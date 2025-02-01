Akdamar Adası tavşan istilası altında! Tarihi Kiliseyi çökme tehlikesi altında
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla artıyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada, kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var dedi.
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 13:01 • Son Güncelleme:
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 13:01 • Son Güncelleme: