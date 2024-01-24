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GündemAİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı?
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AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı?

28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikö ile Airbnb uygulaması ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemelerin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği ifade edilmişti. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun maddesinin uygulanması 1 yıl ertelendiği iddia edildi. Peki, AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı, Meclis’ten geçti mi?

• 24 Ocak 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
1AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi AİRBNB yasası çıktı mı

Birkaç aydır gündemde olan günlük kiralık ve Airbnb evleriyle ilgili yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, evini günlük olarak veya Airbnb yöntemiyle kiraya veren ev sahiplerinin neler yapması gerektiğini detaylandıracak. Peki, AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı?

2İzin belgesi olmadan kiralama yapılamayacak

İzin belgesi olmadan kiralama yapılamayacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalı "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile bundan sonra 100 günden kısa süreli kiralanacak olan dairelerin tümü için izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca günlük kiralanacak evler için artık bazı şartların karşılanması gerekecek. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacak.

3AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi AİRBNB yasası çıktı mı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilecek süreç kapsamında, kiraya verilecek bir ev için her şeyden önce izin belgesi alınması gerekecek. Bakanlık, izin belgesini alan vatandaşa bir plaket verecek ve bu plaket, kiralanacak evin kapısına asılacak. İzin belgesi olmadığı hâlde kiralama yapmak isteyen vatandaş, ilk aşamada 100 bin TL ceza yiyecek ve 15 gün içerisinde izin belgesi almak zorunda kalacak. Bunu yapmayan ancak kiralamaya devam edenler, bu kez 500 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Aynı durumun devamı hâlinde ceza tutarı, 1 milyon TL'ye yükselecek.

4AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu

AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu?

Kamuoyunda Airbnb yasası olarak bilinen kanunun yasalaşması ile birlikte bazı sorunlar da ortaya çıkmış, turizm belgesi alacak işletme sahipleri imar mevzutına takılmıştı.

5AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi AİRBNB yasası çıktı mı

Yasanın uygulanmasının 1 yıl ertelendiği, yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli alt yapıların oluşturulması için böyle bir karar alındığı iddia edildi. Ancak resmi olarak bir açıklama yapılmadı.

6Üçüncü kişilere kiralamak yasak

Üçüncü kişilere kiralamak yasak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi verme işlemini valilikler aracılığıyla da yapabilecek. Bu kapsamda kiralanan konutların girişlerine, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Eğer, turizm amaçlı kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için aynı binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınacak onayının Bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu olacak.

7AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi AİRBNB yasası çıktı mı

Söz konusu kanuna göre izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı.