Aktarlar yok satıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor: Eskişehirli aktar açıkladı: Mideyi tok tutuyor, tatlı krizini bitiriyor!

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"İnsanlar bunları kullanırken verilen ölçü miktarında muhakkak kullanmaları gerekir. Yani ölçünün haricine çıkmaması gerekiyor. Bağırsakları çalıştıracak tokluk hissi verecek beni zayıflatacak diye de düşünmemek gerekir. Yani yüzde yüz diye bir şey söyleyemeyiz. Fakat çok büyük etkilerinin olduğunu vermiş olduğumuz müşterilerden gelen cevaplardan. Bunun yanı sıra da yine beraberinde de keten tohumuyla chia tohumunu da kullanmaya da devam etsinler. Bu tarz zayıflama yöntemlerinde kişinin kendisine de bağlıdır. Kişi her ne kadar diyetini yapmazsa, yediklerine içtiklerine de dikkat etmezse, her ne kadar bu tarz bitkileri kullansa bile etkisi azalacaktır."