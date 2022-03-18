Ali Koç 'sen kimsin?' dedi aldığı cevaptan sonra salon kahkahalara boğuldu
Dün Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'a imza attıran Ali Koç'un imza töreninde genç bir kızı tanımaması üzerine 'sen kimsin?' sözleri salondaki kahkahalara boğdu.
Bu sezon Süper Lig'de beklenenin altında kalan Fenerbahçe, sezona Vitor Pereira ile girmiş ancak kötü sonuçların ardından İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getirmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç oyuncuyla yapılan yeni sözleşmeler için düzenlenen imza töreninde konuştu.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşını tanımaması gülüşmelere sebep oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu sözlerine 'İyi ki Fenerbahçe' diyerek başladı. Genç oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim."