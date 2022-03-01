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FenerbahçeAli Koç'a kötü haber! 8 milyon euro havaya uçtu 'Onu istemiyoruz geri alın'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'a kötü haber! 8 milyon euro havaya uçtu 'Onu istemiyoruz geri alın'
• 01 Mart 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:

Ali Koç'a kötü haber! 8 milyon euro havaya uçtu 'Onu istemiyoruz geri alın'

Yıllardır golcü problemini çözemeyen ve forvet hattını güçlendirmek için toplamda 8 milyon euro'ya satın alınan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye geri dönecek olması sarı lacivertli yönetimde deprem etkisi yarattı.

• 01 Mart 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:
1Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın
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Spor Toto Süper Lig'e iddialı başlamasına rağmen aldığı istikrarsız sonuçların ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

2Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Diego Costa son olarak Atletico Mineiro'dan ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti.

3Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Ancak 33 yaşındaki tecrübeli santrforla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

4Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Costa, yine bir Brezilya takımı olan Corinthians'la sözlü olarak anlaşmaya vardı.

5Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Öte yandan Corinthians'la görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken yıldız futbolcunun istediği maaşın ana konu olduğu bildirildi.

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Deneyimli yıldız kariyerinde Atletico Madrid, Braga, Celta Vigo ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi.

7Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Fenerbahçe'de Ally Samatta hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe'de sergilediği etkisiz performans nedeniyle takımdan ayrılan ve Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanan Samatta, çubuklu formasına geri dönüyor.

8Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Aksam.com.tr'nin Voetbal 24'ten aktardığına göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor. Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.

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Fenerbahçe Samatta için kararını verdi. Sarı-lacivertliler Ally Samatta'yı kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile hem yönetim hem de taraftarın gözüne giremeyen Tanzanyalı oyuncuya gelecek her teklif değerlendirilecek.

10Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Aston Villa'dan 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeli kullanılarak kadroya katılan Samatta, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş alıyor.

11Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Samatta'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı-Kanarya, 29 yaşındaki forvet için gelecek her teklifi değerlendirmeye alacak. Transfermarkt verilerine göre, 3.5 milyon euro piyasa değeri olan Samatta için Fenerbahçe'ye isteği teklifin gelmesi zor görüyor.

12Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde geçen sezonun başında Vedat Muriqi'nin yerini doldurmak amacıyla transfer edilen Ally Samatta beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe forması ile 30 maça çıkan 29 yaşındaki forvet sadece 6 gol atabildi.

13Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

Fenerbahçe'den de bu sezon başında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e kiralık gönderilen Tanzanyalı forvet burada da performansı ile düşüşünü sürdürüyor. Antwerp'te şu âna kadar 33 maça çıkan Samatta, sadece 8 gol 3 asistlik katkı sağlayabildi.

14Ali Koça kötü haber 8 milyon euro havaya uçtu Onu istemiyoruz geri alın

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