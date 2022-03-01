Ali Koç'a kötü haber! 8 milyon euro havaya uçtu 'Onu istemiyoruz geri alın'

Fenerbahçe'den de bu sezon başında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e kiralık gönderilen Tanzanyalı forvet burada da performansı ile düşüşünü sürdürüyor. Antwerp'te şu âna kadar 33 maça çıkan Samatta, sadece 8 gol 3 asistlik katkı sağlayabildi.