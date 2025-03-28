Alman Jessica Tokat'a gelin geldi! Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Annem ve babam böyle de evlenmemize müsaade eder dedim. Benim için Müslüman olma dedim. 'Ben Allah'a inandığım için Müslüman olmak istiyorum' dedi. Büyük camiye gidip Müslüman oldu. Ecrin ismini aldı. Bugün de evlendik. Ne mutlu bana Almanın Jessica'sı Türk'ün Ecrin'i oldu" dedi.