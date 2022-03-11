Ali Koç Trabzonspor'un hakkını verdi hakem skandallarını bir bir deşifre etti!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hem gündeme dair açıklamalarda bulundu hem de gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara içtenlikle cevap verdi. Ayrıca Koç Trabzonspor'un liderliği hakkında da çok önemli sözler sarfetti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"Türk futbolunda nasıl bir ortam var? Karmaşa var mı, var. Kaos var, kayırma var, adaletsizlik var, belirsizlik var, güvensizlik var. Yoğun lobi ve yoğun dedikodu var. Kazanmak için her yol mübah sayılıyor. İnsan sermayesi her geçen gün erozyona uğramış, finansal anlamda çökmüş, yeni nesle hitap etmekte güçlük çeken, vasatlığın norm olduğu bir duruma hepimiz el birliğiyle getirdik."
"İstikrarlı bir şekilde hep geriye saran bir sistem içerisindeyiz. Bu sistem biraz olsun, bir nebze olsun liyakatle, adamcılıktan uzak, lobilerden temizlenmiş, adil rekabetin norm olduğu bir şekilde yönetildiği takdirde topluma zararı değil faydası olan, silkelenip ayağa kalkma potansiyeli yüksek bir değerdir Türk futbolu. Birleştiricilikten uzak, toplumu ayrıştırmaya hizmet eden bir durumdadır."
"Fenerbahçe, bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Fenerbahçe, yıllardır istikrarlı bir şekilde bu yaşanan sorunları da dile getirmektedir. Duruşumuzda, söylemlerimizde, mücadelemizde bir gram şaşma olmamıştır. Belki bizim yöntemlerimiz, bazılarına naif, bu sektörde meyve vermeyecek, hatta romantik gelse de göreceksiniz er ya da geç bizim gibi düşünenlerin düşünceleri galip gelecektir."
"Türk futbolunun paydaşlarının çoğunun bizlerle aynı noktaya gelmesi, sistemin aktörlerini sorguluyor olması gelecek için bir nebze de olsa umut vericidir. Bu sistem, kültür, futbolu yönetenlerin kalitesi, kısacası statüko devam ettiği sürece baş aşağı gitmekten başka alternatif yoktur. Bu karamsar bir tablodur ama bu sektörün paydaşları olarak sistemin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz durumun vahametini kabullenmezsek bu sorunların içerisinde çıkamayız."
"Kulübümüz, istisnasız bir şekilde istikrarlı ve sistematik olarak yıllardır birçok sezonda şampiyonluk yarışının bazen sonunda, bazen kritik dönemeçlerinde darbe alıyor, almaya devam ediyor. En yakın örneği geçen sezon. Geçen sezon yaşanan hakem faciaları nedeniyle taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere 12-15 puanımız gasp edildi. 2 puan farkın olduğu bir ligden bahsediyoruz. Bu bize göre değil. Bu puan kayıpları gri pozisyonlardan değil, açık, net, sarih pozisyonlarda kaybettiğimiz puanlardan bahsediyorum. Gri pozisyonlara girersek 12-15 puan yükseliyor."
"Ulusal kanallardan birinde yorum yapan eski hakem yorumcusu, "Fenerbahçe'ye karşı tutum var. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Yemin ederek söylüyorum." dedi. Bu hayal de olabilir, bu aynı zamanda gerçek bilgilere dayanan bir haber de olabilir. TFF'den, MHK'den bu konuya, bu iddialara dair, sorumlu oldukları Fenerbahçe'ye dair hiçbir şekilde konuyu soruşturmaya yönelik bir aksiyon, basit bir açıklama dahi gelmedi."
"Bir hamle, bir reaksiyon, bir refleks gelmedi. Ta ki biz başvuru yapana kadar. Sonrasında dostlar alışverişte görsün diye bir açıklama yapıldı. Sorumlu, adil, herkese eşit olması gereken bir TFF yönetimi böyle bir iddiayı hızlı bir refleksle, ilgili kurumların harekete geçirmesi gerekirdi. Bu sadece Fenerbahçe için değil zan altında bırakılan hakemlik camiası için de yapılmalıydı."
TFF'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bakışını, zihniyetini, niyetini anlatabilmek için bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Bırakın soruşturmayı, 3 maymunu oynadılar. Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki Fenerbahçe bir açıklama yaptığında, daha mürekkep kurumadan apar topar tehdit etme cüreti gösterdiler. Başka kulüplerin çok çok daha ağır açıklamalarını, şöyle tabir edeyim federasyonun içinden geçen açıklamalarını görmezden geliyorlar ya da 3-5 gün sonra cevap veriyorlar.
