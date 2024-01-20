Almanya çifte vatandaşlık yasası çıktı mı? Çifte vatandaşlık şartları neler, Almanya çifte vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?
Almanya çifte vatandaşlık yasası çıktı mı? Almanya’da Türklere ve tüm yabancılara çifte vatandaşlık hakkı verildi. Mecliste onaylanan yasaya göre vatandaşlığa geçiş için ülkede 5 yıl yaşamak yetecek. Yasa ile köken ülke vatandaşlığından çıkma şartı da kaldırıldı. Peki, Çifte vatandaşlık şartları neler, Almanya çifte vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?
• 20 Ocak 2024 - 11:58 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 11:58 • Son Güncelleme: