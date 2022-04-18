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FenerbahçeAli Koç'tan yeni teknik direktör bombası! Slavia Prag maçından sonra...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan yeni teknik direktör bombası! Slavia Prag maçından sonra...
• 18 Nisan 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan yeni teknik direktör bombası! Slavia Prag maçından sonra...

Joachim Löw, Kovac, Bielsa, Jorge Jesus gibi tecrübeli teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un artık yeni hocasını kafasında netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen yazarların görüşleri...

• 18 Nisan 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...
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Sabah Spor yazarları, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

2SORU: Tribünler İsmail Kartal diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi

SORU: Tribünler 'İsmail Kartal' diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi?

ALİ GÜLTİKEN: Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi.

3Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

ALİ GÜLTİKEN: Şu anda camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'la devam etmek doğru olur. Ama bir şeyin altını çizelim, bu istikrar kalan 5 maçta da devam ettiği takdirde ete kemiğe bürünür. Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir.

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ÖMER ÜRÜNDÜL: Başkan Ali Koç için son derece zor bir süreç başlıyor… Fenerbahçe taraftarının takımına gösterdiği beklenenin üstündeki ilgi tabii ki soru işareti... İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassa Slavia Prag maçlarında stada gelmediği gibi gelenler de aleyhte tezahürat yapmıştı. Şu aşamada Ali Koç'un çok dikkatli karar vermesi gerek.

5Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal, taraftardan güvenoyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumum bir tek Löw gelirse İsmail Kartal'la kaynaştırılır. Löw gelmezse Kartal'la yola devam edilecektir.

6Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.

7Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı lacivetlilerin 3 yıl sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki yıldız adayının serbest kalma bedeli her yıl otomatik olarak artacak.

8Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Buna göre Arda'nın 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon Euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

9Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Genç oyuncunun imaj hakları da kulüple yarı yarıya paylaşılmış durumda. Ayrıca A Takımda gol ve asist primi de bulunuyor.

10Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

11Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.

12Ali Koçtan yeni teknik direktör bombası Slavia Prag maçından sonra...

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