Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen genç kadın Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu! 'Takip ediliyorum' diyerek yardım istemiş!
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu! Genç kadının ölümünün ardındaki sis perdesi, otel güvenlik kamerasındaki "9 saatlik kayıp görüntü" ve olay öncesi bir bakkala sığınarak yardım istemesiyle daha da aralandı. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakılırken, Başak’ın takip edildiği iddiası ve güvenlik kameralarına yansıyan o son anlar tüyleri ürpertti.
Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Başak Schlosser(24)’dan haber alamayan otel görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede odada baygın halde bulunan Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.