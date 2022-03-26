Altın fiyatları ile ilgili son dakika tahmini! Yeni rekor geliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peşe peşe geliyor. 'Altın fiyatları düşecek mi?', 'bu fiyattan altın alınır mı?', 'yıl sonu altın fiyatları ne kadar olacak?', 'altına yatırım yapılır?' soruları ise cevabını buldu. Öte yandan sert yükselişle 937 lira seviyelerine ulaşan gram altın haftaya 932 liradan kapattı. Ons altın ise günü 1956 dolar seviyelerinde bitirdi. Piyasa uzmanlar altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni rekorların gelebileceğini söyledi. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ndeydi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal silah kullanması durumunda buna karşılık verileceğini söyledi. Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz satışının ruble ile yapılması yönündeki teklifini reddetti.
BRÜKSEL’DEN YAPTIRIM ÇIKMADI
Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz günlerde Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yeni yaptırımları açıklayacağını söylemişti. Kritik NATO zirvesinde beklenilen yaptırım kararı çıkmadı.
ONS ALTIN YATAY SEYRETTİ
Geçtiğimiz gün NATO zirvesi öncesi sert yükseliş kaydeden ons altın 1966 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra haftayı 1956 dolardan kapattı.
GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR
Geçtiğimiz gün ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 937 lirayı aştı ve haftayı 932 liradan kapattı.
ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER NELER?
Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre altın fiyatlarını destekleyen 7 faktörün altı çizildi. İşte detaylar... Altın, Eylül 2011'in başlarında 1.899 doları gördü. O sırada 1.500 dolar olan 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 27 üzerinde yani 400 dolar fazla seviyede işlem görüyordu. Şu an ise 200 günlük hareket ortalamasının sadece yüzde 7 ile 123 dolar üzerinde. Yani 2011’de aşırı alım vardı, şimdi ise daha dengeli.
Getiri farklarında değişim
Nominal getiri ortamı 2011 Ağustosu ile benzerlik gösteriyor. Fakat reel getiriler daha düşük ve negatif bölgede. Asıl fark ise verim eğrisinde görülüyor. 2011'de 10 yıllık ABD hazinesi ile 2 yıllık ABD hazinesi arasındaki fark yüzde 2,03 oldu. Bu yılın Şubat ayının sonunda ise spread yalnızca yüzde 0.39 idi. Bu da ekonomide beklentilerin kötüleştiği anlamına geliyor.
Borsadaki hareketlere dikkat!
Şimdi ile 2011 arasındaki önemli farklardan biri altının S&P 500 karşısındaki performansıdır. 2011'in 3. çeyreğine kadarki 10 yılda değerli metal yüzde 455 oranında artarken, hisse senedi piyasasındaki artış yüzde 9 olarak gerçekleşmişti. Takip eden 10 yılda tam tersi oldu, S&P 500 yüzde 280, altın ise sadece yüzde 7 prim yaptı. Borsalarla karşılaştırıldığında altın 2011 yılında pahalıydı ancak şimdi daha ucuz görünüyor.
Enflasyon
Altının 2011 yılındaki performansının enflasyon ile bağlantısı dile getirilse de, bugüne kıyasla enflasyonist baskı çok daha azdı. Bugün enflasyon verisi belirgin bir şekilde çok daha yüksek. Emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak enflasyonun daha da artması muhtemel.
Algı
Gallup, her yıl ABD’deki yatırımcılara en iyi uzun vadeli yatırımın ne olduğunu düşündüklerini soran bir anket yapıyor. Genellikle yatırımcılara aralarından seçim yapabilecekleri beş seçenek sunulur: nakit, altın, hisse senedi, gayrimenkul veya tahvil. 2011'de altın en popüler yatırım aracı iken, bugün oranların borsa ve gayrimenkulün altında kaldığını gösteriyor. Bu da talep canlandığında altın fiyatına yansıması için alan bırakıyor.
ETF piyasaları
2011 yılında, altın ETF'lerine doğru bir para dalgası yaşandı. O yılın ağustos ayında sona eren 12 ayda toplam varlıklar yüzde 8 arttı. Şubat 2022'de sona eren 12 ayda ise altın ETF'lerinden net çıkışlar oldu ve toplam varlıklar yüzde 1 düştü. Altında hali hazırda bastırılmış bir piyasa var.
