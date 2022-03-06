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FenerbahçeAhmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi! İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı camiayı ikiye böldü
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi! İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı camiayı ikiye böldü
• 06 Mart 2022 - 23:16 • Son Güncelleme:

Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi! İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18.dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı hareket hakem camiasını da ikiye böldü. İşte Erman Toroğlu'nun o pozisyon hakkındaki yorumu...

• 06 Mart 2022 - 23:16 • Son Güncelleme:
1Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü
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Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi.

2Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Bu maçın tekniği taktiği yok, bu maç farklı bir maç. Ben 65'ten beri futbol oynadım. Sonra da 10 sene hakemlik yaptım. Bu 3 büyük takım yıllarca her şeyi yaptı. Kendileri biliyorlar yaptıklarını, bildikleri için acaba diyorlar. Trabzon mücadele ediyor onlarla. VAR çıktığı için böyle oldu. VAR olmasa ligdeki puanlama başka olacaktı. VAR olmasa bugün 11'e 11 bitecekti maç.

3Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Fenerbahçe'de oynayan 10 kişiye helal olsun. Osayi ve Mert Hakan'a helal olsun. Fenerbahçe şu sahadan mağlup ayrılsaydı yazık olurdu. 10 kişiyle Trabzonspor'u bozdu Fenerbahçe.

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Fenerbahçeli idarecilere sesleniyorum; Türkiye Kupası maçları bitmeden hakemleri açıklayamazsınız. Sen mi karar vereceksin kimi atayacağıma? İşte FIFA hakemi ya. 3 büyük takım bugüne kadar çok hakem tayini yaptınız. Bunlarla uğraşacak tek takım var, o da Trabzonspor.

5Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Fenerbahçe 10 kişi kaldı, Trabzon da 10 kişi oynadı 60 dakika. Bakasetas nerede ya? Korktu herhalde. Fenerbahçe şahsiyetli oynadı, kişilik koydu sahaya.

6Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Topa Siopis müdahale ediyor. İrfan Can Kahveci, iki ayağıyla dalsa havada duramayacağına göre bir yerde inecek. Havada kalan uçağı da oyuncuyu da görmedim ben. Destek ayağı yerde İrfan Can'ın. Bastın, çek. Bu hareket, kesinlikle kırmızı kart. Topla alakası yok.

7Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Fenerbahçe yöneticisi ismi açıkladı. "Yardımcı" kelimesinin altını çizdi. Servet Yardımcı dedi. Hakem atamalarını Servet Yardımcı yaptı diyor, elde de delil varmış. Çok enteresan. Servet Yardımcı da açıklama yapsın.

8Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, maç sonrasında şu sözleri kullanmıştı; "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler.

9Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.

10Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Her şey ayan beyan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunların da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız."

11Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi İrfan Can Kahvecinin kırmızısı camiayı ikiye böldü

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