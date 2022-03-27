• 27 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Aleyna Kalaycıoğlu Dominik'ten bikinili pozunu paylaştı, sosyal medya sallandı!
Geçtiğimiz sezon Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All Star'ın birleşme partisine gitti. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında Dominik Cumhuriyeti'nde çekildiği bikinili fotoğrafını paylaştı. Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu sosyal medyayı salladı.
• 27 Mart 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Fenomen yarışma programı Survivor 2021’de yer alan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
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"BU HATUN BENİ ERİTİYOR"
İşte Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Kalaycaıoğlu'nun fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:
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