"Bizi savcılara şikayet etmiş, göreve davet etmişler. Yüreğiniz yetiyorsa hakkımızda soruşturma açtırın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Bazı önemli konuları savcılığa ilettik dediler. Savcılığa gitmeden önce TFF kendi kurumlarıyla dibine inmeye çalışır, sonra yargıya gider. En basit şey, yayıncı kuruluş 4 senedir gelirlerimizi düşürünce kulüpleri suçlayıp işin içinden çıkmaya çalışıyorlar."
"Göreve geldikten sonra 10 açıklamamıza saatler içerisinde yanıt verdiler. Başka hiçbir kulüp yok böyle bir istatistiğe sahip olan. TFF, bize karşı bariz hatalar yapan hakemlerini ödüllendirir. Yeri gelir ışık hızında reaksiyonlarıyla, yeri gelir harcama limitlerini kullanarak kulübümüzü tecrit altına almaya çalışır, yeri gelir TFF Başkanı'nın duruş ve açıklamalarını kişiselleştirerek cevap verir. Açıkça TFF düşmanlığını bize karşı ortaya koymaktadır. Hal böyleyken bu köhnemiş yapıyla mücadele etmek. Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmektir."
"Trabzonspor maçımızın hakemi; Zorbay Küçük... Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı olarak, bugüne kadar 1 kez dahi bir hakem ataması, bunu atayın, bunu atamayın, neden bunu atadınız tarzında hiçbir şekilde ne TFF ile ne de ilgili kurullarıyla iletişime, münasebete, pazarlığa girmemiş, alnı açık bir insan olarak dinleyin. Kaç tane başkan var böyle Süper Lig'de. Bir kurul çıkıp Fenerbahçe'nin hakem atamalarıyla bir müdahalede olmadığını söyleyemez. Bazı taraftarlar, böyle olduğu için böylesiniz diyebilir. Bu sistem değişse de değişmese de tutumumuz devam edecek. Er ya da geç iyiler kazanacak."
"Hakem atamaları hafta içi yapıldı. 6 maç öğlen saatlerinde, diğer 4 maç gece yarısı açıklandı. 4 büyükler arasındaki mücadeleler, puan tablosu ne olursa olsun son derece gergin ve yüksek zorluk derecesine sahip bir maçtır. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi, 16 Şubat'ta açıklandı. 3 Mart 23.55'te Zorbay Küçük bu maçın hakemi olarak açıklandı. Aynı gece, Zorbay Küçük Alanya'da Alanyaspor - Gaziantep FK Türkiye Kupası maçını yönetti. Bu maç uzatmalara gitti. 23.00 sularında maç sonuçlandı. 23.22'de TFF, hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili tebligatını Zorbay Küçük'e yaptı."
"Rahatsızlığımızın nereden kaynaklandığını belirtelim. İşini doğru, becerikli yapan, geleneklerine, teamüllerine sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu değildi. Biz, bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah müdahale yapılmıştır. Aksi takdirde, olmadıysa son derece amatör, kifayetsiz, beceriksiz bir yaklaşım."
"Bu iş kalıplara o kadar aykırı ki açıklama yapmak zorunda kaldık. Zorbay Küçük'ün apar topar gece yarısı maça atanmasının altında ne vardır. Perde arkasında müdahaleler var mıdır? Belki basına yansımadı ama bazı başkanlar diyormuş, 'Zorbay Küçük'ü uygun olup olmadığına dair bana TFF sormuş. Ben de uygun demişim' Yakından uzaktan söz konusu değil. TFF'den hiçbir kurul böyle bir muhabbete girmeye yüreği yetmez. Bizim duruşumuzu bilirler. Böyle bir görüşme olmamıştır."
"Bu açıklama son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu maçın ilk hakemi bambaşka bir isimdi, Zorbay Küçük değildi. Son dakika müdahalesiyle hakem değişti. Böyle bir maça atanacak hakem, bir evvelki hafta maç almaz veya zorluk haftası düşük bir maç alır. Yönetecek hakem üçlüsüyle maçı alır. Zorluk derecesi yüksek maça gidecek hakemin fiziken ve mental hazırlıkları o düşük maçla alır. Bu hakem için bu teamüllerin daha da yüksek uygulanması daha da önemlidir. Bu hakemin gerek fiziken gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu bilinir. Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Kendisi 1 kez 1 yıl, 1 kez de 6 ay olmak üzere sahalardan uzak kalmıştır. Bununla beraber alt liglerde yönettiği birçok maç sonrası kulüpler MHK'ye üslup ve davranışları konusunda şikayetlerde bulunmuştur. Birkaç Süper Lig maçında da hatırlayacağınız üzere polemiğe girmiştir. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemdir. Perşembe gecesi Alanya, maç bitiyor gece yarısı. Araştırmalarımıza göre o gece Alanya'da yatıyor. Sabah İstanbul'dan aktarmalı Adana'ya geçiyor. 1 gün kalıp ertesi gün İstanbul'a maç yönetmek için geçiyor. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var."
