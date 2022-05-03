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MagazinAlina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!
HaberlerMagazin Haberleri Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!
• 03 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:

Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!

'Paramparça' (2014-2017) dizisinde hayat verdiği 'Hazal' rolüyle üne kavuşan Alina Boz, son olarak dijital platformdaki 'Aşk 101' dizisinde rol aldı. 1998 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da doğan, yedi yaşında İstanbul’a gelen ünlü oyuncu, rol aldığı projelerin galalarında yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı.

• 03 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
1Alina Bozdan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum
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Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde yedi yıl oyunculuk yapan Boz, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı ve kariyerine 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde başladı.

2Alina Bozdan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum

'Vatanım Sensin', 'Elimi Bırakma' ve 'Maraşlı' dizilerinde kamera karşısına geçen son dönemin parlayan isimlerinden Alina Boz (23), InStyle dergisine mayıs sayısına röportaj verdi. İşte güzel oyuncunun dikkat çeken açıklamaları...

3GÖSTERİŞLİ DÜNYA RAHATSIZ EDİYOR

"GÖSTERİŞLİ DÜNYA RAHATSIZ EDİYOR"

- Günlük hayatımda sade bir şekilde yaşamayı seviyorum. O gösterişli dünyanın içinde kalmak beni çok rahatsız ediyor.

4Alina Bozdan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum

- İşimde disiplinliyim. Sete zamanında gitmeye önem veririm. Kimseyi kırmamaya dikkat eder, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.

- Şu anki durumum; 11 yaşımda kurduğum ünlü olma, dergi kapaklarını süsleme, kıyafetler giyme hayallerinden farklı. İşin işine girince Amerikan Rüyası kafasında kalmıyor tabii insan.

5EKONOMİK GÜCE SAHİBİM

"EKONOMİK GÜCE SAHİBİM"

- Hayat çok zorlaştı. Şükürler olsun ki; istediklerimi yapacak, maddi-manevi aileme destek olacak ekonomik güce sahibim.

6Alina Bozdan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum

- Adımları doğru mantıklı bir biçimde, hesaplayarak atmak çok önemli. Bunun dışında kendimi strese sokmadan ilerlemeye çalışıyorum.

7GALALARDA ÇOK ZORLANIYORUM

"GALALARDA ÇOK ZORLANIYORUM"

- Galalarda çok zorlanıyorum, aşırı kalabalık. Bir panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum. Kameralar önünde dudaklarım titremeye başlıyor. Aşmaya çalıştım ama olmadı. Aynı anda birden fazla şeye odaklanmakta güçlük çekiyorum.

8OYUNCU OLMASAYDIM PİLOT OLURDUM

"OYUNCU OLMASAYDIM PİLOT OLURDUM"

Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın başrolü paylaştığı 'Paramparça' dizisinde 'Hazal' rolü ile hafızalarda yer edinen Alina Boz, "Oyuncu olmasaydım pilot olurdum" açıklamasıyla dikkat çekti.

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