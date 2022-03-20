• 20 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok!
Ahmet Mekin (89), 63 yıllık eşi Kumral Türkan Kurteli’yi 3 Şubat 2020’de kaybetti. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da oynadığı karakterle bilinen Ahmet Mekin iki yıl sonra sessizliğini bozdu ve “Cemşit’ten farkım yok" dedi. Mekin, “Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı. Mezarı evimize bakıyor. Ona ‘Günaydın’, ‘İyi akşamlar’ diyorum” dedi.
• 20 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Ahmet Mekin "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış."
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'CAMDAN ONU GÖRÜYORUM'
"Mezarlığı evimin yanında, evimize bakıyor. Camdan onu görüyorum. Ona sabahları ‘Günaydın’, akşamları ‘İyi geceler’ diyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin ağlıyorum. Cemşit’ten (‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da oynadığı karakter) farkım yok" dedi.
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Ahmet Mekin "Evlenmeyi düşünmez misiniz?" sorusuna "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?"
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