"Hakemin yerine koyun kendinizi. 23.22'de tebligatı alıyorsunuz. Tercih ben değildim, sonradan bu maç bana atandı. Bu sağlıklı bir düşünce yapısı değildir. Bütün bu fizik, mental hazırlıkları açısından önemlidir. Zorbay Küçük, hayatında ilk defa 4 büyükler arasındaki bir maçı yönetecektir. Bu hakem üçlüsü, ilk defa birbirleriyle maç yönettiler. Orijinal planlamanın böyle olmadığı belli. Orijinal buysa daha acemi ve daha kötü."
"Asıl paylaşmak istediğim konu; Türk futbolunun en önemli kurumlarından biri olan MHK'nın ne kadar acemice, ne kadar kör göze parmak hatalarla yönetildiğini anlatmak. Bu gerçekten liyakatsizlikten mi, güç zehirlenmesinin verdiği özgüvenin eseri midir? Türk hakemlik müessesesi, son 4 ayda yaşadığını yaşamamıştır. Hakemlerden en müzdarip kulüp olarak yeri geldiği zaman hakemlere sahip çıkmasını biliriz. Bu ligin sağlıklı tamamlanması için, hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji büyük risk oluşturmaktadır."
"Geçen maç, ilk maçın özetiydi. İlk maçta öndeydik, maçın hakimiydik, son derece garip bir kırmızı kartla maçtan koptuk. Bu kez benzer bir senaryoya maruz kaldık. Berabereyken ve açık ara maçın hakimiyken uzatmalarla 82 dakikayı 10 kişi oynadık. Çocuklara helal olsun. Fenerbahçe tribünlerinin görmek istediği seviyede mücadele verdiler. İnsan ister istemez bu zamana kadar neredeydiniz diye sorma ihtiyacı hissediyor."
"VAR hakemi Mete Kalkavan, hakemi çağırıyor. Hakemin VAR'a giderken vücut dilini hatırlayın. Aynı Mete Kalkavan, benzer pozisyona kart vermedi bir önceki hafta Kasımpaşa maçında. Konyaspor - Beşiktaş maçında Konyalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. 180, uzatmalarla 195 dakika içerisinde Trabzonspor'a karşı 11 kişi olarak sadece 41 dakika mücadele edebildik. Fenerbahçe'nin bazı rakiplerine karşı nasıl bir adaletsiz bir yarışın içinde olduğunun örneklerinden bir tanesidir. Korktuğumuz başımıza geldi."
"Başka bir gariplik de gözlemci. Bu maçın gözlemcisi Denizli Gençlik ve İl Spor Müdürü olan Sayın Ahmet İbanoğlu. Kendisi 2 gün sonra 8 Mart'ta gerçekleşen operasyonda liste dışı kalan isimlerden biridir. MHK Başkanına göre bu operasyon aylarca yürütülen bir operasyonun sonra. 2 gün sonra kariyerine son vereceğiniz bir gözlemciyi bu maça nasıl atadınız. Maçtan önce bilmiyorduysanız, bu kişinin liste dışı kalacağını, 2 gün içinde ne oldu da hakem camiasında güvenilirliğiyle bilinen bu kişi dışarıda kaldı. İşin en kara mizah tarafı ise gözlemci tarafından zayıf not alan Zorbay Küçük, Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı. Zorbay Küçük'e zayıf not veren gözlemci liste dışı kaldı."
"İrfan Can'a kırmızı kart verildi. Malum kişi dışındaki tüm otoriteler yanlış dedi. Kırmızı kart, minimum 2 maç. Ancak, PFDK 1 maç vererek hakem kararının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Buna rağmen Zorbay Küçük bu hafta maç alıyor. Bunlar Türk hakem camiasının geleneklerine, teamüllerine aykırıdır. Tek tük istisna değil, artık norm haline gelmiştir."
"Sezon başından beri birkaç başkanın ve TFF yetkilisinin elinde oyuncak olan Türk futbolu, yapısı, MHK'si, hakemleri, sonuçları tayin edilen ya da edilmeye çalışılan maçlar, kaosa sevk edilen toplum gündemi ve her türlü rezilliğin ortalığa döküldüğü bir sezon yaşıyoruz. Sezonun son bölümünde hakemlerin görevden el çektirilmesiyle garip ilişkiler ağı artık saklanamaz oldu. Bu ilişkiler odağında yönetilmeye çalışılan Türk futbolu, toplumsal problem olma yolunda ilerliyor. Liyakat yerine biat, hakem performansları yerine kullanışlılık oranına göre değerlendirildiği, biat etmeyenlerin hakem, yönetici olsun büyük sorunlar yaşadığı, vasatlığın meşrulaştırıldığı, ülkenin bir şehrinin tüm ülkeden büyük sayıldığı, birçok odağın bu çerçevede belirlendiği bir düzen içerisindeyiz."
