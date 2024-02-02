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Gündem(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta?
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(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta?

Alper Gezeravcı’nın dönüş saati sorgulanıyor. Türkiye’nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yolculuğu sona eriyor. Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı 18 Ocak’ta uzaya çıkmıştı, yolculuk için bitiş zamanı geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dönecek olan Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, Alper Gezeravcı’nın dönüşü saat kaçta? Alper Gezeravcı’nın dönüş saati...

• 02 Şubat 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
1(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta

Alper Gezeravcı dönüşü için araştırmalar yoğunlaştı. 18 Ocak gecesi saat 01.11 olduğunda Uzaya fırlatılan Alper Gezeravcı’nın da olduğu ekip dönüş için hazır. Uzayda 13 farklı deney yapan Albay Alper Gezeravcı uzay hikayesini tamamlıyor. Peki, Türkiye’nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, nasıl? Alper Gezeravcı saat kaçta dönecek? İşte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dönüş tarihi

2ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk astronot Alper Gezeravcı 2 haftalık görevi süresince birbirinden farklı 13 deney yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Alper Gezeravcı ve ekibinin istasyondan ayrılacağı saat belli oldu.

3(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta

Axiom Space şirketi tarafından yapılan paylaşım ardından Alper Gezeravcı uzay ekibi dönüş tarihi sorgulanıyor.

4(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta

Alper Gezeravcı uzay roketinin Türkiye saati ile 17.50 istasyondan ayrılacağı söylendi. 2 haftadır ISS istasyonunda olan Alper Gezeravcı Dragon kapsülü ile dünyaya dönüş yapacak. Kapsülün Florida’nın eyaleti olan Orlando’nun açıklarındaki okyanusa iniş yapacak.

5ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA ÇIKTI

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA ÇIKTI?

SpaceX şirketine ait Dragon uzay aracı Türkiye yerel saatiyle 19 Ocak saat 00.49 ‘da fırlatıldı. NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan uzay aracında yer alan Alper Gezeravcı ve ekibi başarıyla uzaya çıktı.

6(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta

Türk Hava Kuvvetleri’nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Alper Gezeravcı’nın içinde olduğu Fırlatma Kompleksi 39A’dan gerçekleşti.

7(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta

Uzayda 2 hafta kalan Alper Gezeravcı ve ekibi 14 gün sonra dönüş yolculuğu için geri sayıma geçti.