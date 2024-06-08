Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)
Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam canlı yayında bir araya geliyor. Sarı lacivertli taraftarlar, "HABERTÜRK yayın akışını" sorgulamaya başladı. Aziz Yıldırım'ın son dakika açıklamasıyla birlikte ikili bir araya gelecek. Peki Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK'de saat kaçta karşı karşıya gelecek?
• 08 Haziran 2024 - 22:19 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 22:19 • Son Güncelleme: