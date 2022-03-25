Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın uzmanları peş peşe açıklama! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarıyla ilgili ralli başladı. Altın fiyatları bir gün düşüşe geçerken diğer gün yükselişe geçiyor. Öte yandan piyasa uzmanları altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni rekorların geleceğini söyleyerek tarih verdi. Bunun yanında altın ile ilgili çarpı analizlerde bulunuldu. 'Altın fiyatları neden bu kadar yükseldi?', 'altın fiyatları daha yükselecek mi?', 'bu fiyattan altın alınır mı', 'gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne?7 soruları ise cevabını buldu. Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü. NATO zirvesinde Rusya’ya yönelik beklenen yaptırım kararının çıkmaması ons altının bugün sakin seyretmesinde etkili oluyor. Ayrıca son günlerde gösterdiği yukarı yönlü fiyat hareketinin etkisiyle ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya yöneldi. Geçtiğimiz gün ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 937 lirayı aştı ve 932 liradan kapandı. Bugüne 932 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 930 lira, en yüksek ise 937 lira seviyeleri görüldü. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altın fiyatları geçtiğimiz gün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kapsamında olağanüstü toplanan NATO zirvesi öncesinde sert yükselmişti. Kritik toplantıda Rusya’ya yönelik bir yaptırım kararı çıkmazken, altın piyasasında temkinli seyir görülüyor. Peki altın fiyatlarında bugün son durum ne? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ndeydi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal silah kullanması durumunda buna karşılık verileceğini söyledi. Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz satışının ruble ile yapılması yönündeki teklifini reddetti.
BRÜKSEL’DEN YAPTIRIM ÇIKMADI
Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz günlerde Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yeni yaptırımları açıklayacağını söylemişti. Kritik NATO zirvesinde beklenilen yaptırım kararı çıkmadı.
ONS ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATMAYA YÖNELDİ
Geçtiğimiz gün NATO zirvesi öncesi sert yükseliş kaydeden ons altın 1966 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra 1957 dolardan kapandı. Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü.
NATO zirvesinde Rusya’ya yönelik beklenen yaptırım kararının çıkmaması ons altının bugün sakin seyretmesinde etkili oluyor. Ayrıca son günlerde gösterdiği yukarı yönlü fiyat hareketinin etkisiyle ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya yöneldi.
GRAM ALTIN BUGÜN YATAY SEYİRDE
Geçtiğimiz gün ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 937 lirayı aştı ve 932 liradan kapandı. Bugüne 932 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 930 lira, en yüksek ise 937 lira seviyeleri görüldü.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI PİYASALARDA NASIL FİYATLANDI? ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATIYOR?
Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, hafta başında Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı haber akışı etkilerinin devam etmesini öngörmüştü. Kurda sert bir geri çekilme olasılığı görmeyen Özsoy’un tahminleri doğrultusunda Dolar/TL 14.80TL üzerinde hareketine devam etti. Gram altın Çarşamba günü itibariyle gün içi işlemlerde 925 TL’yi gördü ve hafta kapanışında Cuma gününe 935 TL seviyelerinde başlıyor.
Ukrayna-Rusya savaşının piyasalar üzerindeki etkileri devam ediyor. Haftaya başlarken, haftanın görünümünde Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşünü koruyan Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy haftanın son iş gününde piyasaları değerlendirdi ve uyarılarını yineledi.
YÜKSELEN MALİYETLER ENFLASYON BASKISINI SÜRDÜRÜYOR
Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artışın bir anda gerilemeyeceğini ve aylık ortalamada 100 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini vurgulayan Özsoy, “Bu durum yükselen maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği için ons altın bugünkü seviyelerin üzerinde yine 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edeceğini hafta başında belirtmiştim.
Ons altın hafta boyu 1913 dolar üzerine kalmaya devam etti ve ana yönün yukarı doğru olduğunu gördük. 1959 Dolar olarak ise Cuma gününe başladığını görüyoruz. Dolar/TL 14.80 TL üzerinde hareketine devam etti. Gram altın Çarşamba günü itibariyle gün içi işlemlerde 925 TL’yi gördü ve hafta kapanışında Cuma gününe 935 TL seviyelerinde başladı.
SAVAŞ KÜRESEL ÇAPTA TÜM EKONOMİLERİ ETKİLİYOR
NATO Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna’ya verilecek destekler yinelendiğini hatırlatan Özsoy, “Savaş taraflarından gelen çok sert açıklamalar yok ve Rus işgalinin başarısızlığı zirvede vurgulandı. Petrol fiyatları gevşese bile 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş küresel çapta tüm ekonomileri etkiliyor. Bu etkilerin arkasındaki başlıca faktörler, artan petrol ve doğalgaz fiyatları sonucunda enerji maliyetlerinin yükselmesi ve küresel enflasyon riskinin düşme eğilimini kaybetmesi” şeklinde konuştu.
DOLAR/EURO PARİTESİ 2020 MAYIS’TAN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde tarafında ise bugüne kadar gördüğümüz şahin tutumun yerini daha ılıman söylemlere bıraktığını söyleyen Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, bunun sonucunda da piyasada ECB’nin bu yıl iki faiz artışı yapması yönündeki beklentinin de büyük ölçüde rafa kalktığına dikkat çekti.
Şubat ayında Euro Bölgesi enflasyonu yıllık bazda yüzde 5.8 artarak yeni bir rekora imza atmış olsa da Rusya – Ukrayna arasında yaşanan savaşın enerji fiyatlarını yukarı yönde tetiklemesi ile önümüzdeki aylarda enflasyon beklentileri halen yukarı yönde olsa da Euro Bölgesi’nin şu anda parasal sıkılaşmaya geçebilmesi pek mümkün görülmediğini belirten Özsoy, “Çünkü savaş, dünyadaki tüm küresel ekonomiler ele alındığında en çok Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek görülüyor.
Dolayısıyla ECB’nin bundan sonraki politikasındaki öncelik yine enflasyonu dizginlemek değil Euro Bölgesi ekonomilerini desteklemek şeklinde olacaktır. Bu durum ise Euro/dolar paritesinin Euro aleyhine gelişmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.
ABD Dolar Endeksi son günlerde oldukça yüksek seviyelere 98’li seviyeleri test eder hale gelmişken ve FED’in de Mart ayı ile birlikte sıkı para politikasına geçeceği beklentisi neredeyse kesin hale dönmüş iken küresel çapta daha değerlenmiş bir ABD Doları göreceğiz diye şimdiden net bir öngörüde bulunmak mümkün. Hatta mevcut görünüme baktığımızda da 2020 yılının mayıs ayından bugüne kadar olan dönemde Euro/Dolar paritesinin en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
EURO BÖLGESİNDE DENGE DEĞİŞİMLERİ GÜNDEME GELEBİLİR
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji maliyetlerini artırması sonucunda hammadde maliyetlerinin de sürekli nerdeyse günlük olarak yukarı yönde hareket etmesi Euro Bölgesi’nin ticaretini de kısıtlar nitelikte olduğunun altını çizen Özsoy, “ Bu ticaret hacminin daralmasından belki de Euro Bölgesi zayıf Euro ile bir şekilde fayda sağlayabilir.
Bu durumdan en çok fayda sağlayan da en fazla zarar görme ihtimali de Euro Bölgesi’nin en önde gelen ekonomisi Almanya olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu yurtiçi ekonomi ve ticaret açısından değerlendirdiğimiz vakit Euro/dolar paritesi ve Almanya ile yapılan ticaret planlarına dair aksiyonlar da Alman şirketleri ile ticaret partnerleri olan ülkemizdeki firmalar açısından ciddi şekilde değerlendirilmeli. Genel fotoğrafa baktığımızda dünyadaki etkin güçler arasında denge değişimi söz konusu olurken Euro Bölgesi ekonomilerinde kendi içlerinde de dengelerde değişimler gündemde olabilir” tespitinde bulundu.
Altını destekleyen 7 faktör
Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre altın fiyatlarını destekleyen 7 faktörün altı çizildi. İşte detaylar... Altın, Eylül 2011'in başlarında 1.899 doları gördü. O sırada 1.500 dolar olan 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 27 üzerinde yani 400 dolar fazla seviyede işlem görüyordu. Şu an ise 200 günlük hareket ortalamasının sadece yüzde 7 ile 123 dolar üzerinde. Yani 2011’de aşırı alım vardı, şimdi ise daha dengeli.
Getiri farklarında değişim
Nominal getiri ortamı 2011 Ağustosu ile benzerlik gösteriyor. Fakat reel getiriler daha düşük ve negatif bölgede. Asıl fark ise verim eğrisinde görülüyor. 2011'de 10 yıllık ABD hazinesi ile 2 yıllık ABD hazinesi arasındaki fark yüzde 2,03 oldu. Bu yılın Şubat ayının sonunda ise spread yalnızca yüzde 0.39 idi. Bu da ekonomide beklentilerin kötüleştiği anlamına geliyor.
