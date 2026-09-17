Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu
Niğde’nin önemli doğa ve dağcılık merkezlerinden Aladağlar’da bulunan iki isimsiz zirveye, bölgeye ve dağcılığa katkı sağlayan iki ismin verilmesi için etkinlik düzenlenecek. Zirvelerden biri 'Vali Cahit Çelik Zirvesi', diğeri ise 'Nurettin Özcan Zirvesi' olarak adlandırılacak.
kaynak olarak ekleyin
Niğde’de görev yaptığı dönemde Aladağlar’da gerçekleştirilen etkinliklere ve dağcılık faaliyetlerine verdiği destekle bilinen eski Niğde Valisi Cahit Çelik’in ismi, Eznevit ile Karasay zirveleri arasında bulunan zirveye verilecek.
Türkiye’de geleneksel kaya tırmanışının öncü isimlerinden olan ve 21 Eylül 2025 tarihinde Kayseri Hisarcık Vadisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı Nurettin Özcan’ın adı da Aladağlar’daki bir zirvede yaşatılacak.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda tırmanış gerçekleştiren ve yeni rotalar açan Özcan’ın isminin ise Aladağlar’da Hürtepe ile Emler Zirvesi arasında bulunan isimsiz doruğa verilmesi planlanıyor. İki zirvenin isimlendirilmesi kapsamında 20 Eylül 2026 Pazar günü Aladağlar’da etkinlik gerçekleştirilecek.
Dağcılar ve doğaseverlerin davet edildiği etkinlik için saat 06.00’da Karayalak Kamp Alanı’ndan hareket edilecek. İl dışından gelecek katılımcıların Karayalak Kamp Alanı’nda konaklayabileceği, katılım durumunun önceden bildirilmesi halinde ortak ulaşım için de planlama yapılabileceği belirtildi.
Etkinlikle birlikte hem Aladağlar’a ve Niğde dağcılığına katkılarıyla anılan vali Cahit Çelik’in hem de hayatını dağcılığa ve yeni tırmanış rotalarının keşfine adayan Nurettin Özcan’ın isimlerinin Aladağlar’da yaşatılması amaçlanıyor.