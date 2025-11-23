Akdeniz'de tuttu: 115 kilo kılıç balığını 3 saatte tekneye aldı

3

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Oktay, "Hatay Dörtyol'da profesyonel olarak balıkçılık yapıyoruz. Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür. Dört kişi birlikte 2 buçuk saat uğraşarak tekneye alabildik. İzmir'deki restoranlara toptan olarak gönderdik. Toplamda 115 kilo geldi ve yaklaşık 65 bin TL'ye sattık. Mesleğimiz baba mesleği, yıllardır bu işin içindeyiz. Zaman zaman teknelerimizde balığa çıkıyoruz ve bu tür büyük avlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.