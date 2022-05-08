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FenerbahçeAli Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi! Ezeli rakiplere büyük şok
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi! Ezeli rakiplere büyük şok
• 08 Mayıs 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi! Ezeli rakiplere büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen dünyaca ünlü yıldız futbolcunun David Beckham'ın takımı İnter Miami'ye imza atacağı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki Kolombiyalı star MLS Ligi'ne transfer olmak üzere....

• 08 Mayıs 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok
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Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.

2Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.

3Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

4Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

5Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Daha önce James Rodriguez'in, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

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Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Al-Ain'li bir yetkiliyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

7Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Bu iddiaların ardından gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha ortaya atıldı.

8Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

İngiliz basını yıldız futbolcu için flaş bir takımın devreye girdiğini yazdı.

9Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin James Rodriguez için devreye girdiği iddia edildi.

10Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Miami'nin trasnfer için MLS trasfer döneminin açılmasını beklediği öne sürüldü.

11Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Bu sezon Al-Rayyan formasıyla 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

12Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

Avrupa futboluna Porto formasıyla merhaba diyen Rodriguez, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formalarını giydikten sonra Al-Rayyan'ın yolunu tutmuştu.

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James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.

14Ali Koç ve Burak Elmas görüşmelere başlayana kadar Beckham işi bitirdi Ezeli rakiplere büyük şok

 

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