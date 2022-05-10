Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında böylesi görülmedi! Altında yeni rekor açıklamaları peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Fed tarafından 22 yıl sonra yapılan hamle altın piyasasını altüstü etti. Bu hafta açıklanacak olan piyasa verileri sonrası altın fiyatları yönünü bulacak. Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1864 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyeleri görüldü. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 905 liradan başlayan gram altın 894 liraya kadar geri çekildikten sonra 899 liradan kapandı. Bugüne 899 liradan başlayan gram altın 900 lira kritik seviyenin üzerinde 909 liradan işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kazancı yüzde 1’in üzerine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 898 lira, en yüksek ise 909 lira seviyeleri görüldü. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili yeni rekor tahminleri peş peşe geldi. Uzmanlar altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte kademeli olarak artacağını ifade ediyor. Buna göre gram altın fiyatının yeniden 1000 lirayı bulması çok uzun zaman almayacak. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek?, Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları daha düşer mi? Altında alım fırsatı ne zaman gelir? Altına yatırım yapmak için çok mu geç? soruları cevabını buldu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan artırması sonrası altın fiyatlarında baskı artmıştı.
Fed’in faiz artışına gitmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 3.203 seviyesini aşarak 3.5 yılın zirvesine çıkmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte dolar endeksi 104.187’yi aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.
ONS ALTINDA TAHVİL BASKISI
Geçtiğimiz gün tahvil faizi ve dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte ons altın fiyatında düşüş görüldü. Haftanın ilk işlem gününe 1874 dolardan başlayan ons altın 1851 dolara kadar geri çekildikten sonra 1854 dolardan kapandı.
ONS ALTIN TOPARLANIYOR
Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1864 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyeleri görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 3.5 yılın zirvesinden dönmesi ve dolar endeksinin düşüşe geçmesiyle birlikte ons altın bugün yönünü yukarı çevirdi.
GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 905 liradan başlayan gram altın 894 liraya kadar geri çekildikten sonra 899 liradan kapandı. Bugüne 899 liradan başlayan gram altın 900 lira kritik seviyenin üzerinde 909 liradan işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kazancı yüzde 1’in üzerine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 898 lira, en yüksek ise 909 lira seviyeleri görüldü.
Altın 2022 yılında haftalık bazda en uzun kayıp serisini yaşadığı dönemde Pazartesi gününü de kayıpla kapatırken bu hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor.
Yatırımcılar sıkılaşma yol haritasının hızına dair ipuçları elde etmek amacıyla Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından takip edecek. Diğer yandan bu hafta Çin, Hindistan, Brezilya gibi büyük ekonomilerin enflasyon verileri de açıklanacak.
Pazartesi yayımlanan ticaret verilerine göre Çin’de ihracat ve ithalat rakamları ağırlaşan pandemi koşullarının talebe ve üretime zarar vermesi ve tedarikte bozulmalara yol açmasıyla zorlanmaya başladı.
Çin’in dünyanın en büyük altın alıcısı konumunda olduğu düşünülürse bu durumun talebin düşmesine neden olabileceği düşünülürken bozulmaların devam etmesi halinde altının güvenli liman olarak görülmesinden dolayı küresel çapta talebin artabileceği belirtiliyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.
BU VERİLERE DİKKAT!
Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
ALTINDA EN DÜŞÜK SEVİYE
Ekonomist Finans Uzmanı Murat Özsoy, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesini aşması sonrasında belirgin bir düşüş içerisine giren ons altın fiyatının 1863 Dolar seviyesinin altında bir kapanış sergiler ise son 3 aydaki en düşük seviyesi olan 1854 Dolar’a kadar bir seyir izleyebileceğinin altını çiziyor.
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE GEVŞEME SİNYALİ
1863 Dolar’ın önemli bir destek seviyesi olduğunu vurgulayan Özsoy, “Ons altın fiyatlarındaki seyrin daha net bir görünüm kazanması için bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon rakamını takip edeceğiz. Genel beklenti olan yüzde 8.1’in daha da altında bir rakam açıklanması halinde 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gevşeme olmasını bekliyorum. Yüzde 8.1’in altında bir enflasyon açıklanması bu gevşemenin yüzde 3’ün altına kadar olmasına etki eder diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.
ALTINDA ALIM FIRSATI
Piyasa beklentisi paralelinde açıklanan bir enflasyon karşısında yine de ABD 10 yıllıklarında sınırlı bir gerileme olacağını belirten Özsoy, “Bu durum karşısında ABD dolar endeksinin hareketini takip edeceğiz. Eğer orada da 103 seviyesinin altına bir gerileme söz konusu olursa bu durumda ons altındaki toparlanma 1892 dolar seviyesine doğru olacaktır. Gram altın tarafında ise 900 TL ve eğer yakalanabilirse 900 TL altındaki seviyeler şu anda fırsat olarak nitelendirilebilir” dedi.
