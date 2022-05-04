Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Fed faiz kararı sonrası değişti, zirveyi gördü! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın...

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası şu mesajları verdi: "İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. İş gücü talebi çok güçlü. İş gücü arzı bastırılmış durumda. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarikte aksaklıklar öngörülenden daha büyük ve daha kalıcı. Ukrayna savaşının denizaşırı ekonomileri germesi ve bunun ABD'ye sıçramaları olması büyük olasılık.