Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok
Kilis'te depremin ardından AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu belirtilerek evi ve ahırı yıkılan İshak Makas, yıkım sonrası hak sahipliği başvurusu yapınca evinin hafif hasarlı olduğu ve bu nedenle hak sahibi olamayacağının söylenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı olay sonrası evi yıkılan ve hak sahibi de olamayan Makas, yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek istedi.
İHA
• 24 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme: