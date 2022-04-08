• 08 Nisan 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
Ali Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...
Yaklaşık 2 senedir Ali Koç'un imza attırmak için yoğun çaba sarfettiği, fakat Fenerbahçe'ye bir türlü getiremediği 'çılgın' teknik direktörü Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün bitirdiği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı kulüpteki o sıcak gelişme...
• 08 Nisan 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Nisan ayında seçime gidecek Galatasaray'dan teknik direktör konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
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Metin Öztürk'ün adayının Leeds United'dan ayrılan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi.
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