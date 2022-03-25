Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın uzmanları peş peşe açıklama! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Bu durumdan en çok fayda sağlayan da en fazla zarar görme ihtimali de Euro Bölgesi’nin en önde gelen ekonomisi Almanya olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu yurtiçi ekonomi ve ticaret açısından değerlendirdiğimiz vakit Euro/dolar paritesi ve Almanya ile yapılan ticaret planlarına dair aksiyonlar da Alman şirketleri ile ticaret partnerleri olan ülkemizdeki firmalar açısından ciddi şekilde değerlendirilmeli. Genel fotoğrafa baktığımızda dünyadaki etkin güçler arasında denge değişimi söz konusu olurken Euro Bölgesi ekonomilerinde kendi içlerinde de dengelerde değişimler gündemde olabilir” tespitinde bulundu.