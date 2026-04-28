Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen genç kadın Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu! 'Takip ediliyorum' diyerek yardım istemiş!

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Başak Schlosser(24)’dan haber alamayan otel görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede odada baygın halde bulunan Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.