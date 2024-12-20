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Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Kırşehir'de bulunan Ahilik Müzesi, 2024 yılında en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.

İHA
• 20 Aralık 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Aralık 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Ahilik kültürünün merkezinde yer alan ve cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi içerisinde yer alan müzede; Ahi Evran'ın hayatı ve oluşturduğu esnaf teşkilatlanması ayrıntılı şekilde ziyaretçilerine sunuluyor.

2Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Kırşehir'de, 2023 yılında açılan ve 2024 yılında 100 bin üzerinde ziyaretçi ağırlayan müze, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Ahi Evran'ın, ticaret ve toplumsal dayanışmaya yönelik ilkeleri, görsel materyaller müzede sunuluyor.

3Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Yusuf Ünler; Eskişehir'den Kırşehir'e geldiğini ve tarihi alanları gezerek şehir hakkında bilgi sahibi olduğunu aktarırken, Ayvaz Şenlik ise müzede yaptığı gezintiyle tarihe yolculuk yapıldığını söyledi. Mehmet Çam adlı vatandaş da Kırşehir'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için müzenin gezilmesi gerektiğini belirtti.

4Ahi Evran Müzesi, 2024 yılının en çok ziyaret edilen müzesi oldu

Müze; 2024 yılında okul turları yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden gelen bir çok kişiyi ağırladı. Öte yandan şehrin kültürel hayatı ve ekonomisine de katkı sunan müze, şehrin ahiliğin merkezi olarak anılmasında da büyük etkiye sahip oldu.