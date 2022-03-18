Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları dibi gördü. Altın ile ilgili son dakika tahminleri peş peşe geldi. Rusya Ukrayna savaşının ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine altın fiyatları düşer mi yükselir mi, altın almalı satmalı mı gibi sorular da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Gram altın şu dakikalarda 916 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü. Geçtiğimiz hafta 969 lira seviyesine kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor. Yıl sonu altın fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili bomba tahminlerde bulunuldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın, dünyanın en değerli madenlerinden birisi olmakla beraber, güvenli bir liman olarak da görülüyor. Yatırım aracı olmasının yanı sıra, hediyelik eşya anlamı da taşıyor. Bu değerli madenin böylesi kültürel kodları olunca, anlık altın fiyatları takibi önem taşıyor. 'Altın bugün ne kadar oldu, 2022 yılında altın fiyatları düşer mi, yükselir mi, altın ne olur, alınır mı?' gibi önemli soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
1.5 yılın zirvesinden geri çekilen ons altın haftayı düşüşle tamamlamaya yöneliyor. Bugüne 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1926 dolar, en yüksek ise 1945 dolar seviyeleri görüldü.
GÜVENLİ LİMAN TALEBİNDE AZALMA ONS ALTINI BASKILIYOR
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilemese de Rusya’nın saldırılarının hafiflemesi jeopolitik risk algısını düşürdü. Bu durum yatırımcıların güvenli liman altın talebini azaltırken, fiyatların geri çekilmesinde etkili oldu.
FED’İN FAİZ KARARI PİYASAYI ETKİLEDİ
Öte yandan çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti. Böylelikle Fed, 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.
Fed’in faiz kararı sonrası ons altın geçtiğimiz gün 1949 dolar seviyesinin üzerine çıkarak primli bir seyir izlemişti.
GRAM ALTINDA SON DURUM NE?
Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Gram altın şu dakikalarda 916 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü.
Geçtiğimiz hafta 969 lira seviyesine kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 1.484,00SATIŞ(TL) 1.503,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.972,00SATIŞ(TL) 3.006,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 5.927,00SATIŞ(TL) 5.992,00
"DÜŞÜŞ TRENDİ 1-2 HAFTA DAHA SÜRECEK"
Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş "FED faiz artırımı beklenti doğrultusunda oldu. Piyasalara rakamsal anlamda fazla yansıma olmadı çünkü beklenti gerçekleşti. Emtia (altın ve gümüş) fiyatlarının son 3 haftadır yatırımcı için yüksek seviyede olduğunu ifade etmiştim.
Düşüş trendi bu hafta başladı. Altın ve gümüşteki bu geri çekilmenin ben 1-2 hafta daha süreceğini tahmin ediyorum" dedi.
"ALTIN 850 LİRAYA İNEBİLİR"
Altın 850 liraya inebilir-Piyasalarda fırsatlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ben bu yıl gram altında 1450 lira seviyesini bekliyorum. Bugün için 900 lira seviyesi.
Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. 880-870 lira belki 850 lira seviyesine kadar gerileyebilir.
İşte buralarda TL'de kalmış olanlara, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara alım fırsatı verecek. Kalıcı mı peki değil.
"YIL SONU ALTIN 1450 LİRA OLACAK"
Altın ve gümüşteki orta ve uzun vadedeki beklentilerim yine pozitif yönde. 2022 yılı analiz raporumda gram altın fiyatını 1450, ons tarafında 2150 dolar, gümüşün gram fiyatını 20, ons tarafında 40 dolar öngörümü paylaşmıştım.
Bu öngörülerimde herhangi bir değişiklik yok. Ben bu yıl bu zirveleri bekliyorum.
"2022 YILI ÇOK KARIŞIK OLACAK"
Zaman zaman sert bir şekilde dalgalanan bir piyasa var. Arkadaşlar 2022 yılı oldukça kafa karışıklığı, oldukça problemli bir yıl olacak.
O yüzden varlıklarınızı çeşitlendirin. Sepet uygulamasıyla farklı enstrümanlara yatırım yapın. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olursanız çok isabetli olur.
Çünkü 2022 yılı bayağı karışık bir yıl olacak. Daha bu yılın ilk çeyreğinde Rusya operasyonu ile çok karışık bir yıl olacağı sinyalini almış olduk.
2022 yılında altın gümüş ve kripto paralar bildiğin yarışacak. Çok kafa karışıklığı olduğu için birbirleriyle yarışarak bu süreci tamamlayacaklar.
Çünkü sadece FED'e odaklanmadı. Bir yandan enflasyon da var ve dünya ekonomilerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Küresel daralma çok önemli bir etkiye neden oldu.
Dünya genelinde güvenli limanlara talep artıyor. Genele baktığınızda jeopolitik risklerden dolayı altın ve gümüş gibi değerli limanlara kaçış oldu.
YIL SONU ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum.
Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL’den işlem görüyor” şeklinde konuştu.