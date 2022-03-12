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    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Uzman isim tarih vererek duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Uzman isim tarih vererek duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Uzman isim tarih vererek duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın güncel fiyatları... Altına yatırım yapanlar dikkat... Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim tarih vererek duyurdu! Altına yatırım yapan ya da altın alacaklar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Savaş ve pandemi süreci nedeniyle piyasalarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten açıklama geldi, yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine ilişkin tansiyonu düşüren açıklamaları sonrası sert hareketlere sahne oldu. Gram altın birkaç saat içerisinde 35 lira birden düştü. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne oldu? Altın yatırımcılarına tavsiyeler neler? Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim olacak? Altında son dakika gelişmeleri...

    • 12 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
    • 12 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında son dakika... Para ve emtia piyasasında yön Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji ithalatını yasaklaması sonrası altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altında son gelişmeler...

    2Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Salı günü ons altın 2 bin 70 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı petrol ve doğal gaz ambargosu fiyatların tırmanışa geçmesinde etkili oldu. 1.5 yılın zirvesini gördükten sonra hızla geri çekilen ons altın çarşamba günü bin 976 dolara kadar düştü.

    3TÜRKİYE’DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

    TÜRKİYE’DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

    Öte yandan perşembe günü Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü zirve sonrası yapılan basın açıklamasında ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin somut bir sonuca varılamadı. Bu gelişmenin etkisiyle ons altın yeniden 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

    4ONS ALTINDA ‘PUTİN’ FİYATLAMASI

    ONS ALTINDA ‘PUTİN’ FİYATLAMASI

    Cuma günü ise Kremlin ve Putin’den gelen açıklamalar altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

    5Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yla yaptığı görüşmede Ukrayna ile diplomatik ilişkiler konusunda ilk kez pozitif bir mesaj vererek "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

    6Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Putin’in Ukrayna savaşına ilişkin tansiyonu düşüren açıklamalarının ardından jeopolitik risk algısının hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.

    7Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ons altın bin 990 dolar seviyesinden işlem görürken, Putin’in açıklamaları sonrası bin 958 dolara kadar geri çekildi.

    8Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz gün Rusya’ya yönelik yaptırımları açıkladı. Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç almasını engelleyeceğiz” dedi. Öte yandan Biden, Rusya'yı ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkaracaklarını belirterek "Bunlar atacağımız son adımlar değil. Rus ekonomisine darbe indireceğiz” şeklinde konuştu.

    9Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Biden’ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sert hareketler görülmedi. Ons altın haftayı 1988 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yatırımcısına yüzde 0.89 oranında kazandırdı.

    10GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 35 LİRA DÜŞTÜ

    GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 35 LİRA DÜŞTÜ

    Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle kısa süre içerisinde büyük bir kayıp yaşadı. Gram altın 957 lira seviyelerinden 922 liraya kadar geri çekilerek birkaç saat içerisinde 35 lira düştü. Gram altın haftayı 943 liradan kapattı. Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde kazandırdı.

    11UZMANLAR NE DİYOR

    UZMANLAR NE DİYOR?

    Altın fiyatları hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına yatırım yapan kişilere “2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.

    12Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Sözlerine “Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var' diyerek devam eden İslam Memiş küresel piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

    13Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Savaş ve pandemi süreci yüzünden dalgalanmalar yaşayan piyasalar hakkında yatırımcıları uyaran İslam Memiş “Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. Dip seviyelere geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar.

    14Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.

    15Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında bu haftaya dikkat çeken İslam Memiş 'Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor.' dedi.

    16ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP

    ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP!

    Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise şu açıklamayı yaptı: "2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi.

    17Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bu harekete; 1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama

    2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali

    3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.

    18Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Uzman isim tarih vererek duyurdu Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor. Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel."

    19GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

    GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 941,75

    SATIŞ: 942,00

    20ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 1.495,95

    SATIŞ: 1.530,92

    21YARIM ALTIN FİYATLARI

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 2.982,54

    SATIŞ: 3.061,84

    22TAM ALTIN FİYATLARI

    TAM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 6.170,78

    SATIŞ: 6.329,67

    23CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

    ALIŞ: 6.190,00

    SATIŞ: 6.267,00

    2422 AYAR BİLEZİK

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 852,69

    SATIŞ: 853,94

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