• 09 Mayıs 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
Beşiktaş derbisinden sonra transfer çalışmalarına hız kazandıran ve Jorge Jesus'a hazır bir kadro teslim etmeye çalışan Ali Koç'un iki sürpriz transfere imza atamaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe bir stoper bir de forvetle dirsek teması halinde...
• 09 Mayıs 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı..
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Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlamayı hedefleyen ve Joachim Löw, Jorge Jesus gibi dünyaca ünlü isimlerle görüşme halinde olan yönetimden hoca konusunda flaş bir hamle geldi..
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Jorge Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirmek üzere Portekiz'e gideceği öğrenildi..
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi için geri sayım başlarken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor..
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Luiz Felipe'yi gündemine aldı..
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