Ali Koç'un Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Dün Jorge Jesus, Ali Şen döneminde yöneticilik yapan Emre Can ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile masaya oturan Ali Koç'un aslında bambaşka bir planının olduğu, başkanın yeni teknik direktör konusunda çoktan kararını verdiği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler...
2 gün önce Portekiz'e çıkarma yapan ve 67 yaşındaki tecrübeli teknik adama imza attırmak için Fenerbahçe eski yöneticisi Emre Can, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un başarılı antrenörle ilk tur görüşmelerinde anlaşamadığı, temasların ikinci tura kaldığı öğrenildi.
Jorge Jesus'un 30 milyon euro'luk transfer bütçesi, 7 milyon euro maaş ve yardımcılarına 2 milyon euro istemesi Ali Koç'u bir hayli yorarken, Jesus'un bu isteklerinde diretmesi halinde başkanın İstanbul'a geri geleceği bildirildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Jorge Jesus - Ali Koç zirvesini yorumlayan Serkan Akkoyun ile Sedar Ali Çelikler'in açıklamaları Fenerbahçe cephesinde bomba etkisi yarattı. İşte iki ünlü yazarın o ifadeleri ve Portekiz'den gelen bilgiler...
SERKAN AKKOYUN
İsmail Kartal gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor, ama bir plan varsa plana sadık kalmak lazım. Jorge Jesus kesinlikle ikna edici bir isim. Portekiz alt liglerinden başlayıp onu Benfica’ya götüren süreç, ilk Benfica macerasında muazzam bir teknik adamlık, Avrupa’da başarı, ilginç bir karakter.
İdolüm Cruyff diyor, hatta Cruyff’un Barcelona’sında staj yapıyor, Cruyff gibi de Mourinho izleri de var, bu arada Mourinho ile araları kanlı bıçaklı, çok kötüler sebebi de Talisca. Karakter olarak çok güçlü, eğer buraya gelirse medyayla, basınla baskın karakter olan Ali Koç’la arası nasıl olacak merak ediyorum.
SERDAR ALİ ÇELİKLER
Goal Brezilya’dan bir gazeteci diyor ki; Jorge Jesus Fenerbahçe ile henüz anlaşamadı, sebebi Ali Koç’un Jorge Jesus’un istediği maaşa henüz yaklaşamadı. Jorge Jesus’un adı Kasım ayında Brezilya Milli Takımı ile anıldı oraya gitme şansı var onun için Brezilya basını Jesus’la yakından ilgileniyorlar.
Açık açık söylemesi lazım Ali Koç’un ‘bizim paramız yok’ demesi lazım. Bizim 2 milyon euro’muz var transfer bütçemiz de maksimum 7-8 milyon Euro ya veririz ya veremeyiz. İddia ediyorum 4 maç içinde İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecek ve ‘Ne görev verilirse ben hazırım” diyecek. Bu çalışmanın bir parçası olacak.
Bu zamana kadar neydi Löw konusunda top başkanda, başkan olur derse Löw olurdu. Sonra Jesus konusunda top Jesus’ta diyecekler sonra tartışılacak 3.isim ortaya atılacak en sonda İsmail Kartal diyecek ki Ben Fenerbahçe’nin neferiyim diyecek ne görev olursa hazırım diyecek ve Ali Koç İsmail Kartal’la sözleşme imzalayacak. Hele hoca Beşiktaş’ı yenerse hiç şansı yok bu böyle olacak.
ALİ KOÇ'UN BASINA SERVİS ETTİRDİĞİ BİR FOTOĞRAF GÖRDÜNÜZ MÜ?
Portekiz'deki dev zirveye ışık tutan bazı menajerler görüşme esnasında yaşanan gelişmelerin ve sonrasında basına sızan o fotoğrafın manidar olduklarına dikkat çekti. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Ali Koç'un bazı özel işleri için Portekiz'e gittiği, Jorge Jesus'la olan görüşmelerin ise sadece algı yaratmak yönünde olduğu iddia edildi.