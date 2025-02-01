Akdamar Adası tavşan istilası altında! Tarihi Kiliseyi çökme tehlikesi altında

‘TOPRAK ÖRTÜSÜNE DE ZARAR VERİYOR, EROZYONA NEDEN OLACAK’

Tavşanların diğer hayvanlar göre doğum oranlarının fazla olduğunu belirten Dr. Özel, "Çünkü tavşanlar adada kontrolsüz bir şekilde artıyor. Yıllık doğum oranları diğer hayvanlara göre çok fazla. Önlem alınmazsa yüz binlerce tavşan adanın tarihiyle birlikte toprak örtüsüne de zarar veriyor. Bu da erozyona neden olacak. Yani ilerde yüz binlerin ziyaret ettiği gelecekte milyonların ziyaret etmesi beklenen Akdamar Adamız kalmayacak. Buradan yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Acilen tavşanlara çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.