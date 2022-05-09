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FenerbahçeAli Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
• 09 Mayıs 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Beşiktaş derbisinden sonra transfer çalışmalarına hız kazandıran ve Jorge Jesus'a hazır bir kadro teslim etmeye çalışan Ali Koç'un iki sürpriz transfere imza atamaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe bir stoper bir de forvetle dirsek teması halinde...

• 09 Mayıs 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı..

2Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

İki takım, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı..

3Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydederken, Fenerbahçe'nin golü Filip Novak'tan geldi..

4Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Derbiden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de maç sonrası sıcak gelişmeler yaşandı..

5Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlamayı hedefleyen ve Joachim Löw, Jorge Jesus gibi dünyaca ünlü isimlerle görüşme halinde olan yönetimden hoca konusunda flaş bir hamle geldi..

6Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Jorge Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirmek üzere Portekiz'e gideceği öğrenildi..

7Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre Portekizli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi ihtimali arttığı için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor..

8Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi için geri sayım başlarken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor..

9Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Ligin bitimine kısa bir süre kala Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor..

10Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Bu doğrultuda kadrosunda önemli değişiklikler olan Kanarya, iki yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar....

11Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Min-Jae Kim'in ayrılma ihtimallerine karşı stoper bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı..

12Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Luiz Felipe'yi gündemine aldı..

13Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Serie A ekibi Lazio'da forma giyen ve İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki stoperin menajeriyle temas kurulduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi..

14Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Filipe Luiz transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor..

15Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Tam adı Luiz Felipe Ramos Marchi olan futbolcu, 22 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Colina kentinde dünyaya geldi..

16Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Futbola Brezilya'nın Ituano takımının altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2016 yılında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer oldu..

17Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

2016/2017 sezonunu Salernitana'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki stoper, 2017 yılında Lazio'ya geri döndü..

18Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Bu sezon İtalyan ekibiyle 39 maçta görev alan Luiz Felipe, 1 asist kaydetti..

19Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Felipe'nin Lazio ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek..

20Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore ile ilgileniyor..

21Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrılması beklenen golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öne sürüldü..

22Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Fenerbahçe yönetiminin, geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk'li yetkililere Traore'nin şartlarını sorduğu ve yakın zamanda Ukrayna ekibiyle görüşmelere başlanacağı öğrenildi..

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13-0'LIK TARİHİ VENLO - AJAX MAÇINDA 5 GOL ATMIŞTI

Tam adı Lassina Chamste Soudine Franck Traore olan futbolcu, 12 Ocak 2001 tarihinde Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde dünyaya geldi..

24Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Futbola Rahimo FC altyapısında başlayan ve Ajaz altyapısında da forma giyen futbolcu, 2019 yılında Ajax A takımına yükseldi..

25Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

21 yaşındaki golcü, sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e gönderildi..

26Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sadece 14 maçta görev alan 1.83 boyundaki forvet, 9 gol kaydetti..

27Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lassina Traore'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor..

28Ali Koçtan iki flaş transfer Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

 

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