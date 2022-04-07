Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bomba tahmin, tarih verildi! 'Tuzak var' dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.