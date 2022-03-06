Ahmet Çakar bela okudu Erman Toroğlu doğru dedi! İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı camiayı ikiye böldü

Bu maçın tekniği taktiği yok, bu maç farklı bir maç. Ben 65'ten beri futbol oynadım. Sonra da 10 sene hakemlik yaptım. Bu 3 büyük takım yıllarca her şeyi yaptı. Kendileri biliyorlar yaptıklarını, bildikleri için acaba diyorlar. Trabzon mücadele ediyor onlarla. VAR çıktığı için böyle oldu. VAR olmasa ligdeki puanlama başka olacaktı. VAR olmasa bugün 11'e 11 bitecekti maç.