"Kaos deşifre edilmeyi bekleyen kirli bir düzendir. Bu kirli düzen dün MHK başkanının açıklamalarıyla deşifre olmuştur. Gariplikler tavan yapmış, gün yüzüne çıkmıştır. Bu kirli düzende en fazla sancı çeken, en ağır mağduriyeti yaşayan Fenerbahçe'dir. Bununla beraber, bununla en çok mücadele eden de Fenerbahçe'dir. Bu oyunun bu kadar kirli olmasının elbet sorumluları vardır. Zaman içinde ya bizler, ya da bunlar gibi düşünenler yok olacaktır. Bakalım zaman neyi gösterecektir."
"3 gün önce sezonun bitmesine 10 hafta kala, 4'te 3'ü bitmiş sezonda tarihte ilk defa yapılan bir uygulamayla sanki vicdanlarda rahatsızlık yaratan, ayıklanan hakemlerle ilgili bir açıklama yapıldı. TFF ise MHK'nin belirlediği listeyi onaylayarak açıkladı. Fenerbahçe olarak bu açıklamaya derhal tepki verdik. Ana sebep, isimlerden ziyade bu sürecin yönetiliş, iletişim ve zamanlamasıyla ilgiliydi."
"Türkiye'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin. Hemfikir olduğumuz konu budur. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz ama yöntemlerde değiliz. İsimler değişecek, taze kan gelecek, yapısal değişiklik olacak. Biz buna karşı değiliz. Şu an yapılan hakem mühendisliğinin çok daha kabul edemeyeceğimiz sebep ve saiklerle yapılmasıdır. Her şeyin bir zamanı vardır. Şeklen de yanlıştır."
"'Fenerbahçe hakemlere sahip çıkıyor, demek ki hakemlerden müzdarip değil' anlamını çıkarmayın. Her şeyden çok biz performans, hesap verilebilir vs vs. hepsini istiyoruz. Bizim istediğimizden her geçen gün daha uzağa gidiyor sistem. Dolayısıyla bu hamle aylar süren bir çalışma da olsa niyetini sorgulamadan geçemiyoruz. Bu dönüşümü, reformu yapanların niyetlerinde soru işaretlerimiz olduğu için."
"Bir online toplantı yapılıyor hakemlerle, 27 hakem var. Seminer diyelim. MHK Başkanı, Fırat Aydınus'u görüyor ekranda. 'Sakal bırakmışsın hayrola' diyor. O da şu mealde cevap veriyor, araştırıp teyit edebilirsiniz. 'Yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum' diyor. Maç alamıyor. Dinlendirildiğini düşünüyor. Ocak başı Trabzon - Malatya maçını yönetmiş. MHK Başkanı 'Neden dinlendiriliyorsun' diyor. 'Ben de bunun sebebini size soracaktım' diyor Aydınus. MHK Başkanı, sebebin kendi olmadığı şeklinde görüş belirtiyor. 'Sebebi kimse gidip ona soralım' diyor Aydınus."
"Son 2 hakem olayı. Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler... Belki değişimde haklılar ama yapış şekilleri o kadar kötü ki. Hafta sonu atandıkları maçları kabul etmediler, bunu herhalde biliyorsunuzdur. Hakemlerin telefonlarında bir sistem var, oraya bir link geliyor. Linke tıklayıp onaylıyorsunuz. Dün, önümüzdeki 10 maçı yönetmesi gereken hakemlere tebligat yapıldı. Bu, 10 maçın hakemlerinin 8'i onayladı. İki hakem onaylamadı. Bu iki hakem onaylamadığı için, tebligat yardımcılarına da ulaşmadı. Temasa geçildi, ikna edilmeye çalışıldı ama ikna edilmedi. Bizim maçımıza galiba Arda Kardeşler atanacaktı. İkna edemediler, 2 yeni hakem bu maçlara atandı. Galiba Volkan Bayarslan, Fenerbahçe'ye; Zorbay Küçük de Başakşehir maçına atandı."
"Tecrübesizlik, özensizlik, amatörlük... Ne derseniz deyin. Açıklanan listeye ve bu sezon başındaki listeye bakın. Süper Lig hakemleri, plaka sıralamasına göre yapılır veya kıdeme göre. Listede kalanların, gidenlerin sıralamasına bakın. Bir mantık yok. Bu hakemlik müessesesi tarafından mı yapıldı yoksa başkası tarafından ele mi tutuşturuldu? Acemiliği gösteren küçük bir örnek."
