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FenerbahçeAli Koç 'sen kimsin?' dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç 'sen kimsin?' dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu
• 18 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Ali Koç 'sen kimsin?' dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Dün Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'a imza attıran Ali Koç'un imza töreninde genç bir kızı tanımaması üzerine 'sen kimsin?' sözleri salondaki kahkahalara boğdu.

• 18 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu
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Bu sezon Süper Lig'de beklenenin altında kalan Fenerbahçe, sezona Vitor Pereira ile girmiş ancak kötü sonuçların ardından İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getirmişti.

2Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

İsmail Kartal ile çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, yeniden üst sıraları zorlarken, yeni teknik direktör konusu merak ediliyor.

3Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Gelecek sezon İsmail Kartal ile çalışmayacağı bilinen Fenerbahçe Kulübü'nün, deneyimli hocanın yerine yabancı bir teknik direktörle anlaşması bekleniyor.

4Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Bu süreçte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü konusunda en çok ismi geçen çalıştırıcı Joachim Löw oldu.

5Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç oyuncuyla yapılan yeni sözleşmeler için düzenlenen imza töreninde konuştu.

6Ali Koçun açıklamaları şöyle:

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir."

7Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

"6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla."

8Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Öte yandan bir gazetecinin teknik direktör sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Teknik direktör konusuna değinilecek bir şey olsa, soru sorulmadan değinirdim. Az kaldı." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Berke Özer ile yeni sezonda devam etmeyeceklerini açıkladı. Berke ile iki tarafın da hayrına seneye beraber olmamanın daha doğru olduğuna karar verdik.

10Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşını tanımaması gülüşmelere sebep oldu.

11Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu sözlerine 'İyi ki Fenerbahçe' diyerek başladı. Genç oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim."

12Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilip edilmeyeceği ile ilgili gelen soruya ise, "Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım en kısa sürede tekrardan fit durumda olurum. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem" şeklinde cevap verdi.

13Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi. Sadece futbolcuların çekildiği sırada yakınları sahneyi terk etti. O sırada Ali Koç davetlilerle ilgilenirken bir kıza 'Sen kimsin?' diye sordu.

14Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

Ali Koç cevap olarak 'Ferdi' karşılığını aldı. Soru sorduğu kişinin Ferdi'nin kız arkadaşı olduğunu öğrenince 'Aferin Ferdi' dedi. Bu diyalog futbolcular arasında gülüşmelere sebep oldu.

15Ali Koç sen kimsin dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu

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