Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor

Benim aklımda şöyle bir fikir var, şöyle bir ikili var; Ne dedi Ali Koç ‘ilk göreve başladığımda keşke Aykut Kocaman’la devam etseydim, yanlış karar vermişim’ demişti. Eğer Aykut Kocaman ile İsmail Kartal beraber çalışırlarsa bu ikili Fenerbahçe’yi uçurur. İsmail Kartal ikinci adam olmam diyor o ayrı konu ama bir dönem İsveç – İzlanda’da böyle bir şey yapıldı, eş teknik direktör projesi böyle bir sinerji yakalanırsa Fenerbahçe’nin başarılı olacağını düşünüyorum.