Düşüncesinde ve davranışında hür olmayan bir hakem, doğru karar veremez. Bu söylemin altına imza atarım. Vay vay vay... Demek ki yıllardır rahat ve hür olmayan hakemler tarafından yönetiliyormuş maçlar. Bu söylenir mi? Gerçekse bile söylememen lazım. Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik...' Listeye bakıyorum. Listenin dışında kalanlar, sanki çok daha hür ve dik, listede kalanları ise çok daha kullanılmaya müsait tarzda hakemler olduğunu gördük. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Düşen takımlardan biri başvursa, 'Bu sezon şaibelidir' dese ne olacak? Haksız mı olacak? Kendi kendinize diyorsunuz ki, şu kadar maç yöneten hakemler hür vicdanlarıyla karar vermiyorlar. Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız. Sadece son hafta, liste dışı kalan 4 hakem tarafından maç yönetildi. Bunu sadece Fenerbahçe sormamalı, aklı selim herkes sormalı.
Bu sistem de-ğiş-me-li. Bugün yarın tüm insanlar değişmeli. MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu kimdir? 27 Ekim 2021 tarihinde MHK başkanlığına getirildi. Asıl mesleği doktorluk olan ve 10 yıl boyunca TSK'da görev yapan başkanımız, 12 Temmuz 2021'de yayımlanan hakem ve gözlemci kadrosunda bir alt klasman olan A klasman listesinde gözlemci olarak yer alıyordu. Bu niye önemli? Birkaç ay sonra hakemlerin başına geçecek olan kişi Süper Lig'de bile gözlemci değildi. Bir alt ligdeydi.
"Sayın Gündoğdu'nun hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. 8-10 diyen var, daha az diyen var, daha çok diyen var. Bu konuda tecrübesi sınırlı. 2002 yılında yaşanan etik bir olay, iddia sebebiyle hakemlik kariyeri erken bitmiştir. Bu olaydan 20 yıl sonra Türk hakemliğinin başına getirilmiştir. MHK başkanı olan kişilerin tecrübeli, kuvvetli, dirayetli, şaibeden uzak, biat etmeyen bir profil olması gerekliliğidir."
"Hakemlik kariyerinin tecrübesiz olması nedeniyle tecrübeli hakemlerin başında olması sıkıntılıdır. Pilotlar belli süre uçuş eğitimi alarak pilot olurlar. Daha küçük destinasyonlarda, daha küçük uçaklarla uçarlar. 5 bin 7 bin saat uçuş olunca Boeing sürerler. Devletimizin uçakları var. Devlet büyüklerimizi taşıyor. Orada uçan pilotlar 500-600 saat tecrübesi olanlar değil 7-8 bin saat uçuş tecrübesi olan pilotlar. Burada da farkı yok. Hakemlik müessesindeki sorumlulukları, tecrübesi çok çok önemli kriterlerdir. Bu kriterler gözetilmemiş."
"Başkanvekili Sayın Ahmet Şahin kimdir? Şaşırmadan söylüyorum. Ahmet Şahin Bey'in neredeyse hiçbir hakemlik kariyeri yok denecek kadar azdır. Araştırmalarımıza göre alt liglerde gözlemci, 4-5 maç yönetmişliği söz konusudur. Biz yanlış söylüyorsak affınıza sığınırım ama çok kolay, araştırabilirsiniz. Süper Lig tecrübesi olmayan biri başkanvekilidir."
"Kendisinin AŞ Teknolojik İnşaat Sanayi LTD ŞTİ adında bir şirketi vardır. Kendisinin şirketi, Nihat Özdemir'in şirketi Limak'ın taşeronudur. Başka ilişkileri de var deniyor başka üyelerle. Şu an anlatacak derecede araştıramadık. Onu da eminim yakında buluruz. Bu sistemden yaka silkmiş çok insan var. İnsanlar da konuşmaya başladı."
"Bir diğer iddia ise mevcut MHK başkanının vitrindeki yüz olduğu, aslında işleri geri planda kendisinin yönettiği sıklıkla ifade edilmektedir. Bunları bir yere koyalım. Son derece sınırlı hakemlik tecrübesi olan ve bağımsız olması gerekirken TFF başkanıyla ticari faaliyeti olan birinin bu görevde olması bize göre son derece garip ve sakıncalıdır."
