• 01 Mart 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:
Ali Koç'a kötü haber! 8 milyon euro havaya uçtu 'Onu istemiyoruz geri alın'
Yıllardır golcü problemini çözemeyen ve forvet hattını güçlendirmek için toplamda 8 milyon euro'ya satın alınan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye geri dönecek olması sarı lacivertli yönetimde deprem etkisi yarattı.
• 01 Mart 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'e iddialı başlamasına rağmen aldığı istikrarsız sonuçların ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
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Fenerbahçe'de Ally Samatta hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe'de sergilediği etkisiz performans nedeniyle takımdan ayrılan ve Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanan Samatta, çubuklu formasına geri dönüyor.
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Aksam.com.tr'nin Voetbal 24'ten aktardığına göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor. Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.
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