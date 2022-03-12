Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Uzman isim tarih vererek duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın güncel fiyatları... Altına yatırım yapanlar dikkat... Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim tarih vererek duyurdu! Altına yatırım yapan ya da altın alacaklar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Savaş ve pandemi süreci nedeniyle piyasalarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten açıklama geldi, yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine ilişkin tansiyonu düşüren açıklamaları sonrası sert hareketlere sahne oldu. Gram altın birkaç saat içerisinde 35 lira birden düştü. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne oldu? Altın yatırımcılarına tavsiyeler neler? Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim olacak? Altında son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarında son dakika... Para ve emtia piyasasında yön Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji ithalatını yasaklaması sonrası altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altında son gelişmeler...
Salı günü ons altın 2 bin 70 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı petrol ve doğal gaz ambargosu fiyatların tırmanışa geçmesinde etkili oldu. 1.5 yılın zirvesini gördükten sonra hızla geri çekilen ons altın çarşamba günü bin 976 dolara kadar düştü.
TÜRKİYE’DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI
Öte yandan perşembe günü Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü zirve sonrası yapılan basın açıklamasında ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin somut bir sonuca varılamadı. Bu gelişmenin etkisiyle ons altın yeniden 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
ONS ALTINDA ‘PUTİN’ FİYATLAMASI
Cuma günü ise Kremlin ve Putin’den gelen açıklamalar altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yla yaptığı görüşmede Ukrayna ile diplomatik ilişkiler konusunda ilk kez pozitif bir mesaj vererek "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Putin’in Ukrayna savaşına ilişkin tansiyonu düşüren açıklamalarının ardından jeopolitik risk algısının hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.
Ons altın bin 990 dolar seviyesinden işlem görürken, Putin’in açıklamaları sonrası bin 958 dolara kadar geri çekildi.
ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz gün Rusya’ya yönelik yaptırımları açıkladı. Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç almasını engelleyeceğiz” dedi. Öte yandan Biden, Rusya'yı ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkaracaklarını belirterek "Bunlar atacağımız son adımlar değil. Rus ekonomisine darbe indireceğiz” şeklinde konuştu.
Biden’ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sert hareketler görülmedi. Ons altın haftayı 1988 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yatırımcısına yüzde 0.89 oranında kazandırdı.
GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 35 LİRA DÜŞTÜ
Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle kısa süre içerisinde büyük bir kayıp yaşadı. Gram altın 957 lira seviyelerinden 922 liraya kadar geri çekilerek birkaç saat içerisinde 35 lira düştü. Gram altın haftayı 943 liradan kapattı. Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde kazandırdı.
UZMANLAR NE DİYOR?
Altın fiyatları hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına yatırım yapan kişilere “2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.
Sözlerine “Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var' diyerek devam eden İslam Memiş küresel piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Savaş ve pandemi süreci yüzünden dalgalanmalar yaşayan piyasalar hakkında yatırımcıları uyaran İslam Memiş “Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. Dip seviyelere geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar.
Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.
Altın fiyatlarında bu haftaya dikkat çeken İslam Memiş 'Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor.' dedi.
ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP!
Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise şu açıklamayı yaptı: "2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi.
Bu harekete; 1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama
2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali
3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.
Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor. Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel."
GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 941,75
SATIŞ: 942,00
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.495,95
SATIŞ: 1.530,92
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2.982,54
SATIŞ: 3.061,84
TAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6.170,78
SATIŞ: 6.329,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 6.190,00
SATIŞ: 6.267,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 852,69
SATIŞ: 853,94
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