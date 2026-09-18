Ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği! Bolu'da doğadan toplanan orman meyveleri gelir kapısı oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce belgelendirilen ve izin verilen alanlarda yapıldı.