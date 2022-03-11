Ali Koç Trabzonspor'un hakkını verdi hakem skandallarını bir bir deşifre etti!

"Bu açıklama son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu maçın ilk hakemi bambaşka bir isimdi, Zorbay Küçük değildi. Son dakika müdahalesiyle hakem değişti. Böyle bir maça atanacak hakem, bir evvelki hafta maç almaz veya zorluk haftası düşük bir maç alır. Yönetecek hakem üçlüsüyle maçı alır. Zorluk derecesi yüksek maça gidecek hakemin fiziken ve mental hazırlıkları o düşük maçla alır. Bu hakem için bu teamüllerin daha da yüksek uygulanması daha da önemlidir. Bu hakemin gerek fiziken gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu bilinir. Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Kendisi 1 kez 1 yıl, 1 kez de 6 ay olmak üzere sahalardan uzak kalmıştır. Bununla beraber alt liglerde yönettiği birçok maç sonrası kulüpler MHK'ye üslup ve davranışları konusunda şikayetlerde bulunmuştur. Birkaç Süper Lig maçında da hatırlayacağınız üzere polemiğe girmiştir. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemdir. Perşembe gecesi Alanya, maç bitiyor gece yarısı. Araştırmalarımıza göre o gece Alanya'da yatıyor. Sabah İstanbul'dan aktarmalı Adana'ya geçiyor. 1 gün kalıp ertesi gün İstanbul'a maç yönetmek için geçiyor. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var."