Ali Koç Trabzonspor'un hakkını verdi hakem skandallarını bir bir deşifre etti!

"'Fenerbahçe hakemlere sahip çıkıyor, demek ki hakemlerden müzdarip değil' anlamını çıkarmayın. Her şeyden çok biz performans, hesap verilebilir vs vs. hepsini istiyoruz. Bizim istediğimizden her geçen gün daha uzağa gidiyor sistem. Dolayısıyla bu hamle aylar süren bir çalışma da olsa niyetini sorgulamadan geçemiyoruz. Bu dönüşümü, reformu yapanların niyetlerinde soru işaretlerimiz olduğu için."