Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAhmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok!
HaberlerMagazin Haberleri Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok!
• 20 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok!

Ahmet Mekin (89), 63 yıllık eşi Kumral Türkan Kurteli’yi 3 Şubat 2020’de kaybetti. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da oynadığı karakterle bilinen Ahmet Mekin iki yıl sonra sessizliğini bozdu ve “Cemşit’ten farkım yok" dedi. Mekin, “Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı. Mezarı evimize bakıyor. Ona ‘Günaydın’, ‘İyi akşamlar’ diyorum” dedi.

• 20 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok
ABONE OL

Ahmet Mekin "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış."

2TEK DİLEĞİM ONDAN ÖNCE ÖLMEKTİ

'TEK DİLEĞİM ONDAN ÖNCE ÖLMEKTİ'

"Öyle romantik cümleler kuramamama biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı" dedi.

3Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok

Sürekli eşinin mezarına gidip dertleştiğini anlatan Mekin "Yaşıyorum ama gelin bana sorun. Sürekli mezarına gidiyorum yine hayatı onunla paylaşmaya devam ediyorum."

4CAMDAN ONU GÖRÜYORUM

'CAMDAN ONU GÖRÜYORUM'

"Mezarlığı evimin yanında, evimize bakıyor. Camdan onu görüyorum. Ona sabahları ‘Günaydın’, akşamları ‘İyi geceler’ diyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin ağlıyorum. Cemşit’ten (‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da oynadığı karakter) farkım yok" dedi.

5Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

6Ahmet Mekin: Selvi Boylum Al Yazmalım’daki Cemşit’ten farkım yok

Ahmet Mekin "Evlenmeyi düşünmez misiniz?" sorusuna "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?"

7BAŞKA HİÇBİR KADIN OLMADI

'BAŞKA HİÇBİR KADIN OLMADI'

"Eve yatılı bir çalışan bile almıyorum. Çünkü evimde eşimden başka bir kadın hiç olmadı" cevabını verdi.Alev Gürsoy Cimin/ POSTA

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım!

Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım!

Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!

Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...