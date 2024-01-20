Almanya çifte vatandaşlık yasası çıktı mı? Çifte vatandaşlık şartları neler, Almanya çifte vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?

En önemli konulardan biri ise başvuru sahibinin kendi geçimini sağlıyor olması. Sosyal yardım veya iş arayanlar için verilen ‘İşsizlik Parası’ adındaki temel yardım alanlar vatandaşlığa kabul edilmeyecek. Ancak bu konuda istisna da uygulanacak. Buna göre son iki yıl içinde en az 20 ay tam zamanlı bir işte çalışmış olan kişiler ve bir çocukla birlikte bir aile içinde yaşayan kişiler de diğer şartları yerine getirmesi durumunda Alman vatandaşlığına geçebilecek.



1974’ten önce Federal Almanya Cumhuriyeti’ne veya 1990’dan önce eski Doğu Almanya’ya giriş yapmış olan misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler için de istisnalar getiriliyor. Yasa tasarısına göre, misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler vatandaşlığa kabul sınavına girmek zorunda değil. Bu durumda olanların sadece sözlü olarak Almanca dil becerilerini kanıtlamaları yeterli olacak.