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    EkonomiAltın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bomba tahmin, tarih verildi! 'Tuzak var' dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bomba tahmin, tarih verildi! 'Tuzak var' dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bomba tahmin, tarih verildi! 'Tuzak var' dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yeni tarih verildi. Altına yatırım yapacak, altın alacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? soruları hem yatırımcılar hem de piyasayı yakından takip edenler tarafından merak ediliyordu. Altın yatırımına yön verecek açıklamalar yapıldı. Mayıs ayı için kritik uyarı geldi. 'Yatırım uzmanı isim 'Tuzak var' dedi ve flaş açıklamayı yaptı. İşte altınla ilgili son dakika gelişmeleri ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...

    • 07 Nisan 2022 - 20:35 • Son Güncelleme:
    • 07 Nisan 2022 - 20:35 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor.

    2Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatları 28 Ocak tarihinde yükselen trend hareketine başlamış, Rusya Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu mesajlarla 8 Mart'tan itibaren gevşemeye başlamıştı.

    3Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

    4Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

    5Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    6Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi.

    7Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları:

    8Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var.

    9Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.

    10Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Bomba tahmin, tarih verildi Tuzak var dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

    11MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum.

    12CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR

    CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

    Cumhuriyet altın 5.959,00 liradan alınıyor 6.010,00 liradan satılıyor.

    13YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR

    YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR

    Yarım altın bugün 2.984,00 liradan alınıyor, 3.017,00 liradan satılıyor.

    14ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR

    ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

    Çeyrek altın bugün 1.492,00 liradan alınıyor, 1.508,00 liradan satılıyor.

    151 GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ-NE KADAR ve KAÇ TL

    1 GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ-NE KADAR ve KAÇ TL?

    Gram altın 918 TL seviyesinde işlem görüyor.

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