Gümüş fiyatı yükselişi destekliyor
Nisan 2011'de, altın-gümüş oranı 32'ye düştü, yani bir ons altın satın almak için 32 ons gümüş gerekliydi. 2008'in sonlarında bu oran 80'e yakındı ve altın fiyatları bu dönemde yüzde 80 arttı. Altın/gümüş rasyosu şu sıralar 78’de konumlanmış durumda. Bu, yaklaşık 14 yıl önce, hem altın hem de gümüş fiyatlarında yaşanan patlamadan hemen önceki seviyeye yakın olduğumu gösteriyor.
Fiyatlarda savaş primi devam ediyor
Ons altın, bir süredir 1.900 –1.950 dolar bandında bir seyir izliyor. 1.900 dolar seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşimaması ve savaş fiyatlaması öncesindeki seviyelere geri dönülmemiş olması önemli. Teknik görünümü incelendi- ğinde geçtiğimiz hafta destek olarak çalışan 1.900 dolar seviyesinin bu hafta itibariyle de teknik anlamda önemli bir eşik olarak ön plana çıktığı görülüyor. Kısa vadede 1.900 dolar seviyesi üzerinde bir tutunma olması durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabanın sürmesi bekleniyor.
Yukarı yönlü hareketin devamlılığı açısından ise ilk etapta 1.950 dolar direnci takip edilecek. Zira yeniden 2 bin dolarlı seviyelerin gündeme gelmesi için, bu seviyenin kalıcı olarak aşılması önemli. 1.950 dolar seviyesi üzerinde 1.962 ve 1.975 dirençleri yer alırken, 1.900 dolar seviyesi altında ise 1.885, 1.972 ve 1.850 destekleri bulunuyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI PİYASALARDA NASIL FİYATLANDI? ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATIYOR?
Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, hafta başında Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı haber akışı etkilerinin devam etmesini öngörmüştü. Kurda sert bir geri çekilme olasılığı görmeyen Özsoy’un tahminleri doğrultusunda Dolar/TL 14.80TL üzerinde hareketine devam etti. Gram altın Çarşamba günü itibariyle gün içi işlemlerde 925 TL’yi gördü ve hafta kapanışında Cuma gününe 935 TL seviyelerinde başladı. Gram altın haftayı 933 liradan kapattı.
Ukrayna-Rusya savaşının piyasalar üzerindeki etkileri devam ediyor. Haftaya başlarken, haftanın görünümünde Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşünü koruyan Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy haftanın son iş gününde piyasaları değerlendirdi ve uyarılarını yineledi.
YÜKSELEN MALİYETLER ENFLASYON BASKISINI SÜRDÜRÜYOR
Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artışın bir anda gerilemeyeceğini ve aylık ortalamada 100 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini vurgulayan Özsoy, “Bu durum yükselen maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği için ons altın bugünkü seviyelerin üzerinde yine 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edeceğini hafta başında belirtmiştim.
Ons altın hafta boyu 1913 dolar üzerine kalmaya devam etti ve ana yönün yukarı doğru olduğunu gördük. 1959 Dolar olarak ise Cuma gününe başladığını görüyoruz. Dolar/TL 14.80 TL üzerinde hareketine devam etti. Gram altın Çarşamba günü itibariyle gün içi işlemlerde 925 TL’yi gördü ve hafta kapanışında Cuma gününe 935 TL seviyelerinde başladı.
SAVAŞ KÜRESEL ÇAPTA TÜM EKONOMİLERİ ETKİLİYOR
NATO Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna’ya verilecek destekler yinelendiğini hatırlatan Özsoy, “Savaş taraflarından gelen çok sert açıklamalar yok ve Rus işgalinin başarısızlığı zirvede vurgulandı. Petrol fiyatları gevşese bile 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş küresel çapta tüm ekonomileri etkiliyor. Bu etkilerin arkasındaki başlıca faktörler, artan petrol ve doğalgaz fiyatları sonucunda enerji maliyetlerinin yükselmesi ve küresel enflasyon riskinin düşme eğilimini kaybetmesi” şeklinde konuştu.
DOLAR/EURO PARİTESİ 2020 MAYIS’TAN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde tarafında ise bugüne kadar gördüğümüz şahin tutumun yerini daha ılıman söylemlere bıraktığını söyleyen Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, bunun sonucunda da piyasada ECB’nin bu yıl iki faiz artışı yapması yönündeki beklentinin de büyük ölçüde rafa kalktığına dikkat çekti.
