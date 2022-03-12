Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Uzman isim tarih vererek duyurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor. Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel."