Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında böylesi görülmedi! Altında yeni rekor açıklamaları peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE GEVŞEME SİNYALİ

1863 Dolar’ın önemli bir destek seviyesi olduğunu vurgulayan Özsoy, “Ons altın fiyatlarındaki seyrin daha net bir görünüm kazanması için bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon rakamını takip edeceğiz. Genel beklenti olan yüzde 8.1’in daha da altında bir rakam açıklanması halinde 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gevşeme olmasını bekliyorum. Yüzde 8.1’in altında bir enflasyon açıklanması bu gevşemenin yüzde 3’ün altına kadar olmasına etki eder diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.