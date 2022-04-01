Altın fiyatlarında yeni rekor tahmini! Tarih verildi! Alım için fırsat! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.