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Gündem Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)
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Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam canlı yayında bir araya geliyor. Sarı lacivertli taraftarlar, "HABERTÜRK yayın akışını" sorgulamaya başladı. Aziz Yıldırım'ın son dakika açıklamasıyla birlikte ikili bir araya gelecek. Peki Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK'de saat kaçta karşı karşıya gelecek?

• 08 Haziran 2024 - 22:19 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 22:19 • Son Güncelleme:
1 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

HABERTÜRK yayın akışı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Ko ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayında karşı karşıya geleceği haberi tüm spor kamuoyunu heyecanlandırdı. Tarafların hangi kanalda bir araya geleceği merak konusu oldu. Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın paylaşımına göre Yıldırım, Ali Koç'un davetini kabul etti.

2 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

3 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)



HABERTÜRK ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN AKIŞI

İzleyiciler ise başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın HABERTÜRK'de bir araya geleceğini öğrenince kanalın yayın akışını merakla araştırmaya başladı.

4 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

Habertürk TV ve HABERTÜRK arasındaki canlı yayın kapışması HABERTÜRK lehine sonuçlandı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç tartışmasının moderatörlüğünü ise HABERTÜRK'den Mehmet Akif Ersoy yapacak.

5 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

HABERTÜRK YAYIN AKIŞI

6 Ali Koç Aziz Yıldırım HABERTÜRK yayın akışı: 8 Haziran HABERTÜRK yayın akışı (Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayın)

23:00 ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN