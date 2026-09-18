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GündemAhududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu
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Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

18.09.2026 - 19:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da doğal ortamda kendiliğinden yetişen ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği gibi orman meyvelerinin organik sertifikasyon esaslarına uygun şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılması amacıyla "Orman Meyvelerini Doğadan Toplama Etkinliği" gerçekleştirildi.

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1Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce belgelendirilen ve izin verilen alanlarda yapıldı.

2Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

Çalışmaların yürütüldüğü yaklaşık 2 bin 900 dekarlık alanın 4 bölmeden oluştuğu, söz konusu bölgelerin son 3 yılda yangın görmediği ve herhangi bir kimyasal uygulamaya maruz kalmadığı belirtildi.

3Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

Doğadan toplanan ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çilekleri gibi meyveler, Demirciler Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işleniyor.

4Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

Meyveler reçel, marmelat ve kurutulmuş meyve gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılıyor.

5Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

Projeyle doğal kaynakların korunması ve orman meyvelerinin sürdürülebilir yöntemlerle toplanmasının yanı sıra kadın emeğinin desteklenmesi ve kırsal bölgelerde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

6Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

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