Altın fiyatları ile ilgili son dakika tahmini! Yeni rekor geliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Fed’in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş şunları söyledi “Ons altının 1900, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinin altına gerilemesi gerekiyordu. Ama onlar için şöyle bir risk de var. Emtia fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkân var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır.”