AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilecek süreç kapsamında, kiraya verilecek bir ev için her şeyden önce izin belgesi alınması gerekecek. Bakanlık, izin belgesini alan vatandaşa bir plaket verecek ve bu plaket, kiralanacak evin kapısına asılacak. İzin belgesi olmadığı hâlde kiralama yapmak isteyen vatandaş, ilk aşamada 100 bin TL ceza yiyecek ve 15 gün içerisinde izin belgesi almak zorunda kalacak. Bunu yapmayan ancak kiralamaya devam edenler, bu kez 500 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Aynı durumun devamı hâlinde ceza tutarı, 1 milyon TL'ye yükselecek.