Altın fiyatlarında yeni rekor tahmini! Tarih verildi! Alım için fırsat! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika rekor tahmini! Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor. Altın alımı için tarih verildi. Altın fiyatlarıyla ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Altın ne kadar olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın kaç paraya düşer? Altın yıl sonu ne kadar olacak? soruları ise cevabını buldu. Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1929 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü. Bugüne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 911 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 909 lira, en yüksek ise 915 lira seviyeleri görüldü. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Rusya’nın buna karşılık olarak misilleme hamleleri jeopolitik riskleri körüklerken, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.
ONS ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ
Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Putin, doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble cinsinden yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Putin, “Ruble ile ödeme yapılmazsa sözleşmeler durdurulacak” dedi. Bu gelişme doğal gazda dışa bağımlı olan Avrupa Birliği ülkeleri için büyük bir sorun teşkil ediyor.
Putin’in doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından altın piyasasında tansiyon yükseldi. Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrası 1949 dolara kadar çıktı ve 1937 dolardan kapandı.
Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1929 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü.
Analistler spot altın fiyatının 1924 dolar/ons desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1898 dolar/ons seviyesine doğru bir geri çekilmenin başlayabileceğini vurguluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte hareketli bir seyir izledi. Güne 910 liradan başlayan gram altın 920 liraya kadar yükseldikten sonra 913 liradan kapandı.
Bugüne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 911 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 909 lira, en yüksek ise 915 lira seviyeleri görüldü.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almaya hazırlananlara "Bekleyin, bu fiyattan altın almayın" uyarısı yapıp rakam verdi.
Kısa vadeli rahatlama geçici bunu sakın unutmayın!
Rusya-Ukrayna savaşında bir ateşkes kararı verileceğini sanmadığını belirten İslam Memiş, "Şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var.
Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.
Yüzde 25'lik alım yapmaya hazır olun!
“Gram altında 900 lira, gümüşün gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım” sözünü hatırlatan İslam Memiş, altındaki düşüşün süreceğini belirterek, "İkinci yüzde 25'lik alım için hazır mısınız?" diye sordu.
“Ons altında 1.900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almam. 1.900 dolar ve 25 dolar altına sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım” sözünü de hatırlatan İslam Memiş, yüzde 25 kademeli alım için 'hazır olun' dedi.
Bitcoin'in 43 bin dolara kadar dümesini bekliyorum
Bitcoin 47 bin doları gördü, kâr satışı bekliyorum. 43 bin dolara kadar düşmesini bekliyorum. Kripto para piyasasına yatırım yapanlar dikkat etmeli. 43 bin dolar seviyesine indikten sonra 50 bin 52 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir atak göreceğiz.
Sterlini 19 liranın üzerinde almıyorum
Sterlin dolar paritesi 1.32 seviyesinin üzerini kırabilir. Sterlini 19 liranın üzerinden almıyorum. Dolar endeksi 97,82 seviyesinde 98'in altına sarktı. O yüzden de ons altında yükselişler gördük.
Sert bir şekilde düşürecek ya da çıkaracaklar
Altın alım için fırsat olabilecek seviyeleri de belirten İslam Memiş, “Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik.
Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Yaz ayları daha fazla moral bozacak
"Dolar kurundaki geri çekilmeler de 14.80 altı kademeli alım için fırsat” diyen İslam Memiş, “Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadelerini kullandı.
Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade ederek, “Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz.
2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor. Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz.
Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.
Çeyrek altın fiyatı Alış: 1.463,29 Satış: 1.496,29
Yarım altın fiyatı Alış: 2.917,44 Satış: 2.992,59
Tam altın fiyatı Alış: 6.036,09 Satış: 6.186,52