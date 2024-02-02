(ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ SAATİ) Alper Gezeravcı ne zaman/nasıl dönecek, ilk Türk astrolog Alper Gezeravcı döndü mü, dönüşü saat kaçta?

Alper Gezeravcı dönüşü için araştırmalar yoğunlaştı. 18 Ocak gecesi saat 01.11 olduğunda Uzaya fırlatılan Alper Gezeravcı’nın da olduğu ekip dönüş için hazır. Uzayda 13 farklı deney yapan Albay Alper Gezeravcı uzay hikayesini tamamlıyor. Peki, Türkiye’nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek, nasıl? Alper Gezeravcı saat kaçta dönecek? İşte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dönüş tarihi…