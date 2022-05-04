Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Fed faiz kararı sonrası değişti, zirveyi gördü! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Piyasalar merakla bekliyordu. Resmen belli oldu. 2022 yılının üçüncü Fed faiz kararı açıklandı. İki gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı sonrası dünyanın kilitlendiği Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. 22 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Faiz artırımı beklentiler dahilindeydi. Faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlendi. Dolar ve altından ilk tepki geldi. Altının ons fiyatı ilk tepki olarak yükselişe geçerek gün içi zirvesini gördü. İşte Fed faiz kararıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum...
Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi Fed faiz kararı açıklaması oldu. 2 gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı ile faiz kararı bugün açıklandı. Faiz kararıyla piyasalar hareketlendi.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak; yüzde 0.75 – yüzde 1.00 aralığına yükseltti.
YENİ TARİH: 1 HAZİRAN
Karar sonrası verilen mesajlarda Fed, bilanço daraltmasına 1 Haziran itibarıyla başlanacağını belirtirken; “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” şeklinde açıkladı.
Fed faiz oranının 2022 sonunda yüzde 3-3,25 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 52'den yüzde 35'e indi.
Fed önceki toplantısında, 2018 Aralık ayından sonra ilk defa faiz artışına giderken; politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltmişti.
Fed’in bir sonraki FOMC toplantısı ise, 14 – 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 75 baz puan faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı.
Fed kararı sonrası yapılan açıklamalar şöyle: İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.
Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.
Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını azdırması büyük olasılık.
ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası şu mesajları verdi: "İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. İş gücü talebi çok güçlü. İş gücü arzı bastırılmış durumda. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarikte aksaklıklar öngörülenden daha büyük ve daha kalıcı. Ukrayna savaşının denizaşırı ekonomileri germesi ve bunun ABD'ye sıçramaları olması büyük olasılık.
Enflasyonun fiyat istikrarı ve maksimum istihdama yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Para politikamız şartlara adapte oluyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bilançonun daraltılması da önemli bir rol oynayacak.Bizim ana politikamız enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek olmaya devam ediyor.
Halihazırda oldukça belirsiz olan artımı daha belirsiz hale getirmekten kaçınacağız. Ekonomi daha sıkı para politikasını kaldırabilir. Amerika daha sıkı para politikasını üstesinden gelebilecek güçte. Enflasyon yukarı yönlü şok yarattığı ve daha fazlası yolda.
PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?
Ons Altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1866 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1875 dolar seviyesine kadar yükselerek gün içi zirvesini gördü. Sarı maden saat 21:18 itibarıyla yüzde 0,37 oranında yükselişle 1974 dolar seviyesinde hareket etti.
DOLAR-EURO PARİTESİ
Dolar endeksi Fed sonrası 103,43 seviyesinin üzerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,28 oranında düşüşle 103,18 seviyesine geriledi. Brent petrol 110 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0545 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1,0548 seviyesine kadar geriledi.
FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI
ZİYNET ALTINI FİYATI: 5.684,39 --- 5.792,21
ATA ALTIN FİYATI: 6.052,71 ---- 6.205,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.684,39 --- 5.792,21
YARIM ALTIN FİYATI: 2.833,31 --- 2.904,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI: 1.421,11 --- 1.452,50