Şubat ayında Euro Bölgesi enflasyonu yıllık bazda yüzde 5.8 artarak yeni bir rekora imza atmış olsa da Rusya – Ukrayna arasında yaşanan savaşın enerji fiyatlarını yukarı yönde tetiklemesi ile önümüzdeki aylarda enflasyon beklentileri halen yukarı yönde olsa da Euro Bölgesi’nin şu anda parasal sıkılaşmaya geçebilmesi pek mümkün görülmediğini belirten Özsoy, “Çünkü savaş, dünyadaki tüm küresel ekonomiler ele alındığında en çok Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek görülüyor.
Dolayısıyla ECB’nin bundan sonraki politikasındaki öncelik yine enflasyonu dizginlemek değil Euro Bölgesi ekonomilerini desteklemek şeklinde olacaktır. Bu durum ise Euro/dolar paritesinin Euro aleyhine gelişmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.
ABD Dolar Endeksi son günlerde oldukça yüksek seviyelere 98’li seviyeleri test eder hale gelmişken ve FED’in de Mart ayı ile birlikte sıkı para politikasına geçeceği beklentisi neredeyse kesin hale dönmüş iken küresel çapta daha değerlenmiş bir ABD Doları göreceğiz diye şimdiden net bir öngörüde bulunmak mümkün. Hatta mevcut görünüme baktığımızda da 2020 yılının mayıs ayından bugüne kadar olan dönemde Euro/Dolar paritesinin en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
EURO BÖLGESİNDE DENGE DEĞİŞİMLERİ GÜNDEME GELEBİLİR
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji maliyetlerini artırması sonucunda hammadde maliyetlerinin de sürekli nerdeyse günlük olarak yukarı yönde hareket etmesi Euro Bölgesi’nin ticaretini de kısıtlar nitelikte olduğunun altını çizen Özsoy, “ Bu ticaret hacminin daralmasından belki de Euro Bölgesi zayıf Euro ile bir şekilde fayda sağlayabilir.
Bu durumdan en çok fayda sağlayan da en fazla zarar görme ihtimali de Euro Bölgesi’nin en önde gelen ekonomisi Almanya olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu yurtiçi ekonomi ve ticaret açısından değerlendirdiğimiz vakit Euro/dolar paritesi ve Almanya ile yapılan ticaret planlarına dair aksiyonlar da Alman şirketleri ile ticaret partnerleri olan ülkemizdeki firmalar açısından ciddi şekilde değerlendirilmeli. Genel fotoğrafa baktığımızda dünyadaki etkin güçler arasında denge değişimi söz konusu olurken Euro Bölgesi ekonomilerinde kendi içlerinde de dengelerde değişimler gündemde olabilir” tespitinde bulundu.
Yatırımcıların da, düğün yapacakların da, piyasaların da başını döndüren altın fiyatları için piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İslam Memiş altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleri ile 2 bin 70 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı.İslam Memiş, ‘Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?’ diye merak eden yatırımcılara altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı.
Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılar araştırmalarını sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok konuşulacak kritik bir değerlendirme geldi. Önemli haber akışının olmadığı ve bu yüzden dar bant aralığına sıkışarak belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu ifade eden İslam Memiş, “Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik.' dedi.
'Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda' diyen İslam Memiş, 'Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” diye konuştu.
Fed’in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş şunları söyledi “Ons altının 1900, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinin altına gerilemesi gerekiyordu. Ama onlar için şöyle bir risk de var. Emtia fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkân var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır.”
Ancak karşılarında dolardan uzaklaşılmasını istemeyen yatırımcıların olduğunu kaydeden İslam Memiş, “Eğer altın ve ons fiyatında bir operasyon yapılırsa, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan yatırımcı güvenli liman olarak altın alımı yapacak. Bunu engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmiyorlar. Ons altında 1900-1950 dolar aralığında bir sıkışma var. Agresif yükseliş oldu ama sert bir geri çekilmeden sonra bu seviyelerde sıkıştı. Ons altının baskılanmasını yatırımcıların doları bırakmasını istemedikleri için yapıyorlar. Bu süreci bir sonraki toplantıya kadar devam ettireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ons Altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükseldi.Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2 bin dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi.1.950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken, 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor.
Memiş, yatırımcıların aklındaki "Gram altın almanın zamanı geldi mi? Ne zaman almalıyız?" sorularına yanıt vererek şunları söyledi:“Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum.
Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım.”
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.488,52Çeyrek altın satış fiyatı: 1.522,08
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 2.967,74Yarım altın satış fiyatı: 3.044,16
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 6.140,15Tam altın satış fiyatı: 6.293,1