Borsadaki hareketlere dikkat!
Şimdi ile 2011 arasındaki önemli farklardan biri altının S&P 500 karşısındaki performansıdır. 2011'in 3. çeyreğine kadarki 10 yılda değerli metal yüzde 455 oranında artarken, hisse senedi piyasasındaki artış yüzde 9 olarak gerçekleşmişti. Takip eden 10 yılda tam tersi oldu, S&P 500 yüzde 280, altın ise sadece yüzde 7 prim yaptı. Borsalarla karşılaştırıldığında altın 2011 yılında pahalıydı ancak şimdi daha ucuz görünüyor.
Enflasyon
Altının 2011 yılındaki performansının enflasyon ile bağlantısı dile getirilse de, bugüne kıyasla enflasyonist baskı çok daha azdı. Bugün enflasyon verisi belirgin bir şekilde çok daha yüksek. Emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak enflasyonun daha da artması muhtemel.
Algı
Gallup, her yıl ABD’deki yatırımcılara en iyi uzun vadeli yatırımın ne olduğunu düşündüklerini soran bir anket yapıyor. Genellikle yatırımcılara aralarından seçim yapabilecekleri beş seçenek sunulur: nakit, altın, hisse senedi, gayrimenkul veya tahvil. 2011'de altın en popüler yatırım aracı iken, bugün oranların borsa ve gayrimenkulün altında kaldığını gösteriyor. Bu da talep canlandığında altın fiyatına yansıması için alan bırakıyor.
ETF piyasaları
2011 yılında, altın ETF'lerine doğru bir para dalgası yaşandı. O yılın ağustos ayında sona eren 12 ayda toplam varlıklar yüzde 8 arttı. Şubat 2022'de sona eren 12 ayda ise altın ETF'lerinden net çıkışlar oldu ve toplam varlıklar yüzde 1 düştü. Altında hali hazırda bastırılmış bir piyasa var.
Gümüş fiyatı yükselişi destekliyor
Nisan 2011'de, altın-gümüş oranı 32'ye düştü, yani bir ons altın satın almak için 32 ons gümüş gerekliydi. 2008'in sonlarında bu oran 80'e yakındı ve altın fiyatları bu dönemde yüzde 80 arttı. Altın/gümüş rasyosu şu sıralar 78’de konumlanmış durumda. Bu, yaklaşık 14 yıl önce, hem altın hem de gümüş fiyatlarında yaşanan patlamadan hemen önceki seviyeye yakın olduğumu gösteriyor.
Fiyatlarda savaş primi devam ediyor
Ons altın, bir süredir 1.900 –1.950 dolar bandında bir seyir izliyor. 1.900 dolar seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşimaması ve savaş fiyatlaması öncesindeki seviyelere geri dönülmemiş olması önemli. Teknik görünümü incelendi- ğinde geçtiğimiz hafta destek olarak çalışan 1.900 dolar seviyesinin bu hafta itibariyle de teknik anlamda önemli bir eşik olarak ön plana çıktığı görülüyor. Kısa vadede 1.900 dolar seviyesi üzerinde bir tutunma olması durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabanın sürmesi bekleniyor.
Yukarı yönlü hareketin devamlılığı açısından ise ilk etapta 1.950 dolar direnci takip edilecek. Zira yeniden 2 bin dolarlı seviyelerin gündeme gelmesi için, bu seviyenin kalıcı olarak aşılması önemli. 1.950 dolar seviyesi üzerinde 1.962 ve 1.975 dirençleri yer alırken, 1.900 dolar seviyesi altında ise 1.885, 1.972 ve 1.850 destekleri bulunuyor.
İslam Memiş, “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.
"Ben ABD Merkez Bankası FED’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum" diyen Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum” diye belirtti.
Dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin ettiğini söyleyen Memiş, "Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” dedi.
Memiş, yatırımcıların aklındaki "Gram altın almanın zamanı geldi mi? Ne zaman almalıyız?" sorularına yanıt vererek şunları söyledi:“Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum.
Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım.”
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.509 TL, satış 1.540 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.535 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 6.212 TL, satış 6.274 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.255 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 3.019 TL, satış 3.081 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.070 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 6.101 TL, satış 6.163 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.141 TL. Fiyatlarda 22 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 6.086 TL, satış 6.148 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.127 TL. Fiyatlarda 21 lira yükseliş gerçekleşti.