Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu
HaberlerGündem Haberleri Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

17.09.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Niğde’nin önemli doğa ve dağcılık merkezlerinden Aladağlar’da bulunan iki isimsiz zirveye, bölgeye ve dağcılığa katkı sağlayan iki ismin verilmesi için etkinlik düzenlenecek. Zirvelerden biri 'Vali Cahit Çelik Zirvesi', diğeri ise 'Nurettin Özcan Zirvesi' olarak adlandırılacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Niğde’de görev yaptığı dönemde Aladağlar’da gerçekleştirilen etkinliklere ve dağcılık faaliyetlerine verdiği destekle bilinen eski Niğde Valisi Cahit Çelik’in ismi, Eznevit ile Karasay zirveleri arasında bulunan zirveye verilecek.

2Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Türkiye’de geleneksel kaya tırmanışının öncü isimlerinden olan ve 21 Eylül 2025 tarihinde Kayseri Hisarcık Vadisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı Nurettin Özcan’ın adı da Aladağlar’daki bir zirvede yaşatılacak.

3Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda tırmanış gerçekleştiren ve yeni rotalar açan Özcan’ın isminin ise Aladağlar’da Hürtepe ile Emler Zirvesi arasında bulunan isimsiz doruğa verilmesi planlanıyor. İki zirvenin isimlendirilmesi kapsamında 20 Eylül 2026 Pazar günü Aladağlar’da etkinlik gerçekleştirilecek.

4Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Dağcılar ve doğaseverlerin davet edildiği etkinlik için saat 06.00’da Karayalak Kamp Alanı’ndan hareket edilecek. İl dışından gelecek katılımcıların Karayalak Kamp Alanı’nda konaklayabileceği, katılım durumunun önceden bildirilmesi halinde ortak ulaşım için de planlama yapılabileceği belirtildi.

5Aladağlar'daki zirvelere verilecek isimler belli oldu: İsimsiz iki zirvenin adı kondu

Etkinlikle birlikte hem Aladağlar’a ve Niğde dağcılığına katkılarıyla anılan vali Cahit Çelik’in hem de hayatını dağcılığa ve yeni tırmanış rotalarının keşfine adayan Nurettin Özcan’ın isimlerinin Aladağlar’da yaşatılması amaçlanıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi