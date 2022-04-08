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MagazinAlicia Vikander'den sevişme sahnesi açıklaması: Kendimi korumasız hissettim!
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• 08 Nisan 2022 - 15:15 • Son Güncelleme:

Alicia Vikander'den sevişme sahnesi açıklaması: Kendimi korumasız hissettim!

Rol aldığı Danish Girl (Danimarkalı Kız) adlı filmle 2016 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan İsveçli aktris Alicia Vikander, ismini vermeden rol aldığı bir filmdeki sevişme sahnesi hakkında konuştu.

• 08 Nisan 2022 - 15:15 • Son Güncelleme:
1Alicia Vikanderden sevişme sahnesi açıklaması: Kendimi korumasız hissettim
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Son zamanlarda öpüşme ve sevişme gibi özel sahnelerin çekiminden önce oyuncuların uyacağı koreografiler hazırlanıyor. Bu işle görevli koordinatörler setlerde çalışıyor olsa da yine de bir çok aktör ve aktris için bu tür sahneler, işlerinin en zor kısmı.

Bu konuyla ilgili çarpıcı açıklama da rol aldığı 'Danish Girl' (Danimarkalı Kız) adlı filmle 2016 yılında 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan Alicia Vikander Alicia Vikander'den geldi.

2ASLA KOLAY DEĞİLDİ

"ASLA KOLAY DEĞİLDİ"

Harpers Bazaar Dergisi'ne konuşan Vikander, ismini vermeden rol aldığı bir filmdeki sevişme sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

3Alicia Vikanderden sevişme sahnesi açıklaması: Kendimi korumasız hissettim

33 yaşındaki aktris, "Bedenimle barışığım ve rahatım, daha önce çıplak sahneler ya da sevişme sahneleri de çektim. Ama bu asla kolay değildi." ifadelerini kullandı.

4RAHATSIZLIĞINI GİZLEMEDİ

RAHATSIZLIĞINI GİZLEMEDİ

Alicia Vikander, o sahnede rahatsız olduğunu gizlemedi. Vikander, kariyerinin başında, henüz 20'li yaşlarındayken rol aldığı o sevişme sahnesinde kendini "korumasız" hissettiğini de sözlerine ekledi.

5KEŞKE O KOORDİNATÖRLER O ZAMAN DA OLSAYDI

"KEŞKE O KOORDİNATÖRLER O ZAMAN DA OLSAYDI"

Son dönemde setlerde bu tür sahnelerin planlanmasında görev alan koordinatörler olduğunu anlatan Vikander, o filmin çekildiği sırada ekipte bu işten sorumlu birinin bulunmadığını belirtti.

6Alicia Vikanderden sevişme sahnesi açıklaması: Kendimi korumasız hissettim

Alicia Vikander, "Kariyerimin başlangıcında da bu koordinatörler olmalıydı." diye konuştu. Vikander, "Bir filmde doğaçlama yapamayacağınız sahneler bu tür yakınlık gerektiren sahnelerdir. Bir koreografi yapmak ve ona bağlı kalmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

72017 YILINDA EVLENDİLER

2017 YILINDA EVLENDİLER

Öte yandan ünlü oyuncu 2017'de meslektaşı Michael Fassbender ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin, Mark adında sekiz aylık bir oğlu bulunuyor.

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