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MagazinAleyna Kalaycıoğlu Dominik'ten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Kalaycıoğlu Dominik'ten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı!
• 27 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Aleyna Kalaycıoğlu Dominik'ten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı!

Geçtiğimiz sezon Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All Star'ın birleşme partisine gitti. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında Dominik Cumhuriyeti'nde çekildiği bikinili fotoğrafını paylaştı. Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu sosyal medyayı salladı.

• 27 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı
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Fenomen yarışma programı Survivor 2021’de yer alan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

2Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Güzel isim, Survivor All Star’daki birleşme partisine katılmak için Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu tuttu.

3Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

4Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Dominik’e gider gitmez bikinisini giyen Aleyna, kendisini sahile attı.

5Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Bikinili karesini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Kalaycıoğlu’na yorum ve beğeni yağdı.

6Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Kalaycıoğlu'na çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü isme övgü yağdırdı.

7Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

Kalaycıoğlu'na beğenisini ifade edenler kadar, 'Kanka hiç giymeseydin' gibi yorum bırakanlar da oldu.

8BU HATUN BENİ ERİTİYOR

"BU HATUN BENİ ERİTİYOR"

İşte Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Kalaycaıoğlu'nun fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

9Aleyna Kalaycıoğlu Dominikten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı

-Bittim!

-Aşkım Nisamıza SMS birincisi olduğunu açıklar mısın?

-Taş gibisin!

-Çok iyisin be!

-Bu hatun beni eritiyor...

-Mahvoldum güzelliğinden

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Aleyna Kalaycıoğlu Dominik'ten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı!

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