(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta?
Alper Gezeravcı’nın dönüş saati sorgulanıyor. Türkiye’nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yolculuğu sona eriyor. Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı 18 Ocak’ta uzaya çıkmıştı, yolculuk için bitiş zamanı geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dönecek olan Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, Alper Gezeravcı’nın dönüşü saat kaçta? Alper Gezeravcı’nın dönüş saati...
• 02 Şubat 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: