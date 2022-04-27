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FenerbahçeAli Koç'un Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'un Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
• 27 Nisan 2022 - 07:58 • Son Güncelleme:

Ali Koç'un Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Dün Jorge Jesus, Ali Şen döneminde yöneticilik yapan Emre Can ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile masaya oturan Ali Koç'un aslında bambaşka bir planının olduğu, başkanın yeni teknik direktör konusunda çoktan kararını verdiği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler...

• 27 Nisan 2022 - 07:58 • Son Güncelleme:
1Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı
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2 gün önce Portekiz'e çıkarma yapan ve 67 yaşındaki tecrübeli teknik adama imza attırmak için Fenerbahçe eski yöneticisi Emre Can, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un başarılı antrenörle ilk tur görüşmelerinde anlaşamadığı, temasların ikinci tura kaldığı öğrenildi.

2Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Jorge Jesus'un 30 milyon euro'luk transfer bütçesi, 7 milyon euro maaş ve yardımcılarına 2 milyon euro istemesi Ali Koç'u bir hayli yorarken, Jesus'un bu isteklerinde diretmesi halinde başkanın İstanbul'a geri geleceği bildirildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Jorge Jesus - Ali Koç zirvesini yorumlayan Serkan Akkoyun ile Sedar Ali Çelikler'in açıklamaları Fenerbahçe cephesinde bomba etkisi yarattı. İşte iki ünlü yazarın o ifadeleri ve Portekiz'den gelen bilgiler...

3SERKAN AKKOYUN

SERKAN AKKOYUN

İsmail Kartal gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor, ama bir plan varsa plana sadık kalmak lazım. Jorge Jesus kesinlikle ikna edici bir isim. Portekiz alt liglerinden başlayıp onu Benfica’ya götüren süreç, ilk Benfica macerasında muazzam bir teknik adamlık, Avrupa’da başarı, ilginç bir karakter.

4Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Benfica’dan ayrılıp Sporting Lizbon’un başına geçmesi, pek ülkemizde alışık olmadığımız bir durum. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılıp Galatasaray’ın başına geçmesi gibi. Kolay karar değiller bunlar. Zaten Jesus’un Lizbon’a gitmesi olay olmuştu.

5Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Benfica’nın iletişim direktörü şöyle bir açıklama yapmıştı “Artık banka hesabını değil takımını düşünen bir teknik adamımız olacak” diye arkasından böyle konuşmuştu.

6Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Sporting’de olaylar, taraftar geldi bastı Bas Dost’un kafası yarıldı, Jorge Jesus bıraktı gitti ama Sporting kısmı hariç hep başarılı…

7Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Benfica’da başarılı, ikinci Benfica dönemi yine başarılı, Ortadoğu’da başarılı, Flamengo’da zaten adamlar bile şaşkın ‘nereden geldi ne yaptı bize’ çıtayı o kadar yükseltti ki biz nasıl tekrar oraya yükseleceğiz diyorlar.

8Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

İdolüm Cruyff diyor, hatta Cruyff’un Barcelona’sında staj yapıyor, Cruyff gibi de Mourinho izleri de var, bu arada Mourinho ile araları kanlı bıçaklı, çok kötüler sebebi de Talisca. Karakter olarak çok güçlü, eğer buraya gelirse medyayla, basınla baskın karakter olan Ali Koç’la arası nasıl olacak merak ediyorum.

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Fenerbahçe’ye kim gelirse gelsin hocayı rahat bırakması lazım. İki tane teknik adam var Vitor Pereira’ya diyorsunuz ki; Mesut’la İrfan’ı birlikte oynat İsmail Kartal’a da diyorsunuz ki; Mesut’u kadro dışı bırak.

10Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Birisine oynaması için dayatma yapıyorsunuz diğerine kadro dışı kalsın talimatı veriyorsunuz. İki zıt davranış ve aynı sonucu bekliyorsunuz böyle başarı olmaz. Yeni hocayı rahat bırakırsanız böyle problemler olmaz.

11SERDAR ALİ ÇELİKLER

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Goal Brezilya’dan bir gazeteci diyor ki; Jorge Jesus Fenerbahçe ile henüz anlaşamadı, sebebi Ali Koç’un Jorge Jesus’un istediği maaşa henüz yaklaşamadı. Jorge Jesus’un adı Kasım ayında Brezilya Milli Takımı ile anıldı oraya gitme şansı var onun için Brezilya basını Jesus’la yakından ilgileniyorlar.

12Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Jorge Jesus kemiksiz 7 milyon Euro istiyor, yardımcılarıyla birlikte 9 olur. Bu işin oluru yok, bu ekonomide yok. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz Ali Koç UEFA’ya gittik FFP problemi çıktı diyecek ve sonra tartışılacak bir ismi gündeme getirecek.

13Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

O geleceğine İsmail Kartal diyecekler mesela. Bilic diyecekler, Lampard diyecekler, Koeman diyecekler millet de diyecek ki ‘Bunlar geleceğine İsmail Kartal gelsin’ diyecekler.

14Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Açık açık söylemesi lazım Ali Koç’un ‘bizim paramız yok’ demesi lazım. Bizim 2 milyon euro’muz var transfer bütçemiz de maksimum 7-8 milyon Euro ya veririz ya veremeyiz. İddia ediyorum 4 maç içinde İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecek ve ‘Ne görev verilirse ben hazırım” diyecek. Bu çalışmanın bir parçası olacak.

15Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Bu zamana kadar neydi Löw konusunda top başkanda, başkan olur derse Löw olurdu. Sonra Jesus konusunda top Jesus’ta diyecekler sonra tartışılacak 3.isim ortaya atılacak en sonda İsmail Kartal diyecek ki Ben Fenerbahçe’nin neferiyim diyecek ne görev olursa hazırım diyecek ve Ali Koç İsmail Kartal’la sözleşme imzalayacak. Hele hoca Beşiktaş’ı yenerse hiç şansı yok bu böyle olacak.

16Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

Aziz Yıldırım olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Cumartesi Trabzonspor şampiyon olacak değil mi? Pazar günü Jorge Jesus Fenerbahçe’de, Pazartesi günü Luiz Suarez Fenerbahçe’de olurdu Trabzonspor’un şampiyonluğu unutulur giderdi.

17ALİ KOÇUN BASINA SERVİS ETTİRDİĞİ BİR FOTOĞRAF GÖRDÜNÜZ MÜ

ALİ KOÇ'UN BASINA SERVİS ETTİRDİĞİ BİR FOTOĞRAF GÖRDÜNÜZ MÜ?

Portekiz'deki dev zirveye ışık tutan bazı menajerler görüşme esnasında yaşanan gelişmelerin ve sonrasında basına sızan o fotoğrafın manidar olduklarına dikkat çekti. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Ali Koç'un bazı özel işleri için Portekiz'e gittiği, Jorge Jesus'la olan görüşmelerin ise sadece algı yaratmak yönünde olduğu iddia edildi.

18Ali Koçun Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı

 

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