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FenerbahçeAli Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor
• 30 Nisan 2022 - 14:58 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor

Jorge Jesus'a imza attırmak için Portekiz'e giden, fakat başarılı teknik adamım en az 7 milyon euro maaş isterim talebiyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un bambaşka bir modeli hayata geçirmek için İstanbul'a döneceği, başkanın bir dönem 'İzlanda - İsveç' futboluna getirilen projeyi Fenerbahçe'ye entegre etmeyi düşündüğü iddia ediliyor...

• 30 Nisan 2022 - 14:58 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor
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Yeni teknik direktör arayışlarına tam gaz devam eden ve Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden Ali Koç'un başarılı teknik adamla anlaşamaması halinde 'B' planını devreye sokacağı belirtildi. TRT Spor'da yaptığı yorumlarla bir hayli dikkat çeken ve Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Erhan Seven'in 'Ali Koç Fenerbahçe'ye İzlanda-İsveç modelini getirebilir' sözleri camiada bir anda bomba etkisi yarattı. İşte Seven'in o açıklamaları...

2Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

16 kupalı Jorge Jesus mu yoksa Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal mı diye bir soru sorduğunu kabul edeyim, açık ara ve net İsmail Kartal derim. Fenerbahçe önümüzdeki sezon İsmail Kartal’la yola devam ederse şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını iddia ediyorum.

3Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Bundan 8-10 hafta önce Ali Koç istifa yönetim istifa sloganları atılıyordu Kadıköy’de, kendisi de demişti ki biz çok rahat eleştiriliyoruz, maçtan sonra eleştirilelim slogan atılsın demişti.

4Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Tribünlere 10-15 bin taraftar geliyordu, onlar da 10 dakika sonra ‘istifa tezahüratları’ yapıyordu. Artık onları duymuyoruz, son 4-5 iç saha maçlarında böyle sesler duymuyoruz, zaten Fenerbahçe son 10 maçın 9’u aldı.

5Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Fenerbahçe hem iyi oynuyor hem de iyi sonuç alıyor, burada camia istifa çığırtkanlığı yapmıyorsa sebebi İsmail Kartal’dır.

6Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Sezon sonuna kadar anlaşıldı, zaten öyle geldi deniyordu ama sonuç itibariyle önümüzdeki sezon Ali Koç İsmail Kartal’la devam ederse Fenerbahçe şampiyon olur diye düşünüyorum.

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Benim aklımda şöyle bir fikir var, şöyle bir ikili var; Ne dedi Ali Koç ‘ilk göreve başladığımda keşke Aykut Kocaman’la devam etseydim, yanlış karar vermişim’ demişti. Eğer Aykut Kocaman ile İsmail Kartal beraber çalışırlarsa bu ikili Fenerbahçe’yi uçurur. İsmail Kartal ikinci adam olmam diyor o ayrı konu ama bir dönem İsveç – İzlanda’da böyle bir şey yapıldı, eş teknik direktör projesi böyle bir sinerji yakalanırsa Fenerbahçe’nin başarılı olacağını düşünüyorum.

8Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

9Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile olan görüşmesi gündeme bomba gibi düşerken, diğer yandan da İsmail Kartal'ın geleceği, merak konusu olmuş durumda. Fenerbahçeli kurmaylar, bu iki opsiyon üzerinde duruyor.

10FENERBAHÇE İÇİN LUCESCU İDDİASI

FENERBAHÇE İÇİN LUCESCU İDDİASI

Ukrayna basını, Jorge Jesus görüşmelerinin olduğu günlerde Mircea Lucescu'nun da Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceğini ifade etmişti. Sarı lacivertlilerin, Jesus'tan olumsuz dönmesi halinde ibreyi Rumen teknik adama çevirebileceği kaydedilmişti.

11Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Konuya ilişkin Lucescu, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk ile konuştu. Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada, Luce'ye Fenerbahçe'yi sorduğunu ve bu konu hakkında konuştuklarını açıkladı.

12Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Igor Tsyganyk'in konuya ilişkin verdiği ifade şu şekilde oldu;

13Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

"Lucescu ile yaklaşık 15 dakika konuştuk. Çok endişeliydi ve bana Ukrayna'yı sordu. 'Kiev nasıl? Neler oluyor? Son durum nedir?' dedi. Ben de Ukrayna'da savaşa dair yaşananları anlattı.

14Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

Sonra biraz da futboldan bahsettik. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mısın?' dedim ve Lucescu güldü. Koç, artık tüm düşüncesinin Dinamo'da devam etmek olduğunu, Ukrayna'da kariyerine devam etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Ukrayna futbolunu çok seviyor ve ana düşüncesi bu."

15Ali Koçtan İzlanda - İsveç modeli Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçeye geliyor

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