. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın İstanbul'daki anlaşmalardan saptığını ve görüşmelerin çıkmaza girdiği konusunda açıklamada bulunması sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi tekrardan hız kazandı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ile artan enflasyonist endişeler piyasalarda risk iştahını zayıflatırken, güvenli limanlar tarafında pozitif algılanıyor.
AYLIK KAZANÇ YÜZDE 3
Böylelikle ons altın 1.990 seviyesinin üzerine taşındı. Kıymetli metal dün öğle saatleri itibariyle aylık bazda yüzde 3 değer kazanmış oldu. Analistler yükseliş momentumu korunduğu sürece altında 2010 dolar direnç seviyesinin izleneceğini belirtiyorlar. Geri çekilmelerde ise 1.980 ve 1.958 önemli destek konumunda. Gram altın tarafında da son dönemde yükseliş hareketi görülüyor. Bu yükseliş eğilimi devam ettiği sürece 968 TL ve 996 TL seviyelerinin direnç olarak izlenebileceği belirtiliyor.
GÜMÜŞ 6 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Bu arada gümüş, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ve artan enflasyonist baskıların güvenli liman tekliflerini yükseltmesiyle 6 haftanın en yüksek seviyesi olan ons başına 26 dolara yükseldi. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif davranabileceği beklentisine karşın Euro Bölgesi'nde enflasyonun Mart ayında üst üste dördüncü ay için rekor kırmış olması, İngiltere'de 30 yılın en yüksek seviyeye çıkılması, Asya'da enflasyonist uyarı işaretlerinin artması, Çin, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Güney Kore'deki enflasyon okumalarının tümünün beklenenden fazla yükselmesi gümüşü destekliyor.
ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU GERİLİYOR
Öte taraftan altın/gümüş oranının 76.80 seviyesine gerilemesi, gümüş fiyatlarını sarı metalden daha hızlı artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Altın/gümüş oranının destek seviyelerine bakıldığında 75.90 seviyesinin önemli bir destek noktası olarak oluştuğu görülüyor, bu desteğin kırılması durumunda 74,64 bir sonraki ana destek noktası.
WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ
Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46’sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31’lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23’ü ise çekimser kaldı.
Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72’si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16’sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12’si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım’dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.
Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.
“ALTIN SATMAYACAĞIZ, HATTA DAHA FAZLA EKLEMEK İSTİYORUZ”
Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.
Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti:“Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.”
ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLAN 4 MADDE
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD'de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed'den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Faiz artırımı, sıkı para politikası ve 'Şahin' açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.
4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aştı. Dolar/TL'de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARI RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE YÜKSELDİ
Ocak ayının son günlerinde 'Donbass Bölgesi' nedeniyle Rusya Ukrayna krizi patlak verdi. 1.780 dolar bandında hareket eden altın fiyatları bu haberin etkisiyle yukarı yönlü hareketler sergiledi.
ONS ALTIN FİYATLARI 19 AYIN EN YÜKSEĞİNİ TEST ETTİ
Rusya Ukrayna krizinin askeri operasyonlarla savaşa dönüşmesiyle beraber, ons altın yüzde 15'in üzerinde prim yaparak 2.070 dolar bandına tırmanarak 19 ayın en yüksek seviyesini test etti. Spot altın olarak da bilinen ons altın fiyatları en son Covid-19 krizinin tavan yaptığı 7 Ağustos 2020 tarihinde 2.075 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini test etmişti.
GRAM ALTIN ONS RÜZGARLARI İLE YÖN BULUYOR
Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren ve haftalarca 800 TL civarında sıkışık bant hareketi sergileyen gram altın ise, ons yönlü rüzgarlarla 969 TL'yi gördü.
Rusya Ukrayna krizinde müzakere masasının kurulması sonrası baskı yiyen altın fiyatları yeniden yönünü aşağı çevirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna cephesinin 'İstanbul diplomasisi' sonrası iyimser sinyaller vermesiyle altın fiyatları hızlı bir geri çekilme ile ons tarafında 1.900 dolar, gram altın ise 900 TL psikolojik bandının altına sarktı.
Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası, özellikle yaz aylarının yaklaşması, Covid-19 sürecinde normalleşmesinin hızlanmasının da etkisiyle düğün yapacaklar, 'Altın fiyatları ne olur, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Öte yandan altın, spekülatif bir yatırım aracı olmasının yanında, piyasalarda önemli bir risk belirteci olması nedeniyle yatırımcıların sıklıkla takip ettiği bir enstrüman olarak dikkat çekiyor.Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken piyasalardaki fiyatlamalarla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
"ALTININ HİKAYESİNİN ÖNE ÇIKTIĞI GÜNLERDEN GEÇTİK"
Altın için gündemin yoğun olduğu ve altının hikayesinin öne çıktığı günlerden geçildiğini ifade eden Çiçek, "Bir taraftan Rusya Ukrayna krizi ile jeopolitik riskler arttı. Bununla beraber 2.070 dolar düzeyini gören bir altın fiyatları ile karşı karşıya kaldık.
ALTNIDA KITLIK OLACAK
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları...
Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…
Bu rakamdan altın alınır mı?
Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…
Gram altın yıl içinde 1450 TL olacak ama...
Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek… Gram altında 1450 TL’yi beklemeye devam edeceğim… Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum…
Altın yerine Euro ve Sterlin alırdım
Bu haftaya yükselişle başlayan bir ons altın var… Ben elimdeki TL ile bu fiyattan gram altın alır mıyım, elimdeki dolarla ons altın satın alır mıyım?.. Ben olsam almazdım… Onun yerine Euro ve Sterlin alırdım…
Merkez Bankasının faiz kararlarını da eleştiren İslam Memiş, "2020 yılında Merkez Bankaları Covid-19 nedeniyle art arda faiz indirimi yapmıştı. Biz ise tam tersi faiz artırımı yapmıştık. 6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine girdik" dedi. Memiş kanalındaki videoda şu değerlendirmeleri yaptı:
- Bakalım bu işin sonu ne olacak. Aslında TL'deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL'ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem karşımızda var.
Kıtlık ekonomisi olacak
Aylar öncesinde söylemiştim, nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum mayıs ve haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, haziran ile eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayısta da başlayabilir ama çok konuşulmaz.
Alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor!
Haziran ayından itibaren bütün dünya hiperenflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak. Gıdaya ulaşım, alım gücünün azalması gibi birçok manşetler görmeye başlayacak. Bu öngörümde değişiklik yok, alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek. Malın değeri artacak, paranın değeri düşecek."