"Bir nebze şekil ve etik kaygısı, hassasiyeti olan böyle bir menfaat çakışmasına, biraz ya şu kadar olsa, böyle bir görev teklif etmezsiniz. Ben bir yerde başkan olacağım, ticari ilişkim olan birine MHK'nin ikinci adamı yapacağım, yapmam. İnsanlar ne düşünür diye düşünürüm yapmam. Dünyanın en iyi, en tecrübeli hakemi de olsa yapmam, yapmam ki benim gibi çıkıp konuşmasın insanlar."
"Şeffaflıktan bahsediyoruz. Gözlemci raporları açıklansın, mümkün olduğu kadar şeffaf olsun. Bırakın o noktaya gitmeyi, oradan geriliyoruz. TFF sitesinde bir yer var, o yerde hakemlerin listesi var. Eskiden orada hakemin ismine tıkladığınız zaman o hakemin aldığı maçlar yer alırdı. KVKK mazeret gösterilerek bu bilgilere sezon başından beri ulaşılamıyor. KVKK nedeniyle sayfa yenilenme aşamasındadır yazıyor. 8-9 aydır bir yenilenme yapıyorlar. KVKK'ya aykırı olan da ad soyad, fotoğraf, mesleği, ili, bölgesi, aldığı maçlar. Bizim hukukçulara sordurduk, sıkıntı olmaması gerekir dediler. Hakemlerin aldığı maçları mı saklamak istiyorlar? Maçları başka yerden de bulabilirsin ama tam bulamıyorsun. Yardımcılar, 4. hakem, VAR hakemleri yazılmıyor. 8-9 ayda bu site kanuna uyumlu hale gelmiyor mu? Bir şeyler mi saklıyorsunuz?"
"3 tane hakem atandı. Sipariş atamalar bunlar. Ahmet Şahin'in tercih ettiği atamalar. Hakem camiasında hoş karşılanmadı bu atamalar. Niye kaldırdınız ya? Atletik teste niye gerek yok? Atadığınız FIFA kokartlı hakemler İngilizce konuşabiliyor mu? İngilizce konuşamadığı için Avrupa'da maç verilince hasta bahanesiyle maça gitmediği oluyor mu?"
"Gelelim EPAK'a. Sebattin Şahin, Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu'nda görev almaktadır. Bu komisyon bir şey yapıyor mu, bilmiyorum. İnşallah yapmıyordur. Tecrübeli hakemlere eğitim vermiyor. Kendisinin hakemlik kariyerinde 94/95 sezonunda Gaziantepspor - Denizlispor maçında Gaziantepspor'un ofsayt nedeniyle kazandığı endirekt serbest vuruşu rakip sahadan kullanması nedeniyle maç iptal ediliyor. Kariyerinde temel bir hata yapıyor. Bu kişiler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a eğitim veriyor mu, verince dikkate alınıyor mu? Burada dikkat etmemiz gereken özen. Özen gösteriliyor mu?"
"Bir sezona fırtına gibi girdik. Maçı kazanıyoruz, hakem atanmıyor. 5 maç boyunca. Hakemlerde de sorun yok. Hakem atamaları, tayinler, atamamalar, cezalar ile hakemleri çok iyi yönlendirildiğini öğrendik. Hakemler de sağ olsunlar mesaj almayı çok iyi bilirler. Sadece mesajı değil satır aralarını bile çok iyi okurlar."
"Bir takımın maçında hata yapan hakemi, teamüllerin dışında uzun cezalandırıyorsanız, birden çok yapıyorsanız; tersten bakalım, başka bir takımın maçında ciddi, benzer, ceza alması gereken hakemi bir sonraki hafta maça atıyorsanız burada mesajı almak gayet kolaydır. Bu son gelişmeden sonra bilgi akıyor bize. Niye bize akıyor? Herhalde bizim bu bilgileri ciddiye alacağımızı, irdeleyeceğimizi, açıklayacağımızı bildikleri içindir."
"8. hafta bizim Trabzon'la, Rize'nin Galatasaray'la maçı vardı. 8. haftadan sonra lig başka yöne gitmeye başladı. Ali Palabıyık, o maçtan sonra maç alamadı. Ne kadar? Çok uzun süre. 3 Ekim'den 20 Ocak'a kadar... O maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen, sonra 6 Şubat Beşiktaş - Antalya maçı. Gözlemci notu, bu sezon o gözlemcinin verdiği en yüksek not. Uilenberg tarafından tebrik edilmiş. Seminerlerde pozisyon, hakem kararı örnek olarak gösterildi ama bir daha maç alamadı. Kariyeri bitti. Şimdi bu hakemliğe, hakem algoritmalarına aykırı bir durum."
