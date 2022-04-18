Ali Koç'tan yeni teknik direktör bombası! Slavia Prag maçından sonra...

SORU: Tribünler 'İsmail Kartal' diye inliyor. Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi?

ALİ GÜLTİKEN: Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü, istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Koç'un başkanlığı sürecine baktığımız zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi.