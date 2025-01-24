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GündemAğır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok
HaberlerGündem Haberleri Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok

Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok

Kilis'te depremin ardından AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu belirtilerek evi ve ahırı yıkılan İshak Makas, yıkım sonrası hak sahipliği başvurusu yapınca evinin hafif hasarlı olduğu ve bu nedenle hak sahibi olamayacağının söylenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı olay sonrası evi yıkılan ve hak sahibi de olamayan Makas, yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek istedi.

İHA
• 24 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok

Kilis'in Yavuzlu Köyü'nde yaşayan İshak Makas, 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasarlı olarak yıkılan evinin ardından hak sahipliği sürecinde yaşadığı mağduriyet nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. 3 çocuk babası Makas'ın depremin ardından ağır hasarlı denilerek evi ve ahırı yıkıldı.

2Ağır hasarlı diye yıkılan evi hafif hasarlı çıktı, hayatının şokunu yaşadı Yetkililer hatayı kabul ediyor ama çözüm yok

Makas, yıkım sonrası hak sahipliği için başvuru yapınca evinin hafif hasarlı olduğu ve bu nedenle hak sahibi olamayacağı söylemiyle hayatının şokunu yaşadı. Konteynerde ailesiyle beraber yaşam mücadelesi sürdüren Makas, yetkililerden sürecin hızlandırılmasını istiyor.

3AĞIR HASARLI DİYE YIKILAN EVİ KAYITLAR HAFİF HASARLI ÇIKTI

AĞIR HASARLI DİYE YIKILAN EVİ KAYITLAR HAFİF HASARLI ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğüne başvurduğunu, ardından AFAD’a yönlendirildiğini belirten Makas, AFAD’ın kendisine "Evin az hasarlı, hak sahibi olamazsın" dediğini söylüyor. Ancak Makas, "Benim evim az hasarlı değil, yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Bana konteyner verdiler, burada yaşamaya başladım. Şu anda konteynerde yaşıyoruz, havalar çok soğuk ve neredeyse 2 yıl olacak" dedi.

4YETKİLİLER HATANIN FARKINDA AMA HENÜZ ÇÖZÜM YOK

"YETKİLİLER HATANIN FARKINDA AMA HENÜZ ÇÖZÜM YOK"

Hak arayışı için valilik de dahil olmak üzere birçok kuruma başvurduğunu belirten Makas, "Vali Bey’e kadar gittim. Bana 'Mahkemeye başvur' dediler. Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri bile hatayı kabul ediyor ve 'Evet, hata bizden kaynaklı, ama bu durumu sadece mahkeme çözebilir' diyorlar. Mahkemeye başvuralı bir yıl oldu, hala bir sonuç çıkmadı" şeklinde konuştu.

5İKİ YILDIR KONTEYNERDE YAŞIYORUM, DEVLET BÜYÜKLERİNDE ÇÖZÜM İSTİYORUM

"İKİ YILDIR KONTEYNERDE YAŞIYORUM, DEVLET BÜYÜKLERİNDE ÇÖZÜM İSTİYORUM"

İshak Makas, "İki yıldır konteynerde yaşıyorum. Çocuğumu okutuyorum, düzenli bir gelirim ve maaşım yok. Köyde çiftçilik yaparak geçinmeye çalışıyorum, hayat giderek daha da zorlaşıyor. Çocuklarımın geleceği için yetkililerden bir an önce bu sürecin hızlandırılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Özel İdare evimi yıktı. Sürecin bu kadar uzaması ailemi ve beni çok zorluyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu durumu çözün, bize yardım edin" diye konuştu.