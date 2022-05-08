Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi! Ezeli rakiplere büyük şok
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen dünyaca ünlü yıldız futbolcunun David Beckham'ın takımı İnter Miami'ye imza atacağı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki Kolombiyalı star MLS Ligi'ne transfer olmak üzere....
Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.
James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.