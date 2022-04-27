Ali Koç'un Jorge Jesus oyununu anlattı F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı

İdolüm Cruyff diyor, hatta Cruyff’un Barcelona’sında staj yapıyor, Cruyff gibi de Mourinho izleri de var, bu arada Mourinho ile araları kanlı bıçaklı, çok kötüler sebebi de Talisca. Karakter olarak çok güçlü, eğer buraya gelirse medyayla, basınla baskın karakter olan Ali Koç’la arası nasıl olacak merak ediyorum.