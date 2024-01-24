AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı?
28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikö ile Airbnb uygulaması ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemelerin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği ifade edilmişti. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun maddesinin uygulanması 1 yıl ertelendiği iddia edildi. Peki, AİRBNB yasası 1 yıl erteleniyor mu, AİRBNB yasası ertelendi mi? AİRBNB yasası çıktı mı, Meclis’ten geçti mi?
• 24 Ocak 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 11:38 • Son Güncelleme: