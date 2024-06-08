Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

HABERTÜRK yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Ko ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayında karşı karşıya geleceği haberi tüm spor kamuoyunu heyecanlandırdı. Tarafların hangi kanalda bir araya geleceği merak konusu oldu. Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın paylaşımına göre Yıldırım, Ali Koç'un davetini kabul etti.