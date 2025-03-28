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GündemAlman Jessica Tokat'a gelin geldi! Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi
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Alman Jessica Tokat'a gelin geldi! Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Almanya vatandaşı Jessica, Müslüman olup Ecrin adını alarak Tokat'a gelin geldi.

İHA
• 28 Mart 2025 - 17:13 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Mart 2025 - 17:13 • Son Güncelleme:
1Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Almanya'da yaşayan 34 yaşındaki Tamer Şengüloğlu, 2022 yılında ailesi ile Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

2Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Almanya'da tanıştığı 27 yaşındaki Jessica Sauter de Türkiye'yi merak ettiğini söyleyerek Tokat'a gelmek istediğini söyledi.

3Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Tokat'ı beğenen Jessica Müslüman olarak Ecrin ismini aldı. Ecrin ve Tamer Tokat evlendirme dairesine başvurarak evlendi.

4Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Tanışma hikayelerinden bahseden Tamer Şengüloğlu, "Annem ve babam Türkiye'ye dönme kararı verdiklerinde ben de onlarla birlikte döndüm. Jessica bensiz olmak istemediğini söyleyerek benimle gelmek istedi.

5Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Türkiye'yi görmek istediğini ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben de ona tamam dedim ve biletini alarak Türkiye'ye geldi. İlk başta ona küçük bir oyun yaptım.

6Alman Jessica Tokata gelin geldi Eşi için Müslüman olup adını değiştirdi

Annem ve babam böyle de evlenmemize müsaade eder dedim. Benim için Müslüman olma dedim. 'Ben Allah'a inandığım için Müslüman olmak istiyorum' dedi. Büyük camiye gidip Müslüman oldu. Ecrin ismini aldı. Bugün de evlendik. Ne mutlu bana Almanın Jessica'sı Türk'ün Ecrin'i oldu" dedi.