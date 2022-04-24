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    EkonomiAltın fiyatları tepetaklak oldu! Altın zarar ettirdi! Peş peşe açıklamalar geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altın zarar ettirdi! Peş peşe açıklamalar geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altın zarar ettirdi! Peş peşe açıklamalar geldi! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları tepetaklak oldu. Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın yatırımcısını zarar ettirdi. Hafta başında yükselişe geçen altın yatırımcısını üzdü. Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar sonrası ons altında baskı arttı. Perşembe günü 1936 dolara kadar geri çekilen ons altın cuma günü yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşayarak 1926 dolara geriledi. Ons altın haftayı 1931 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 2.12 oranında kaybettirdi. Yurt içinde ise gram altın fiyatında bu hafta ons altına paralel hareketler görüldü. Hafta başında ons altının 5 haftanın zirvesine çıkmasının etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 941 lirayı aştı. Salı günü ons altının sert gerilemesi sonrası 916 liraya kadar düşen gram altın çarşamba günü hafif toparlanma kaydetti. Perşembe ve cuma günleri aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 914 liraya kadar düştükten sonra haftayı 915 liradan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.35 oranında kaybettirdi. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahminleri peş peşe geldi! İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ile ilgili son dakika tüm gelişmeler...

    • 24 Nisan 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:
    • 24 Nisan 2022 - 11:10 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında bu hafta itibarıyla hareketli bir seyir izlendi. Hafta başında 1998 doların üzerine çıkarak son 5 haftanın zirvesini gören ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi sonrası büyük bir kayıp yaşadı.

    2Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Salı günü 1943 dolara kadar geri çekilen ons altın perşembe günü kısmi toparlanma kaydetse de haftanın son iki işlem gününde yeniden düşüşe geçti.

    3POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

    POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

    Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, IMF’nin düzenlediği bir panelde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

    4Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.

    5ONS ALTIN YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE GERİLEDİ

    ONS ALTIN YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE GERİLEDİ

    Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar sonrası ons altında baskı arttı. Perşembe günü 1936 dolara kadar geri çekilen ons altın cuma günü yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşayarak 1926 dolara geriledi. Ons altın haftayı 1931 dolardan tamamladı.

    6Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 2.12 oranında kaybettirdi.

    7GRAM ALTIN DA KAYBETTİRDİ

    GRAM ALTIN DA KAYBETTİRDİ

    Yurt içinde ise gram altın fiyatında bu hafta ons altına paralel hareketler görüldü. Hafta başında ons altının 5 haftanın zirvesine çıkmasının etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 941 lirayı aştı.

    8Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Salı günü ons altının sert gerilemesi sonrası 916 liraya kadar düşen gram altın çarşamba günü hafif toparlanma kaydetti.

    9Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Perşembe ve cuma günleri aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 914 liraya kadar düştükten sonra haftayı 915 liradan kapattı.

    10Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.35 oranında kaybettirdi.

    11Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı agresif açıklamalar sonrası dün düşüşe geçti. Powell yaptığı konuşmada, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirdi.

    12Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Piyasalarda fiyatlamalar böyleyken önümüzdeki sürece dair beklentilerini Ekonomist’e anlatan ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı dolar ve altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu.

    13Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Çayırlı, gelecek ayki Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda dolar/TL’de 15 liranın görülebileceğini ifade ederken altının gram fiyatı içinse, “Yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor” dedi.

    14DOLARDA 15 LİRA SESLERİ

    DOLARDA 15 LİRA SESLERİ

    “Dolar/TL paritesinin bundan sonraki seyrinde yurt içinde uygulanacak makro ihtiyati ekonomik tedbirler belirleyici olmalı. Yeni maliye ürünleri ile TL tarafında değer kazancı devam edebilir” diyen Emre Çayırlı, “Teknik anlamda 15 TL seviyesi psikolojik direnç bölgesi oluşturmuş durumda.

    15Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bu bölgenin üzerine geçilmediği sürece dolar/TL paritesindeki hareketlerde yatay bandın korunduğunu görme ihtimalimiz daha yüksek. Önümüzdeki ayın başında yapılacak olan Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda Dolar Endeksi 101 seviyesini de geçerse o zaman dolar/TL kurunda 15 TL bölgesi üzerinde hareketler görebiliriz” ifadelerini kullandı.

    16GRAM ALTIN FİYATI SENARYOSU

    GRAM ALTIN FİYATI SENARYOSU

    Gram altın fiyatlarında yeni zirveler gelebileceğinin sinyalini veren Çayırlı şunları söyledi: “İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut Dolar Endeksi’nin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor.

    17Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında da satış baskısının ön plana geçmeye başladığını görebiliriz.”

    18ALIM İÇİN EN UCUZ ENSTÜRMAN ALTIN

    ALIM İÇİN EN UCUZ ENSTÜRMAN ALTIN

    Bu kritik dönemde yatırımcıların portföy oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair tavsiyede bulunan Çayırlı, “Yatırımcıların bulunduğumuz dönemde dikkat etmesi gereken en önemli husus; yükselen enflasyona yenilmeyecek yatırım enstrümanlarını tercih etmek olabilir.

    19Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Enflasyonist ortamda doğru yatırım enstrümanı bulmanın en kolay yolu ise yükselen fiyatlar arasında fiyatı geride kalmış, yani enflasyonist ortamın fiyatlamalarını henüz gerçekleştirmemiş olan enstrümanlar olabilir.

    20Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Bu enstrümanlar arasında altın en ucuz kaldığını düşündüğümüz enstrümanlar arasında yer alıyor” dedi.

    21ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ BU 4 MADDEYE DİKKAT

    ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? BU 4 MADDEYE DİKKAT!

    1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor.

    22Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya`ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.

    23Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın `Enflasyondan korunma aracı` olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.

    24Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD`de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed`den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor

    25Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Faiz artırımı, sıkı para politikası ve `Şahin` açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021`de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi.

    26Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Devlet güvencesi altındaki KKM`ye katılım 730 milyar TL`yi aştı. Dolar/TL`de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve gram altın için baskı oluşturuyor.

    27Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtladı. Memiş'in dğerlendirmesi şu şekilde:

    28İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

    İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

    Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.

    29ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ

    "ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"

    Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.

    30ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR

    "ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"

    Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.

    31GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA

    "GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"

    İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.

    32KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR

    "KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"

    Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

    33SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR

    "SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR"

    Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şuanda. Bir yanda küresel enflasyon endişeleri bir yandan da Rusya Ukrayna Savaşı`nın etkisiyle jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatları için destek olabilecek ortamdan geçiyoruz. Bu durum altın için yükselişin devamına işaret ediyor.

    34ALTIN ALMALI MI SATMALI MI

    ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

    Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibiBen 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.

    35Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor.

    36Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz."

    37Altın fiyatları tepetaklak oldu Altın zarar ettirdi Peş peşe açıklamalar geldi Tarih verildi Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

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