Biz Finansal Danışmanlığı Kurucusu Murat Özsoy, özellikle Dolar/TL kurunda Mayıs ayı itibariyle FED etkisiyle yükselişin sonucunda gram altında yeniden 925 TL-930 TL seviyeleri gündeme geleceğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Sefer Şener altın ve dolar kuruyla ilgili tahminlerde bulundu. "Geçen hafta itibarıyla Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan artırması öncelikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de tarihi zirveler olan 3.1348 seviyesine yükselmesini beraberinde getirdi. Diğer taraftan dolar endeksini de 104 seviyelerinin üzerine çıkardı. Aynı zamanda Powell’ın vermiş olduğu mesajlar ve enflasyonla kararlılıkla mücadele edileceği anlayışı diğer taraftan enflasyonda yukarı yönlü şokların devam ediyor olması başta dolar endeksi, 10 yıllık tahvil faizleri olmak üzere Amerika’da faizlerin artmasını, altın fiyatlarının gevşemesini beraberinde getirdi.
Piyasalarda 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali geçen hafta içerisinde altın fiyatlarını 1840 seviyesine kadar gevşetmişti. Fakat bunun ihtimal dışında olması aynı zamanda da Rusya, Ukrayna savaşının devam ediyor olması altın fiyatlarını 1840’lı seviyelere kadar gevşetmişti. 75 baz puanlık faiz artışının olmadığının görülmesi yeniden altın fiyatlarını 1900 doların üzerine taşımıştı.
Diğer taraftan bilanço azaltımı ihtimalinin aylık bazda 48 milyar dolarlar seviyesine kadar olabileceği beklentisi altın fiyatlarının yönünü aşağıya çevirmiştir. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış ve dolar endeksindeki yükseliş devam ettiği sürece altın fiyatlarında 1840’lı seviyelerin altı en azından orta vadede mümkün olmaya başlamıştır.
ALTIN VE DOLARDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU!
Dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak dolar/TL kurunun 14.90’ların üzerinde seyretmesi gram altının fiyatının 900 liranın üzerinde kalmasına sebep olmaktadır. Savaşın devam ediyor olması risk taşımakla birlikte hem bilanço azaltımı hem de faiz artışlarının devam etmesi önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının gevşemesine yol açacaktır. Uzun vadede güçlü bir emtia olan altın yeniden 2 bin dolar seviyelerine ulaşacaktır. Çünkü Fed’in ana amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarında belli iyileşmeler yaşandığında yeniden altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi muhtemel gözükmektedir.
OLASI TAHMİNLER
Ons altında 2 bin dolar seviyeleri görülürse gram altın da 930-940 lira seviyelerine çıkabilir."
HAFTAYA HAFİF SATICILI BAŞLADI
Öte yandan IKON Menkul tarafından yapılan değerlendirmede ise şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalaması altına kadar gerileme gösteren Ons Altın bu bölgeden gelişen tepki alımlarıyla hafta içerisindeki kayıplarının bir kısmını silse de haftayı kayıpla kapattı. %3.0'ün üzerinde Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ons Altın cephesinde baskı oluşturmakta. Değerli madende yukarıda 1892 ve 1909 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak. Aşağıda ise 200 günlük ortalaması öncesi 1871 bandı ilk destek bölgesi olarak izlenebilir.
DOLAR KURUNDA BEKLENTİLER NELER?
Geçtiğimiz hafta Global piyasalarda ABD Doları lehine görülen fiyatlamalarla USDTRY paritesi de haftayı son 4 ayın en yüksek seviyesi yakınlarında kapattı. Paritede yukarı yönelimin sürmesi durumunda 14.99 bandı üstüne olası yönelimlerde 15.10 ve 15.24 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Diğer yandan paritede olası geri çekilmelerde 14.85-14.77 seviyeleri ve siyah yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takibimizde olacak."
Tüm dünyada enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu anımsatan İslam Memiş, “Yaz aylarında hasat zamanı olması dolayısıyla kısmi bir duraklama olabilir. Bu benim için enflasyon artık pik oldu artık düşüşe geçecek anlamı taşımayacaktır” diyerek, enflasyonun 2023 yılının ortalarına kadar daha da yükseleceği öngörüsünü tekrarladı.
GRAM VE ONS ALTIN İÇİN REKOR TAHMİNİ
Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, “Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum” dedi. Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var
Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar. Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.
Çeyrek Altın Fiyatı ne kadar?
Alış: 1.478,03Satış: 1.512,10
Yarım Altın Fiyatı ne kadar?
Alış: 2.946,81Satış: 3.024,20
Tam Altın Fiyatı ne kadar?
Alış: 6.096,86Satış: 6.251,86