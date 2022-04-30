Ali Koç'tan 'İzlanda - İsveç' modeli! Jesus iptal Aykut Kocaman ve İsmail Kartal F.Bahçe'ye geliyor
Jorge Jesus'a imza attırmak için Portekiz'e giden, fakat başarılı teknik adamım en az 7 milyon euro maaş isterim talebiyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un bambaşka bir modeli hayata geçirmek için İstanbul'a döneceği, başkanın bir dönem 'İzlanda - İsveç' futboluna getirilen projeyi Fenerbahçe'ye entegre etmeyi düşündüğü iddia ediliyor...
Yeni teknik direktör arayışlarına tam gaz devam eden ve Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden Ali Koç'un başarılı teknik adamla anlaşamaması halinde 'B' planını devreye sokacağı belirtildi. TRT Spor'da yaptığı yorumlarla bir hayli dikkat çeken ve Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Erhan Seven'in 'Ali Koç Fenerbahçe'ye İzlanda-İsveç modelini getirebilir' sözleri camiada bir anda bomba etkisi yarattı. İşte Seven'in o açıklamaları...
16 kupalı Jorge Jesus mu yoksa Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal mı diye bir soru sorduğunu kabul edeyim, açık ara ve net İsmail Kartal derim. Fenerbahçe önümüzdeki sezon İsmail Kartal’la yola devam ederse şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını iddia ediyorum.
Benim aklımda şöyle bir fikir var, şöyle bir ikili var; Ne dedi Ali Koç ‘ilk göreve başladığımda keşke Aykut Kocaman’la devam etseydim, yanlış karar vermişim’ demişti. Eğer Aykut Kocaman ile İsmail Kartal beraber çalışırlarsa bu ikili Fenerbahçe’yi uçurur. İsmail Kartal ikinci adam olmam diyor o ayrı konu ama bir dönem İsveç – İzlanda’da böyle bir şey yapıldı, eş teknik direktör projesi böyle bir sinerji yakalanırsa Fenerbahçe’nin başarılı olacağını düşünüyorum.