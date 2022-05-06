Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçecek, tarih verildi, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları piyasaların son işlem gününde milyonların gündemini meşgul ediyor. Pek çok kişi 'Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç liradan işlem görüyor? Çeyrek altın fiyatı artacak mı?' sorularına yanıt arıyor. Birçok kişi ise altın yatırımına yön vermek için fed kararlarının açıklanmasını bekliyordu. 2022 yılının üçüncü Fed faiz kararı açıklandı. İki gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı sonrası dünyanın kilitlendiği Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. 22 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Geçtiğimiz haftalarda 900 TL'nin altına inen ve bu seviyelerde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası artışa geçti. Altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar geliyor. Tarih verildi. Altını olan, altına yatırım yapmayı düşünen ya da altınla borçlanmayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Peki, 6 Mayıs Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları ile son durum!
Altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Beklenen fed kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları ile ilgili kritik tahminler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son duruma geçmeden önce yatırımcıların en çok merak ettiği altın yarımlarına yön veren canlı altın yorumlarına bakalım.
Analizleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
KORKU VE PANİKLE SATIŞ POSİZYONU ALMAYIN
Makas aralığına dikkat çeken İslam Memiş, "Bayram tatilinde sık sık şu mesajlara yer verdim. Her ne kadar ekranlarda düşük rakam görseniz bile bu geçerli değil. Çünkü bayram tatilindeyiz ve FX piyasalar kapalı olduğundan dolayı siz herhangi bir işlem yapamayacaksınız. Fiyatlar düştü diye korku ve panikle satış pozisyonu almayın.
Çünkü bayram sonrasında, özellikle fed sonrasında fiyatların hızlıca toparlanacağını göreceğiz. İkinci önemli faktör de makas aralığından dolayı yine ucuz bir altın, ucuz bir gümüş alamayacağımızı da hep beraber görmüş olduk. " diye konuştu.
Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını değerlendiren Memiş, "Saat 21.00’de fed 7 baz puanlık faiz artışı yaptıktan sonra 21.30’da fed başkanı Powell’ın açıklamalarını takip ettik. Açıklamalarını oldukça endişeli gördüm ve gelecekle alakalı ciddi belirsizlikler var.
Bu belirsizlikle birlikte Fed başkanı Powell önemli başlıklar söyledi. Tedirginliğin altında yatan sebepleri sıraladı. Enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini özellikle vurguladı. Bu sürecin nereye kadar süreceği ile alakalı belirsizliğin de hala masada olduğunu ifade etti. " ifadelerini kullandı.
Makas aralığına dikkat çeken İslam Memiş fed kararı sonrasında altın fiyatları ile ilgili şöyle konuştu;
"Geçen yıla baktığımız zaman Fed bu yıl biraz daha ayağı yere sağlan basan açıklamalar yaptı, kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirdi. Powell Çin’deki kapanmalara vurgu yaptı. Bu ciddi bir belirsizliğe neden oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı tedarik zincirinde problemlere neden olduğu için de burada belirsizliğin ciddi miktarda artığını da ifade etti.
Bizim yol haritamız zaten bu şekildeydi. 2023 yılının ortalarına kadar enflasyon yükselmeye devam edecek. Bugün saat 10.00’da enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 52 enflasyon ile yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Tabi mevsimsel etkiden dolayı yaz aylarında biraz daha durgunluk yaşanabilir. Agresif enflasyon süreci yerini yatay bir sürece bırakabilir.
ALTIN VE DÖVİZ İLE BORÇLANMAYIN
Birincisi artık kimse döviz ve altın olarak borçlanmamalı.Düğün yapacaksanız ucuz bir altın bulamayacaksınız. Altın borçlanmayın, iki katı ödersiniz. İkincisi özellikle altın ve gümüş tarafında düşük bir rakam bekleyenler varsa bu düşüncesini tekrar gözden geçirmeli. Benim tahminimce bundan sonraki süreçte ucuz altın ya da gümüş olma ihtimali çok zayıf.
FX piyasaları ortadan kalktığı için artık yatırımcılar uzun süreli yatırımcı olmak zorunda kaldı. Günlük al-satın önüne geçmiş oldular.
Gram altın fiyatları bayram sürecince 810 seviyelerini görse de bayram tatili olduğundan dolayı bankaların tatil olması sebebiyle hiç kimse bu seviyelerden altın alamadı.
Yatımcı 905 – 910 liradan gram altın almaya devam etti. Gram altında 880 TL güçlü destek seviyesiydi. Buradan hızlıca toparlandı. Ben yukarı yönlü hamlelerin mayıs ayı boyunca devam edeceğini öngörüyorum.
MAYIS-HAZİRAN ARASI PİK SEVİYELERİ
Mayıs-haziran ayları yol haritamızın bekleme ayları. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında pik seviyeleri göreceğiz. Dolayısıyla bu önümüzdeki iki ay boyunca iç piyasalarda satış pozisyonu almadan beklemeliyiz.
Ons altında bayramda bir geri çekilme vardı. Ben burada bir tuzak fiyatlama olduğunu özellikle bu düşüşlere kanmamak gerektiğini, satış yönünde bir pozisyon almamak gerektiğini de sık sık ifade ettim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Ons altın tarafında önümüzdeki aylarda hızlı bir toparlanma bekliyor. "
İslam Memiş, konuk olduğu programda altın için özellikle uyararak tarih verdi. "Altın yatırımcısı, gümüş de olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta, kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira." diyen Memiş, "Kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı.
Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altı çizilen İslam Memiş, altınla ilgili olarak ayrı bir parantez açarak, çarpıcı uyarılarda bulundu:"Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik.
Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok.
Enflasyon bence ağustosa kadar yükselmeye devam eder. Mücadele için önce marketlerdeki rant ekonomisinin kırmanız gerekiyor. Mesela Türkiye'de herkes artık milyoner oldu. Evi olan, 1 milyondan aşağı ev yok, herkes milyoner oldu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 820,69
SATIŞ: 849,52
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.032,00
SATIŞ: 6.103,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.062,00
SATIŞ: 6.154,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.876,00
SATIŞ: 5.948,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.943,00
SATIŞ: 2.985,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.875,75
SATIŞ: 1.876,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.472,00
SATIŞ: 1.492,00
ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır. Ancak günümüzde daha gram olarak daha küçük altınlar çıkarılarak yarım çeyrek altın olarak satılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
YARIM ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar gramlarına yani ayarlarına göre sıralanmaktadır ve bu sıralamaya göre fiyat değişikliği olmaktadır. Ayrıca altının içine eklenen metaller altının ayarını düşürür. Altın ayarları 22 ve 24 tür. Yarım altın 22 ayardır ve 3,50 gramdır. Yarım altının saf yani has altın ağırlığı ise 3,21 gramdır.
TAM ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Tam altının kaç gram olduğuyla ilgili kişiler internet üzerinde araştırmalar yapabiliyor. Tam altının ağırlığı her bireyin öğrenmek istediği bir bilgidir. Tam altın 6,42 gram ağırlığındadır.