"Fırat Aydınus, geçen sezon yüksek performansı nedeniyle rica minnet süresi 1 yıl uzatılan hakem. Bence de doğru karardı. Biz de destekledik. Aynaya bakıp pişman oluyordur keşke diye. Trabzonspor - Malatya maçından sonra bir 5 hafta dinlendi. 25 haftada Altay - Çaykur Rizespor maçına çıkıyor. Sezon başından beri iyi performans sergileyen bir hakemimiz. Rizespor'a penaltı verilmesi için VAR'a çağrılıyor. Gri pozisyon, kararını değiştirmiyor ve kariyerinin son maçı oluyor. Belki de bu yüzden MHK başkanı cezalandırılman benle alakalı bir karar değil diyor."
"Hafta sonu maç oldu, Yaşar Kemal Uğurlu. Rizespor - Giresunspor. Son dakikalarda bir penaltı verdi. Uzun düşündü. Çat diye çalar normalde. Gitti geldi. Sonra VAR'a gitti. Sezonun en hızlı VAR incelemesiydi. Çat gitti geldi. O kadar barizdi ki yanlış düdüğü çat kapı geri geldi. 7.9 not almış. Ben bu notların 10 üzerinden olduğunu düşünüyordum. Kimse 8.8'den fazla alamazmış. 7.9 düşükmüş. Gözlemcisi FIFA kokartlı eski hakem İbrahim Aksoy. 7 nokta demek, siyah ile beyaz hata yaptı demek. 8.2-8.3 başarılı, 8.5-8.6 çok başarılı bu sistemde. 7.9 alınca maç almaması lazım. 2 gün sonra VAR görevlisi olarak maça atanıyor. Bu sezon en çok maç alan hakem. 28 hafta oynadık, 29 kere orta hakem ve VAR olarak görev almış. Yaşar Kemal Uğurlu'ya zayıf not veren gözlemci, liste dışında. Tesadüf mü değil mi onu da bilmiyorum."
"Bizim Servet Yardımcı ile bir derdimiz var. 2019/20 sezonunda bir hakemi arayıp küfürler edip tehdit ettiniz mi? Bunun cevabını sizden istiyorum. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp, konuşalım. Var mı yok mu? Bu saatten sonra, bulunduğunuz yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar. Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız. Yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan biri daha var. Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK de TFF de."
"Bir futbolcu teşvik şikesi imasında bulunup sevk edilmeden ifadesi alınıp ceza verilmeye gerek görülmüyorsa, tarihte bir ilktir. Bir futbolcu, cezası o veya bu sebeple erteleniyorsa, muadili olmayan şekilde veya bir hakem 2-3 hafta ceza alması gerekirken 10-15 hafta alıyorsa kodları çözmek zor değil. Bu gidişat, gidişat değil. Er ya da geç bu adreslenmeli. Biz mücadele edeceğiz. Muvaffak oluruz olmayız. Ya bizim gibi düşünenler sistemde kalacak, ya da onlar. İkisinin beraber yaşaması mümkün değil. Bizi yaşatmamak için her şeyi yapıyorlar."
"Bizim şansımız çok kötü gidiyor. Şansımız olsa daha iyiydik. Konya'da 3 temel oyuncumuz 1 maçta sakatlandı. Gustavo, Valencia, Altay. Tesadüftür ki hiç sarı kartı yok. Kayseri maçında 4 top direkten dönüyor, 2 penaltı kaçıyor, zar zor berabere kalıyoruz. Kupadaki Kayseri maçı olacak iş değil. Hatalarımız, yanlışlarımız dışında şans ile ilgili sıkıntımız da var. Hakem hataları bizi kritik maçlarda yaşadık. İlk Trabzonspor maçı. Sonrasında süreci doğru yönetemedik."
"MHK Başkanının operasyon kararını kendi başıma aldım sözüne hiç inanmıyorum. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi büyük hakemler... Düşünebilyior musunuz? Hayatımda 2 hakemle görüşmem oldu. Bir hakem, bizim maçımızda maç oynanırken bizim futbolcumuza 'Sen bu kaosa niye geri döndün?' gibi bir laf ediyor. Akıl tutulması. Bir öyle 2 dakikalık konuşmam olmadı. Ben hakemleri tanımam, bilmem. Bu süreçte sistemin nasıl çalıştığını tanıma imkanımız oldu. Aydınus'a gidip 'Sebep ben değilim' diyorsun. Sonra ben karar aldım diyorsun. Tutarsız..."
Fenerbahçe, 4 sene önce 41 milyon dolar alırken yayından bu miktar 14 milyon dolara indi. TL'nin değer kaybetmesi ve yayıncıya yapılan indirimler bunun sebepleri. 41 milyon dolar, 14 milyon dolar nere? Sayın Ağaoğlu ona değiniyordu, Anadolu kulüplerinin sıkıntılarına dikkat çekiyordu. Biz bir orta yolu buluruz, hiç merak etmeyin.
