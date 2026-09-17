Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

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Dağcılar ve doğaseverlerin davet edildiği etkinlik için saat 06.00’da Karayalak Kamp Alanı’ndan hareket edilecek. İl dışından gelecek katılımcıların Karayalak Kamp Alanı’nda konaklayabileceği, katılım durumunun önceden bildirilmesi halinde ortak ulaşım için de planlama yapılabileceği belirtildi.