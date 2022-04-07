Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bomba tahmin, tarih verildi! 'Tuzak var' dedi ve duyurdu, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yeni tarih verildi. Altına yatırım yapacak, altın alacak kişileri yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? soruları hem yatırımcılar hem de piyasayı yakından takip edenler tarafından merak ediliyordu. Altın yatırımına yön verecek açıklamalar yapıldı. Mayıs ayı için kritik uyarı geldi. 'Yatırım uzmanı isim 'Tuzak var' dedi ve flaş açıklamayı yaptı. İşte altınla ilgili son dakika gelişmeleri ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor.
Altın fiyatları 28 Ocak tarihinde yükselen trend hareketine başlamış, Rusya Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu mesajlarla 8 Mart'tan itibaren gevşemeye başlamıştı.
Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi.
Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları:
Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var.
Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.
'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.
MAYIS AYI İÇİN UYARDI
Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum.
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.959,00 liradan alınıyor 6.010,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR
Yarım altın bugün 2.984,00 liradan alınıyor, 3.017,00 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.492,00 liradan alınıyor, 1.508,00 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ-NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 918 TL seviyesinde işlem görüyor.