Şöyle de bir şey var; 'kulüpler istedi, kulüpler liste verdi'. Bu böyle değil. Ben bunu bekliyorum. Nereye çıkaracaklar bekliyorum. O algıya çalışmasınlar. 2-3 gün sonra çıkıp yine konuşacağım. Başka kulüpler liste verdiyse bilmiyorum, biz vermedik. Başka kulüplerin verdiğini de sanmıyorum. Sanmak da istemiyorum. Çünkü bununla ilgili de bilgiler geliyor. Kabullenemiyorum. Kabullenmek istemiyorum.
"Fenerbahçe rahatlıkla 30-35 milyon euro'ya kendi maçlarını satabilir. Şu an 14 alıyoruz. Felsefe olarak karşıyız. Kanun ne derse desin. Anadolu kulüpleriyle birlikte topyekün gelişmeliyiz. Çetin rekabet olmalı ki sistemin tümü gelişsin ama her şeyimiz yerlerde. Finans, kalite, Avrupa performansı yerlerde. Milli takım biraz daha yukarıda, inşallah oralarda kalırlar."
Kalan hakemlerle de giden hakemlerle de sorunu olan takımlardan biriyiz. Son dönemde hakemlik müessesesinde yaşananlar Türk futbolunda çok ciddi tahribat yaratmakta. 3 Temmuz, Türk futbolunda nasıl tahribat yarattıysa, son dönemde hakemlik müessesesinde yaşananlar benzer seviyesinde olmasa da çok ciddi tahribat yapmaktadır."
Ben, Trabzonspor hak etti demiyorum. Trabzonspor, bu sezon özelinde daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Sosyal medyaya göre hayatımızı yönlendiremeyiz. Yönlendirsek farklı yerlerde olurduk. Doğruya doğru, iyiye iyi, kötüye kötü demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra. Eminim bir gün o günler de gelecek.
TFF'ye yakın olan, olmayan kulüpler diye bir ayrım olmaya başladı. Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir. Şanstan bahsediyorduk. UEFA ve FFP, 2020-21 yılları kötü gitti. 3 yıl geri gidip sayar. 2020 ve 21'i 1 yıl yapıyor. Dolayısıyla, 2017/18'i de dahil ediyor. 4 sene geriye gidiyor. Biz de 4. sene eksi 57 milyon euro. Son 3 sene çok iyi. Ona baksa biz rahatlayacağız. Kulüpler lehine yapılan uygulama aleyhimize işledi.
EuroLeague'de de şanssızız. Allah oradaki herkee güç kuvvet versin, bu iş bir an önce bitsin. Bir karar alınıyor. 3 maçımızı kazanmamışız Ruslar'a karşı. İkinci alternatifi bir sunduk. Bir fikir Ruslar'la yapılan maçlar sayılmasın. Ancak, bu kadar emek, çaba, masraf var. İkinci alternatifi biz sunduk, NBA modeli olsun. Galibiyet yüzdesine bakılsın.
EuroLeague'in hissedarı 13 kulüp var; 2'si Türk ve 7'ye 6 bitti. Efes'ten rica ettik. Onlar için pek bir şey değiştirmiyordu. Beni hayretlere düşürüyorlar. Tuncay Bey'e bir mektup yazacağım ve bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Bu ilk değil, 3. olay beni hayretlere düşüren. Herkes hayretlere düşecek. Ben iyi tanıdığımı düşünüyordum, tanımıyormuşum. Bu kadar Fenerbahçe kompleks, nefreti olduğunu bilmiyordum. Kendisinden ricacı olmuştum. Çok ayıp ettiler, bu kadar Fenerbahçe kompleksi olduğunu bilmiyordum.
Biz bir şekilde EuroLeague için kaynak bulmak zorundayız. EuroLeague lisansımız var, 15 bin kişilik salonumuz var. Avrupa'nın marka takımlarından biriyiz. 3-4 milyonlara düşme şansımız yok. 35-40'lara da çıkma şansımız yok. 20-22 bandında tutup götürmeliyiz. Fenerbahçe öyle veya böyle bir şekilde bu takımlara kaynak buluyor. Vizyon küçültmedik. Her geçen gün zorlaşıyor. Tek bir çözüm var. Legal bahis 100 milyarlara geldi. Her geçen gün büyüyor. Devletimiz doğru adımlar attı. 2 sene evvel 12'ydi bu rakam. İllegal 65 küsür falandı. Geldiğimiz noktada biz payımızı eskisi gibi yüzde 4.5'a çıkarın. Şu an bind0e 45. Kulüplerin sağlıklı rekabet etmesi için yegane çözümdür bu.