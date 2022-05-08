Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi! Ezeli rakiplere büyük şok

James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.