Ali Koç'tan yeni teknik direktör bombası! Slavia Prag maçından sonra...
Joachim Löw, Kovac, Bielsa, Jorge Jesus gibi tecrübeli teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un artık yeni hocasını kafasında netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen yazarların görüşleri...
Sabah Spor yazarları, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
SORU: Tribünler 'İsmail Kartal' diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi?
ALİ GÜLTİKEN: Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Başkan Ali Koç için son derece zor bir süreç başlıyor… Fenerbahçe taraftarının takımına gösterdiği beklenenin üstündeki ilgi tabii ki soru işareti... İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassa Slavia Prag maçlarında stada gelmediği gibi gelenler de aleyhte tezahürat yapmıştı. Şu aşamada Ali Koç'un çok dikkatli karar vermesi gerek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal, taraftardan güvenoyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumum bir tek Löw gelirse İsmail Kartal'la kaynaştırılır. Löw gelmezse Kartal'la yola devam edilecektir.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.
Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.