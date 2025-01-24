Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok

"YETKİLİLER HATANIN FARKINDA AMA HENÜZ ÇÖZÜM YOK"

Hak arayışı için valilik de dahil olmak üzere birçok kuruma başvurduğunu belirten Makas, "Vali Bey’e kadar gittim. Bana 'Mahkemeye başvur' dediler. Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri bile hatayı kabul ediyor ve 'Evet, hata bizden kaynaklı, ama bu durumu sadece mahkeme çözebilir' diyorlar. Mahkemeye başvuralı bir yıl oldu, hala bir sonuç çıkmadı" şeklinde konuştu.