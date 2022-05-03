Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde yedi yıl oyunculuk yapan Boz, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı ve kariyerine 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde başladı.