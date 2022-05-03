• 03 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!
'Paramparça' (2014-2017) dizisinde hayat verdiği 'Hazal' rolüyle üne kavuşan Alina Boz, son olarak dijital platformdaki 'Aşk 101' dizisinde rol aldı. 1998 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da doğan, yedi yaşında İstanbul’a gelen ünlü oyuncu, rol aldığı projelerin galalarında yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı.
• 03 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde yedi yıl oyunculuk yapan Boz, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı ve kariyerine 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde başladı.
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- İşimde disiplinliyim. Sete zamanında gitmeye önem veririm. Kimseyi kırmamaya dikkat eder, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.
- Şu anki durumum; 11 yaşımda kurduğum ünlü olma, dergi kapaklarını süsleme, kıyafetler giyme hayallerinden farklı. İşin işine girince Amerikan Rüyası kafasında kalmıyor tabii insan.
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