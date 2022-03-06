Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi! İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı camiayı ikiye böldü
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18.dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı hareket hakem camiasını da ikiye böldü. İşte Erman Toroğlu'nun o pozisyon hakkındaki yorumu...
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi.
Bu maçın tekniği taktiği yok, bu maç farklı bir maç. Ben 65'ten beri futbol oynadım. Sonra da 10 sene hakemlik yaptım. Bu 3 büyük takım yıllarca her şeyi yaptı. Kendileri biliyorlar yaptıklarını, bildikleri için acaba diyorlar. Trabzon mücadele ediyor onlarla. VAR çıktığı için böyle oldu. VAR olmasa ligdeki puanlama başka olacaktı. VAR olmasa bugün 11'e 11 bitecekti maç.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, maç sonrasında şu sözleri kullanmıştı; "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler.