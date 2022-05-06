Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçecek, tarih verildi, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

"Geçen yıla baktığımız zaman Fed bu yıl biraz daha ayağı yere sağlan basan açıklamalar yaptı, kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirdi. Powell Çin’deki kapanmalara vurgu yaptı. Bu ciddi bir belirsizliğe neden oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı tedarik zincirinde problemlere neden olduğu için de burada belirsizliğin ciddi miktarda artığını da ifade etti.