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GalatasarayAli Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...
HaberlerGalatasaray Haberleri Ali Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...
• 08 Nisan 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:

Ali Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...

Yaklaşık 2 senedir Ali Koç'un imza attırmak için yoğun çaba sarfettiği, fakat Fenerbahçe'ye bir türlü getiremediği 'çılgın' teknik direktörü Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün bitirdiği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı kulüpteki o sıcak gelişme...

• 08 Nisan 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...
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Nisan ayında seçime gidecek Galatasaray'dan teknik direktör konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Spor Toto Süper Lig'de seçim hazlırlıkları yapan Galatasaray'da teknik direktör konusu yeniden gündeme geldi.

3Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in saltanatı kısa sürecek.

4Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmak istemiyor...

5Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor.

6Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunana Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız.

7Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı.

8Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız" demişti.

9Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Metin Öztürk'ün adayının Leeds United'dan ayrılan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi.

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Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

11Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Bielsa, takımın başında çıktığı 170 maçta 1.61 puan ortalaması yakaladı.

12Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

1 sene Marsilya geçmişi ve 4 aylık Lille kariyeri olan Arjantinli teknik adamın kariyerinde sadece İngiltere 2. Lig şampiyonu olan Bielsa'nın 1 kupa bulunuyor.

13Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia ile çalışmayı düşündüğü kaydedildi.

14Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı olan Rudi Garcia, teknik adamlık kariyerine Fransa'da başlamış ve kariyeri boyunca sadece Fransız takımlarını çalıştırmış birisi.

15Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

Tecrübeli teknik adam 2010/11 sezonunda Lille'in başındayken unutulmayan başarılar imza atmıştı. Takımıyla 5 senede 256 maça çıkan Garcia, Fransız Şampiyonluğu ve Fransız Kupa Şampiyonluğunu kazanmıştır.

16Ali Koçun 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi G.Sarayın yeni hocası...

 

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