Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Yusuf Ünler; Eskişehir'den Kırşehir'e geldiğini ve tarihi alanları gezerek şehir hakkında bilgi sahibi olduğunu aktarırken, Ayvaz Şenlik ise müzede yaptığı gezintiyle tarihe yolculuk yapıldığını söyledi. Mehmet Çam adlı vatandaş da Kırşehir'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için müzenin gezilmesi gerektiğini belirtti.